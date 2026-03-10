Piper-Heidsieck Champagne、アカデミー賞®に復帰 映画における歴史的遺産を祝う

REIMS, France and HOLLYWOOD, Calif., 2026年3月10日 /PRNewswire/ -- 今世紀で最も多くの賞を受けているシャンパン醸造所*、Piper-Heidsieck Champagneは、ハリウッドで最も逸話に満ちた夜となるアカデミー賞の授賞式に再び登場しました。このシャンパンは、2026年3月15日にオスカー賞（Oscars®）、授賞式の後に行われる公式晩餐会「ガバナーズ・ボール（Governors Ball）」、アカデミー映画博物館で行われるチャリティ「アカデミー・ミュージアム・ガラ（Academy Museum Gala）」で振る舞われます。2015年から2021年まで、Piper-Heidsieckはアカデミー賞の公式シャンパンであり、映画界で最も権威ある舞台に華を添えるものとしてその地位を確立しました。その煌めきは、職人技、芸術的卓越性、そして華やかさとの自然な結びつきの象徴とされています。

2世紀以上にわたり、Piper-Heidsieckは今をときめくスターたちや活気に満ちた舞台と結びつき、祝宴にふさわしい感動の数々をと生み出してきました。2026年にはこの伝統が継承され、映画、美術、そして華やかな世界を結び付けながら、アカデミー賞、公式晩餐会、アカデミー映画博物館主催のガラでシャンパンを提供します。そして、この流れは2026年および2027年にて開催されるすべてのアカデミー関連イベントでも同様に受け継がれます。今年の祝典では、Piper-Heidsieck Champagneの代表作「Cuvée Brut」が注がれることになります。それは卓越した才能と歓喜を象徴する華やかな一杯であり、時代を象徴するクリエイターや物語の作り手たちへの賛辞として捧げられます。

Piper-HeidsieckのCEOを務めるStéphane Decaux氏は、「アカデミー賞の華やかなひととき、それは時代を越えて愛されるハリウッドの魅力と、レッドカーペットで味わうシャンパンの一口一口が映画の輝かしい伝説の一部となっていく物語なのです」と、述べました。 また、「1785年以来、当社はすべての祝福を煌めきに、すべての乾杯をレガシーに」という大胆なビジョンを推進してきました」とも語っています。

映画との深い結びつき

Piper-Heidsieckと映画界の関係は、ほぼ1世紀に及びます。1933年、LaurelとHardyの名作喜劇『砂漠の仲間（原題：Sons of the Desert）』において映画に初登場したシャンパンであり、レッドカーペットが世界的なイベントとなる遥か以前から映画史にその名を刻みました。

Piper-Heidsieckは数十年にわたり、世界各国の300本以上の映画やテレビ番組に登場してきました。ハリウッドの名作から現代映画に至るまで、Piper-Heidsieckが醸すシャンパンは物語が最も輝く祝宴の象徴であり続けています。

時代を超えて愛されるスターへの礼賛

今年の復帰は、Marilyn Monroeの生誕100周年と重なります。このワイナリーはMarilyn Monroeが「Piper-Heidsieckは私のお気に入り」と語ったことでも知られ、深く長いつながりを共有しています。この祝賀の一環として、Piper-Heidsieckは一連の世界各地で行われるイベントを通じてモンローを称えます。

アカデミー賞からMarilyn Monroeの生誕百年に至るまで、Piper-Heidsieckはフランスの職人技とハリウッドの豪華絢爛な美学を融合させ、映画との長年にわたる関係を紡ぎながら、最も記憶に残る瞬間の中心にあり続けます。

