Rönesans Holding anuncia nova parceria global

Foi assinada uma parceria estratégica entre a Rönesans e o SJ Group para ajudar a dar continuidade à implantação da Zona Industrial DAPEK

ISTAMBUL, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Rönesans Holding anunciou uma parceria estratégica com o SJ Group, no âmbito do projeto de desenvolvimento da Zona Industrial Petroquímica e Porto do Mediterrâneo Oriental (DAPEK) em Ceyhan, Adana.

Fábrica de Polipropileno e Terminal para Líquidos a Granel de Ceyhan Erman Ilicak, presidente emérito da Rönesans Holding

Ocupando uma área de 2.750 hectares ao longo de dois quilômetros de litoral, a DAPEK é um polo logístico e energético de última geração, de importância estratégica nacional, situado no corredor energético e comercial da Turquia. Com início previsto para 2025, o projeto tem como pilar principal uma unidade de produção de polipropileno de escala mundial, apoiada por uma infraestrutura integrada que inclui terminais de líquidos a granel e de contêineres, uma usina de energia solar e uma unidade de produção de hidrogênio ecológico.

Como parceiro de gestão, o SJ Group trará as melhores práticas globais para o desenvolvimento da DAPEK. Isso inclui a preparação de planos estratégicos de desenvolvimento, planejamento do uso da terra e integração de novos fabricantes em grupos industriais. A colaboração combina o know-how de infraestrutura em larga escala da Rönesans Holding com a reconhecida experiência do SJ Group em planejamento industrial e redes de investidores, principalmente seu trabalho na Ilha Jurong, em Singapura.

Desenvolvidos pela Rönesans Holding em estreita coordenação com o Ministério da Indústria e Tecnologia, os investimentos em infraestrutura na Zona Industrial são projetados especificamente para atender às necessidades dos investidores globais, com foco em investimentos de alto capital e orientados para a exportação. Com base no trabalho de consultoria realizado desde 2025, esta parceria formalizada permitirá ao SJ Group introduzir soluções favoráveis aos investidores, incluindo processos simplificados, maior eficiência operacional e prazos mais curtos para a entrega de projetos.

PARCERIA CONTRIBUI PARA ALCANÇAR AS METAS DE CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

Erman Ilıcak, presidente emérito da Rönesans Holding, afirmou: "Acreditamos que as parcerias internacionais são um fator essencial para o crescimento sustentável. Essas colaborações, que reúnem uma perspectiva global com a forte expertise local, apresentam um modelo poderoso para o desenvolvimento industrial. Uma abordagem que alinhe a inovação tecnológica com a responsabilidade ambiental ajudará a criar valor a longo prazo para a Turquia e a região em geral.

Na Rönesans, também somos investidores âncora da DAPEK, investindo US$ 2 bilhões no desenvolvimento de uma fábrica de PDH/PP e de um terminal de líquidos a granel. A previsão é que este projeto entre em operação até o final de 2027 e contribua com aproximadamente US$ 300 milhões por ano para a balança comercial da Turquia. Com experiência global em planejamento mestre industrial, infraestrutura energética e sustentabilidade, o SJ Group contribuirá para fortalecer a estratégia de longo prazo da DAPEK e apoiar nossas metas de crescimento sustentável."

UM MODELO PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL REGIONAL

Tan Wooi Leong, Diretor Executivo Sênior de Energia da SJ, disse: "Nossa colaboração com a Rönesans é um marco significativo para a SJ, pois reforçamos nosso papel de principal consultor global no desenvolvimento de grandes grupos industriais e portuários, particularmente aqueles focados na transição energética e tecnologias emergentes rumo a parques industriais de emissão zero. Nossa profunda experiência em parques industriais e zonas econômicas ajudará a estabelecer a DAPEK como um modelo para o desenvolvimento industrial na região, reforçando seu papel no avanço do crescimento industrial de longo prazo da Turquia e suas ambições de infraestrutura."

Sobre o Rönesans Group

A Rönesans Holding, a principal entidade de investimento do conglomerado com sede em Ancara, é a 50ª maior empresa contratante internacional em todo o mundo e uma das maiores da Europa. Com operações em 40 países na Europa, Ásia Central e África, incluindo subsidiárias como a Ballast Nedam na Holanda e a Heitkamp Industrial Solutions GmbH na Alemanha, a Rönesans opera como principal contratada e investidora com sucesso há mais de 30 anos nos setores de construção, imóveis, concessões, energia e investimentos industriais. Colocando a resiliência e o crescimento por meio da inovação como o foco da empresa, com prioridade para a sustentabilidade e o desenvolvimento social, a Rönesans desenvolveu projetos de apoio a estudantes por meio de bolsas de estudo, plataformas acadêmicas e iniciativas; é signatária do Pacto Global da ONU desde 2015; e signatária dos Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU desde 2016.



Sob a liderança de seu presidente emérito, Erman Ilıcak, a Rönesans, juntamente com seus parceiros GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies e IFC do Grupo Banco Mundial (acionista minoritário do grupo), investiu mais de US$ 10 bilhões em projetos pioneiros ao redor do mundo.

Sobre o SJ Group

A SJ é um coletivo diversificado de solucionadores de problemas para o ambiente construído, reinventando continuamente maneiras de criar um futuro inteligente e sustentável.

Com sede em Singapura, o grupo tem um pool global de talentos de 16.000 em suas empresas membros AETOS, Atelier Ten, B+H, CHIL, KTP, Prostruct, Robert Bird Group, SAA, SMEC e Surbana Jurong, com sede em mais de 120 escritórios em mais de 40 países. Eles incluem arquitetos, designers, planejadores, engenheiros, gerentes de instalações e outros especialistas impulsionados pelo pensamento progressivo e ideias criativas para moldar um futuro melhor.

Seus especialistas técnicos oferecem soluções sustentáveis que abrangem todo o ciclo de vida do projeto, desde o planejamento e design até a entrega e gerenciamento, bem como um conjunto completo de serviços de consultoria multidisciplinar em uma ampla gama de setores, incluindo transporte, água, aviação, saúde, hospitalidade e energias renováveis.

Uma empresa global de consultoria em serviços urbanos, de infraestrutura e gerenciados com mais de 70 anos de histórico na entrega bem-sucedida de projetos, a SJ construiu mais de um milhão de residências em Singapura, criou planos diretores em mais de 60 países e desenvolveu mais de 100 parques industriais em todo o mundo.

A SJ é a #23 no Engineering News-Record's Top 225 International Design Firms, #17 no World Architecture 100 2025, e Asia Pacific FM Technology Provider of the Year 2022, concedido pela International Facility Management Association.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941965/Production_Plant_and_Bulk_Terminal.jpg

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Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2941964/Renesans_Holding_logo.jpg

FONTE Rönesans Holding