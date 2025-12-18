El director de la junta directiva de Hon Hai Technology Group (Foxconn), Ching-Ray Chang, es distinguido como miembro del Quantum 100 de la UNESCO

El impacto mundial de Taiwán en la tecnología cuántica brilla en el IYQ 2025

TAIPÉI, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En reconocimiento a sus contribuciones de larga data al avance de la investigación cuántica, la educación y la colaboración industrial, el director de la junta directiva de Hon Hai Technology Group ("Foxconn") (TWSE:2317), Ching-Ray Chang, ha sido seleccionado como homenajeado en la lista mundial Quantum 100, la iniciativa emblemática del IYQ 2025, el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas designado por las Naciones Unidas.

El profesor Chang, que también es catedrático distinguido de la Universidad Cristiana Chung Yuan de Taiwán y miembro del Comité Asesor de Tecnología Cuántica del Instituto de Investigación Hon Hai, ofreció orientación estratégica sobre el plan y la dirección de la investigación en tecnología cuántica de Foxconn en los últimos años. Sus contribuciones respaldan los esfuerzos del grupo por alinear sus capacidades de investigación y desarrollo (I+D) cuánticos con el ecosistema mundial y sus capacidades de fabricación de computadoras cuánticas con trampas de iones.

Con motivo del centenario del nacimiento de la mecánica cuántica, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó 2025 como el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas (IYQ 2025), y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) puso en marcha la iniciativa emblemática Quantum 100, para rendir homenaje a las diversas personas que están detrás de la ciencia y la tecnología cuánticas.

El profesor Chang ha desempeñado un papel fundamental en la creación de la infraestructura de investigación y educación cuántica de Taiwán. Autor de más de 280 artículos académicos y titular de más de 28 patentes, participa activamente en la divulgación científica y la difusión pública, para hacer accesibles conceptos cuánticos complejos y promover una mayor comprensión social de la tecnología cuántica.

El profesor Chang ocupó anteriormente el cargo de vicepresidente ejecutivo y rector interino de la Universidad Nacional de Taiwán (NTU), donde fundó el NTU–IBM Quantum Hub, reconocido actualmente como uno de los centros académicos cuánticos más activos de Asia, e introdujo la computación cuántica en el plan de estudios oficial de la NTU. Fundó un centro de información cuántica en la Universidad Cristiana Chung Yuan (CYCU), dirigió programas de formación cuántica a nivel nacional y fue pionero en la introducción de la educación cuántica tanto en la escuela secundaria como en la universidad, para formar de manera sistemática a la próxima generación de talentos cuánticos de Taiwán.

El profesor Chang es presidente fundador de la Asociación de Computación Cuántica y Tecnología de la Información de Taiwán (TAQCIT), donde ayudó a dar forma al plan nacional de desarrollo de la tecnología cuántica de Taiwán y reforzó la coordinación entre el mundo académico, la industria y el gobierno, incluido el Foro Cuántico de Taiwán, una plataforma clave que conecta las fortalezas de Taiwán en materia de semiconductores con el ecosistema tecnológico cuántico mundial.

FUENTE Hon Hai Technology Group (Foxconn)