La champaña Piper-Heidsieck regresa a los premios Óscar®, celebrando un legado histórico en el cine

REIMS, France and HOLLYWOOD, Calif., 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Piper-Heidsieck, la casa de champaña más premiada del siglo*, regresa a la noche más emblemática de Hollywood, y se servirá en los premios Óscar®, Governors Ball y la Gala del Museo de la Academia el 15 de marzo de 2026. De 2015 a 2021, Piper-Heidsieck fue la champaña oficial de los Óscar, lo que consolidó su lugar en el escenario más prestigioso del cine, y reflejó una alianza natural entre la elaboración artesanal, la excelencia artística y el glamour.

98th Oscars Nominee Luncheon Mike Baker The Academy. ©Mike Baker_The Academy

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Durante más de dos siglos, Piper-Heidsieck se ha asociado con las personalidades más brillantes y los escenarios más vibrantes, una sucesión de momentos inolvidables dignos de celebración. En 2026, Piper-Heidsieck continúa este legado al unir cine, arte y glamour, al ser la champaña que se sirve en los Óscar, el Governors Ball y la Gala del Museo de la Academia, y su presencia se extiende a todos los eventos de la Academia hasta 2026 y 2027. En el corazón de las festividades de este año estará la exclusiva Cuvée Brut de la Casa, una expresión emblemática y vibrante de excelencia y alegría, elaborada en homenaje a los narradores y visionarios que definen su época.

"Asistir a los premios Óscar es más que un momento, es sumergirse en el glamour intemporal de Hollywood, donde cada sorbo de champaña en la alfombra roja se convierte en parte del legado dorado del cine", dijo Stéphane Decaux, director ejecutivo de Piper-Heidsieck. "Desde 1785, Piper-Heidsieck se ha guiado por una visión audaz: convertir cada celebración en una chispa de alegría y cada brindis en un legado."

Un legado entrelazado con el cine

La relación de Piper-Heidsieck con la pantalla grande abarca casi un siglo. La Casa fue la primera champaña en aparecer en el cine en 1933 (en "Hijos del desierto" con Laurel y Hardy), con lo que estableció su lugar en la historia del cine mucho antes de que las alfombras rojas se convirtieran en espectáculos globales.

A lo largo de las décadas, Piper-Heidsieck ha aparecido en más de 300 películas y series de televisión en todo el mundo. Desde los clásicos de Hollywood hasta el cine contemporáneo, la Casa se ha mantenido como un símbolo de celebración en el que las historias brillan con más intensidad.

Homenaje a un ícono atemporal

El regreso de este año coincide también con el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe. La Casa comparte una conexión histórica con Monroe, que dijo la famosa frase: "Para Piper, mi favorita." Como parte de esta celebración, Piper-Heidsieck rendirá homenaje a Monroe mediante una serie de tributos globales.

Desde los premios Óscar hasta el centenario de Marilyn Monroe, Piper-Heidsieck estará en el corazón de los momentos más inolvidables, fusionando la tradición artesanal francesa con el glamour de Hollywood y dando continuidad a su histórica relación con el cine.

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FUENTE PIPER-HEIDSIECK