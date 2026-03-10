El champán Piper-Heidsieck regresa a los Oscar® para celebrar un legado histórico en el cine

HOLLYWOOD, California, 10 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Piper-Heidsieck, la casa de champán más premiada del siglo*, regresa a la noche más legendaria de Hollywood y se servirá en los Oscar®, en el Governors Ball y en la Gala del Museo de la Academia el 15 de marzo de 2026. De 2015 a 2021, Piper-Heidsieck fue el champán oficial de los Óscar, lo que consolidó su lugar en el escenario más prestigioso del cine y reflejó una alianza natural entre la artesanía, la excelencia artística y el glamour.

Durante más de dos siglos, Piper-Heidsieck se ha asociado con las personalidades más destacadas y los escenarios más vibrantes, una sucesión de momentos inolvidables dignos de celebrar. En 2026, Piper-Heidsieck continúa este legado uniendo cine, arte y glamour, y será el champán que se servirá en los Óscar, el Governors Ball y la Gala del Museo de la Academia, con su presencia extendiéndose a todos los eventos de la Academia durante 2026 y 2027. En el corazón de las celebraciones de este año estará el emblemático Cuvée Brut de la casa, una expresión vibrante de excelencia y alegría, con el que se brindará en homenaje a los narradores y visionarios que definen su época.

«Asistir a los Óscar es más que un momento, es un abrazo al glamour eterno de Hollywood, donde cada sorbo de champán en la alfombra roja se convierte en parte del legado dorado del cine», afirmó Stéphane Decaux, director general de Piper-Heidsieck. «Desde 1785, Piper-Heidsieck se ha guiado por una visión audaz: convertir cada celebración en una chispa de alegría, cada brindis, en un legado».

Un legado entrelazado con el cine

La relación de Piper-Heidsieck con la gran pantalla abarca casi un siglo. El suyo fue el primer champán en aparecer en el cine en 1933, en «Compañeros de juerga», con Laurel y Hardy, lo que consolidó su lugar en la historia cinematográfica mucho antes de que las alfombras rojas se convirtieran en espectáculos internacionales.

A lo largo de las décadas, Piper-Heidsieck ha aparecido en más de 300 películas y series de televisión de todo el mundo. Desde el Hollywood clásico hasta el cine contemporáneo, la casa se ha mantenido como símbolo de celebración, donde las historias brillan con mayor intensidad.

Un homenaje a un icono atemporal

El regreso de este año también coincide con el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe. La casa comparte una conexión histórica con Monroe, quien, como bien es sabido, dijo: «Por Piper, mi favorito». Como parte de esta celebración, Piper-Heidsieck rendirá homenaje a Monroe mediante una serie de homenajes internacionales.

Desde los Óscar hasta el centenario de Marilyn Monroe, Piper-Heidsieck estará en el corazón de los momentos más inolvidables, combinando la artesanía francesa con el glamour de Hollywood y continuando su histórica relación con el cine.

