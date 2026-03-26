Rönesans Holding anuncia nova parceria global

Notícias fornecidas por

Rönesans Holding

26 mar, 2026, 12:31 GMT

Foi assinada uma parceria estratégica entre a Rönesans e o SJ Group para ajudar a dar continuidade à implantação da Zona Industrial DAPEK

ISTAMBUL, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A Rönesans Holding anunciou uma parceria estratégica com o SJ Group, no âmbito do projeto de desenvolvimento da Zona Industrial Petroquímica e Porto do Mediterrâneo Oriental (DAPEK) em Ceyhan, Adana.

Continue Reading
Fábrica de Polipropileno e Terminal para Líquidos a Granel de Ceyhan
Fábrica de Polipropileno e Terminal para Líquidos a Granel de Ceyhan
Erman Ilicak, presidente emérito da Rönesans Holding
Erman Ilicak, presidente emérito da Rönesans Holding

Ocupando uma área de 2.750 hectares ao longo de dois quilômetros de litoral, a DAPEK é um polo logístico e energético de última geração, de importância estratégica nacional, situado no corredor energético e comercial da Turquia. Com início previsto para 2025, o projeto tem como pilar principal uma unidade de produção de polipropileno de escala mundial, apoiada por uma infraestrutura integrada que inclui terminais de líquidos a granel e de contêineres, uma usina de energia solar e uma unidade de produção de hidrogênio ecológico.

Como parceiro de gestão, o SJ Group trará as melhores práticas globais para o desenvolvimento da DAPEK. Isso inclui a preparação de planos estratégicos de desenvolvimento, planejamento do uso da terra e integração de novos fabricantes em grupos industriais. A colaboração combina o know-how de infraestrutura em larga escala da Rönesans Holding com a reconhecida experiência do SJ Group em planejamento industrial e redes de investidores, principalmente seu trabalho na Ilha Jurong, em Singapura.

Desenvolvidos pela Rönesans Holding em estreita coordenação com o Ministério da Indústria e Tecnologia, os investimentos em infraestrutura na Zona Industrial são projetados especificamente para atender às necessidades dos investidores globais, com foco em investimentos de alto capital e orientados para a exportação. Com base no trabalho de consultoria realizado desde 2025, esta parceria formalizada permitirá ao SJ Group introduzir soluções favoráveis aos investidores, incluindo processos simplificados, maior eficiência operacional e prazos mais curtos para a entrega de projetos.

PARCERIA CONTRIBUI PARA ALCANÇAR AS METAS DE CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL

Erman Ilıcak, presidente emérito da Rönesans Holding, afirmou: "Acreditamos que as parcerias internacionais são um fator essencial para o crescimento sustentável. Essas colaborações, que reúnem uma perspectiva global com a forte expertise local, apresentam um modelo poderoso para o desenvolvimento industrial. Uma abordagem que alinhe a inovação tecnológica com a responsabilidade ambiental ajudará a criar valor a longo prazo para a Turquia e a região em geral.

Na Rönesans, também somos investidores âncora da DAPEK, investindo US$ 2 bilhões no desenvolvimento de uma fábrica de PDH/PP e de um terminal de líquidos a granel. A previsão é que este projeto entre em operação até o final de 2027 e contribua com aproximadamente US$ 300 milhões por ano para a balança comercial da Turquia. Com experiência global em planejamento mestre industrial, infraestrutura energética e sustentabilidade, o SJ Group contribuirá para fortalecer a estratégia de longo prazo da DAPEK e apoiar nossas metas de crescimento sustentável."

UM MODELO PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL REGIONAL

Tan Wooi Leong, Diretor Executivo Sênior de Energia da SJ, disse: "Nossa colaboração com a Rönesans é um marco significativo para a SJ, pois reforçamos nosso papel de principal consultor global no desenvolvimento de grandes grupos industriais e portuários, particularmente aqueles focados na transição energética e tecnologias emergentes rumo a parques industriais de emissão zero. Nossa profunda experiência em parques industriais e zonas econômicas ajudará a estabelecer a DAPEK como um modelo para o desenvolvimento industrial na região, reforçando seu papel no avanço do crescimento industrial de longo prazo da Turquia e suas ambições de infraestrutura."

Sobre o Rönesans Group

A Rönesans Holding, a principal entidade de investimento do conglomerado com sede em Ancara, é a 50ª maior empresa contratante internacional em todo o mundo e uma das maiores da Europa. Com operações em 40 países na Europa, Ásia Central e África, incluindo subsidiárias como a Ballast Nedam na Holanda e a Heitkamp Industrial Solutions GmbH na Alemanha, a Rönesans opera como principal contratada e investidora com sucesso há mais de 30 anos nos setores de construção, imóveis, concessões, energia e investimentos industriais. Colocando a resiliência e o crescimento por meio da inovação como o foco da empresa, com prioridade para a sustentabilidade e o desenvolvimento social, a Rönesans desenvolveu projetos de apoio a estudantes por meio de bolsas de estudo, plataformas acadêmicas e iniciativas; é signatária do Pacto Global da ONU desde 2015; e signatária dos Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU desde 2016.

Sob a liderança de seu presidente emérito, Erman Ilıcak, a Rönesans, juntamente com seus parceiros GIC, Meridiam Infrastructure, Sojitz, Samsung C&T, TotalEnergies e IFC do Grupo Banco Mundial (acionista minoritário do grupo), investiu mais de US$ 10 bilhões em projetos pioneiros ao redor do mundo.

Sobre o SJ Group

A SJ é um coletivo diversificado de solucionadores de problemas para o ambiente construído, reinventando continuamente maneiras de criar um futuro inteligente e sustentável.

Com sede em Singapura, o grupo tem um pool global de talentos de 16.000 em suas empresas membros AETOS, Atelier Ten, B+H, CHIL, KTP, Prostruct, Robert Bird Group, SAA, SMEC e Surbana Jurong, com sede em mais de 120 escritórios em mais de 40 países. Eles incluem arquitetos, designers, planejadores, engenheiros, gerentes de instalações e outros especialistas impulsionados pelo pensamento progressivo e ideias criativas para moldar um futuro melhor.

Seus especialistas técnicos oferecem soluções sustentáveis que abrangem todo o ciclo de vida do projeto, desde o planejamento e design até a entrega e gerenciamento, bem como um conjunto completo de serviços de consultoria multidisciplinar em uma ampla gama de setores, incluindo transporte, água, aviação, saúde, hospitalidade e energias renováveis.

Uma empresa global de consultoria em serviços urbanos, de infraestrutura e gerenciados com mais de 70 anos de histórico na entrega bem-sucedida de projetos, a SJ construiu mais de um milhão de residências em Singapura, criou planos diretores em mais de 60 países e desenvolveu mais de 100 parques industriais em todo o mundo.

A SJ é a #23 no Engineering News-Record's Top 225 International Design Firms, #17 no World Architecture 100 2025, e Asia Pacific FM Technology Provider of the Year 2022, concedido pela International Facility Management Association.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941965/Production_Plant_and_Bulk_Terminal.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941966/Erman_Ilicak.jpg
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2941964/Renesans_Holding_logo.jpg

FONTE Rönesans Holding

Da mesma fonte

UNICEF e Rönesans unem forças para transformar a educação profissional juvenil na Turquia

UNICEF e Rönesans unem forças para transformar a educação profissional juvenil na Turquia

A Rönesans Holding anunciou seu papel como um importante parceiro do setor privado no programa "From Learning to Earning for Youth" (Do aprendizado...
More Releases From This Source

Explorar

Chemical

Chemical

Chemical

Chemical

Oil & Energy

Oil & Energy

Utilities

Utilities

News Releases in Similar Topics