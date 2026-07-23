Cluster petroquímico do Mediterrâneo Oriental desenvolvido pela Rönesans atrai mais de US$ 3 bilhões em investimentos

O investimento total em todo o Cluster Petroquímico do Mediterrâneo Oriental (DAPEK) agora excede US$ 3 bilhões, ancorado pela Instalação de Produção de Polipropileno e Terminal de Granéis Líquidos de US$ 2 bilhões

Novos investimentos em portos, energia e logística posicionam a DAPEK como um dos centros industriais integrados mais abrangentes do Mediterrâneo Oriental

A parceria com o Surbana Jurong Group está impulsionando o interesse dos investidores internacionais no DAPEK, com base em modelos como Roterdã e a Ilha Jurong de Cingapura

ISTAMBUL, 23 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O Cluster Petroquímico do Mediterrâneo Oriental (DAPEK), desenvolvido pela Rönesans Holding em Ceyhan, Adana, entrou em uma nova fase de crescimento com adições recentes, incluindo instalações de produção de polipropileno, terminal de granéis líquidos e investimentos portuários. O DAPEK atraiu um interesse crescente de investidores internacionais, com o investimento total em todo o cluster agora ultrapassando $ 3 bilhões.

Ceyhan Polypropylene Production Facility and Liquid Bulk Terminal Erman Ilicak, President Emeritus of Rönesans Holding

A DAPEK é reconhecida como um dos projetos industriais, energéticos e logísticos mais abrangentes do Mediterrâneo Oriental. Com aproximadamente 1.300 hectares, reúne produção petroquímica, operações portuárias, infraestrutura energética e serviços logísticos em uma única plataforma. Um investimento estratégico que contribuirá para a transformação industrial da Turquia. No centro do projeto está a Instalação de Produção de Polipropileno e o Terminal de Granéis Líquidos de $ 1,8 bilhão, desenvolvidos em conjunto pela Rönesans Holding e parceiros internacionais. Combinado com os investimentos contínuos em portos de contêineres e infraestrutura, o investimento total no cluster ultrapassou $ 3 bilhões.

Erman Ilıcak, presidente emérito da Rönesans Holding, afirmou que o DAPEK é muito mais do que um investimento industrial:

"Com o nosso programa de investimentos, que já atingiu US$ 3 bilhões, estamos criando um ecossistema industrial de próxima geração, não apenas instalações de construção. Nosso objetivo é estabelecer o centro industrial mais competitivo da Turquia, co-localizando a produção e a logística para a energia e a infraestrutura portuária - tudo o que os investidores precisam em um único local. Vemos o DAPEK como fundamental para a infraestrutura industrial da Turquia nos próximos 50 anos."

Coordenado pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da República da Turquia, o DAPEK pretende tornar-se um dos centros industriais globalmente competitivos do país através da sua estrutura integrada.

"A Unidade de Produção de Polipropileno será um dos investimentos fundamentais desse ecossistema. Juntamente com o terminal de granéis líquidos, o porto de contêineres, o terminal de granéis sólidos, a infraestrutura de energia, as conexões ferroviárias e as instalações de uso compartilhado, esses investimentos representam um ecossistema abrangente que se estende muito além da própria instalação de produção."

A importância estratégica de Ceyhan continua a se fortalecer

Abordando os recentes desenvolvimentos geopolíticos e discussões sobre segurança energética, Ilıcak destacou a importância crescente das energias alternativas e dos corredores comerciais:

"À medida que as rotas de energia e comércio se remodelam globalmente, a importância estratégica de Ceyhan aumenta diariamente. As empresas estão recalibrando suas estratégias de produção, cadeia de suprimentos e investimento. Estrategicamente posicionado no cruzamento dos mercados europeu, do Oriente Médio e do norte da África, o DAPEK oferece infraestrutura portuária, energética, logística e industrial dentro de um único ecossistema integrado – uma proposta cada vez mais rara e atraente."

Surbana Jurong Partnership coloca DAPEK no radar de investidores internacionais

"As empresas agora avaliam além da localização; elas também avaliam as capacidades logísticas , a infraestrutura de energia e o acesso aos mercados."

"Inspirados por modelos de agrupamento industrial bem-sucedidos, como Roterdã e a Ilha Jurong, em Cingapura, fizemos uma parceria com o Surbana Jurong Group, um dos principais desenvolvedores de zonas industriais do mundo. Desde 2026, colaboramos no desenvolvimento de investidores, marketing internacional, sustentabilidade e estratégias de crescimento de longo prazo.Essa parceria elevou significativamente o perfil da DAPEK entre os investidores globais ".

DAPEK Preparação para Novos Investidores

À medida que as obras de infraestrutura progridem e os principais marcos de construção são alcançados, os esforços para atrair novos investidores para o DAPEK estão ganhando força.

DAPEK está visando investimentos industriais de média e alta tecnologia nos próximos anos, com discussões ativas já em andamento com empresas em uma variedade de setores, incluindo petroquímicos, produtos químicos, equipamentos de energia, materiais compostos, biocombustíveis e outras indústrias de fabricação de valor agregado.

Oferecendo parcelas de desenvolvimento em larga escala e uma infraestrutura logística multimodal que conecta perfeitamente estrada, ferrovia e mar, o DAPEK se apresenta como uma plataforma industrial verdadeiramente distinta. Sua estrutura de zona industrial fornece aos investidores um modelo de uso da terra de longo prazo que oferece vantagens significativas em termos de custo e financiamento.

A visão geral é transformar o DAPEK em algo maior do que uma coleção de investimentos independentes - para criar, em vez disso, um ecossistema industrial próspero no qual a produção, a energia e a logística se reforçam e se alimentam mutuamente.

Com ligações rodoviárias, ferroviárias e marítimas convergindo em um único local, juntamente com vastas terras de desenvolvimento e a melhor infraestrutura da categoria, a DAPEK está se estabelecendo como uma plataforma estratégica em apoio à ambição da Turquia de se tornar um dos principais centros de produção e comércio no Mediterrâneo Oriental.

Apoio à Redução da Dependência de Importação Petroquímica da Turquia

Em um momento em que a Turquia continua significativamente dependente de produtos petroquímicos importados, o projeto está bem posicionado para reforçar a produção industrial doméstica e dar uma contribuição tangível à balança comercial do país.

Ilıcak concluiu:

"Uma vez concluída, a Instalação de Produção de Polipropileno no coração do DAPEK terá uma capacidade de produção anual de 472.500 toneladas e atenderá aproximadamente 17% da demanda anual de polipropileno da Turquia. Espera-se que isso contribua com cerca de US$ 300 milhões por ano para o saldo da conta corrente da Turquia, reduzindo a dependência do país de produtos petroquímicos importados."

Além de fortalecer a infraestrutura industrial e logística, o investimento contínuo na DAPEK também está gerando empregos locais significativos. Atualmente, o projeto suporta 4.000 empregos no local, 70% dos quais são ocupados por trabalhadores da região circundante. À medida que o desenvolvimento continua, espera-se que esse número ultrapasse 4.500 até o final do ano.

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Bensu Celik, [email protected]

FONTE Rönesans Holding