Ching-Ray Chang distinguido como UNESCO Quantum 100

- Ching-Ray Chang, director de la junta directiva de Hon Hai Technology Group (Foxconn), distinguido como UNESCO Quantum 100

El impacto global de Taiwán en la tecnología cuántica brilla en IYQ 2025

TAIPEI, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- En reconocimiento a sus contribuciones de larga tradición al avance de la investigación cuántica, la educación y la colaboración industrial, el director de la junta directiva de Hon Hai Technology Group ("Foxconn") (TWSE:2317), Ching-Ray Chang, ha sido seleccionado como homenajeado en la lista global Quantum 100, la iniciativa insignia del IYQ 2025, designado por las Naciones Unidas como Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas.

El profesor Chang, quien también es Catedrático Distinguido de la Universidad Cristiana Chung Yuan de Taiwán y miembro del Comité Asesor de Tecnología Cuántica del Instituto de Investigación Hon Hai, ha proporcionado orientación estratégica sobre la hoja de ruta y la dirección de investigación de Foxconn en tecnología cuántica en los últimos años. Sus contribuciones respaldan los esfuerzos del Grupo para alinear sus capacidades de I+D cuántica con el ecosistema global y su capacidad de fabricación de computadoras cuánticas con trampa de iones.

Con motivo del centenario del nacimiento de la mecánica cuántica, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó 2025 como el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas (IYQ 2025), y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lanzó Quantum 100, una iniciativa emblemática para celebrar la diversidad de personas detrás de la ciencia y la tecnología cuánticas.

El profesor Chang ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de la infraestructura de investigación y educación cuántica de Taiwán. Autor de más de 280 artículos académicos y titular de más de 28 patentes, participa activamente en la divulgación científica y la divulgación pública, facilitando el acceso a conceptos cuánticos complejos y fomentando una mayor comprensión social de la tecnología cuántica.

Anteriormente, el profesor Chang fue vicepresidente ejecutivo y presidente interino de la Universidad Nacional de Taiwán (NTU), donde fundó el Centro Cuántico NTU-IBM, reconocido actualmente como uno de los centros académicos cuánticos más activos de Asia, e incorporó la computación cuántica al currículo formal de la NTU. Estableció un centro de información cuántica en la Universidad Cristiana Chung Yuan (CYCU), dirigió programas nacionales de formación cuántica y fue pionero en la introducción de la educación cuántica tanto en la educación secundaria como en la universidad, cultivando sistemáticamente la próxima generación de talento cuántico de Taiwán.

El profesor Chang es presidente fundador de la Asociación de Computación Cuántica y Tecnología de la Información de Taiwán (TAQCIT), donde ayudó a dar forma a la hoja de ruta nacional de desarrollo de la tecnología cuántica de Taiwán y fortaleció la coordinación entre la academia, la industria y el gobierno, incluido el Foro Cuántico de Taiwán, una plataforma clave que conecta las fortalezas de los semiconductores de Taiwán con el ecosistema global de tecnología cuántica.

