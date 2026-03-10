Piper-Heidsieck serviert seinen Champagner wieder bei den Oscars®, um ein historisches Erbe in der Welt des Films zu feiern

REIMS, France and HOLLYWOOD, Calif., 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Piper-Heidsieck, das meistausgezeichnete Champagnerhaus des Jahrhunderts, wird wieder bei der glanzvollsten Nacht Hollywoods vertreten sein, wenn bei den Oscars®, dem Governors Ball und der Academy Museum Gala am 15. März 2026 sein Champagner ausgeschenkt wird. Von 2015 bis 2021 war Piper-Heidsieck offizieller Champagner der Oscar-Verleihungen und festigte damit seinen Platz auf der prestigeträchtigsten Bühne der Filmkunst – ein Ausdruck der ganz natürlichen Verbindung von handwerklichem Können, künstlerischer Exzellenz und Glamour.

Seit mehr als zwei Jahrhunderten ist Piper-Heidsieck mit den prominentesten Persönlichkeiten und den glanzvollsten Bühnen verbunden und steht für eine Reihe von unvergesslichen Momenten, die es wert waren, gefeiert zu werden. 2026 setzt Piper-Heidsieck diese Tradition fort, indem es Kino, Kunst und Glamour vereint, wenn sein Champagner bei der Oscar-Verleihung, dem Governors Ball und der Academy Museum Gala ausgeschenkt wird. Piper-Heidsieck wird an allen Veranstaltungen der Academy in den Jahren 2026 und 2027 mitwirken. Im Mittelpunkt der diesjährigen Feierlichkeiten wird der Signature-Champagner des Hauses stehen, die Cuvée Brut, der legendäre, spritzige Ausdruck von Exzellenz und Freude, der zu Ehren aller Geschichtenerzähler und Visionäre, die ihre Zeit prägen, kreiert wurde.

„Die Teilnahme an den Oscars ist mehr als nur ein Moment – es ist eine Hommage an den zeitlosen Glamour Hollywoods, wo jeder Schluck Champagner auf dem roten Teppich zu einem Augenblick des goldenen Zeitalters des Kinos wird", erläutert Stéphane Decaux, CEO von Piper-Heidsieck. „Seit 1785 wird Piper-Heidsieck von einer kühnen Vision getragen: jede Feier zu einem Feuerwerk der Freude und jeden Trinkspruch zu einem Vermächtnis zu machen."

Eine Tradition in der Welt des Films

Die Verbindung zwischen Piper-Heidsieck und der Kinoleinwand reicht fast ein Jahrhundert zurück. Das Haus lieferte 1933 den ersten Champagner, der jemals in einem Film zu sehen war – in „Sons of the Desert" mit Laurel und Hardy – und sicherte sich damit seinen Platz in der Filmgeschichte, lange bevor jeder rote Teppich zu einem weltweit beachteten Event wurde.

Im Laufe der Jahrzehnte war Piper-Heidsieck in mehr als 300 Filmen und Fernsehserien weltweit zu sehen. Von klassischen Hollywood-Filmen bis hin zum zeitgenössischen Kino blieb dieser Champagner ein symbolträchtiger Begleiter der Festlichkeiten, bei denen die Geschichten am hellsten strahlen.

Ehrung einer zeitlosen Ikone

Die Rückkehr in diesem Jahr fällt zudem mit dem 100. Geburtstag von Marilyn Monroe zusammen. Das Champagnerhaus hat eine historische Verbindung zu Monroe, die einst den legendären Trinkspruch „To Piper, my favorite" (Auf Piper, meinen Liebling) prägte. Im Rahmen dieser Feiern wird Piper-Heidsieck Marilyn Monroe durch eine Reihe von Ehrungen in der ganzen Welt würdigen.

Von den Oscars bis zum hundertsten Geburtstag von Marilyn Monroe wird Piper-Heidsieck im Zentrum der unvergesslichsten Momente stehen, französisches Handwerk mit Hollywood-Glamour verbinden und seine traditionsreiche Beziehung zur Welt des Kinos fortsetzen.

