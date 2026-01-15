O Foxconn Ladies Golf 2026 retorna a Taiwan com nova identidade, prêmio recorde de US$ 2 milhões e também contará com etapa no Japão

TAIPEI, 15 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A LPGA de Taiwan (TLPGA), em parceria com a Japan Ladies Professional Golfers' Association (JLPGA), anuncia o retorno do Foxconn Ladies Golf 2026. Parte do circuito oficial da JLPGA neste ano, o torneio traz a turnê feminina mais lucrativa da Ásia a Taiwan pela primeira vez em quase meio século, reunindo atletas de elite em disputa por uma premiação recorde de US$ 2 milhões.

Após duas edições realizadas sob o nome Foxconn TLPGA Players Championship, o torneio retorna com o patrocínio principal da Hon Hai Technology Group (Foxconn), líder global em eletrônicos e soluções tecnológicas, e, pela primeira vez, conta com o apoio da SoftBank Corp., uma das maiores empresas de tecnologia do Japão, reforçando ainda mais o prestígio da competição.

A JLPGA, responsável por revelar lendas como Hisako Higuchi e Ai Miyazato, também consagrou a maior referência do golfe taiwanês: Ai-yu Tu. Com 71 títulos no JLPGA Tour, sete vezes líder em premiação e mais de 110 vitórias ao longo da carreira, Tu é integrante do Hall da Fama do Golfe do Japão. No Foxconn Ladies Golf 2026, ela atuará como conselheira especial do torneio.

Para a presidente da TLPGA, Huang Pi-hsun, o evento representa um marco para o esporte no país. "As conquistas extraordinárias de Ai-yu Tu no JLPGA Tour são motivo de grande orgulho para Taiwan. Sou profundamente grata à Foxconn por tornar possível o retorno deste torneio dos sonhos após 48 anos, oferecendo às jovens jogadoras a oportunidade de competir no cenário internacional."

A vice-presidente da JLPGA, Takako Matsuo, também destacou a relevância do campeonato. "Nos últimos dois anos, a parceria entre a TLPGA e a Foxconn elevou o golfe feminino a um padrão de excelência. Como um dos torneios mais emblemáticos da Ásia em 2026, estamos ansiosos para levar jogadoras japonesas a Taiwan, em março, para uma competição de altíssimo nível."

Com a segunda maior premiação do JLPGA Tour em 2026, o Foxconn Ladies Golf consolida-se como um dos torneios mais importantes do calendário desde sua estreia em 2024. Criado inicialmente como um torneio para atletas profissionais, a competição destacou-se pelos pontos de ranking, pela uma premiação expressiva e pelo padrão esportivo de elite.

O Foxconn Ladies Golf 2026 será realizado de 12 a 15 de março, no Orient Golf & Country Club, em Taoyuan, Taiwan. Acompanhe toda a ação e fique por dentro das novidades pelo Facebook oficial do torneio e pelo Instagram oficial da Foxconn.

