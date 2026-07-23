El clúster petroquímico del Mediterráneo oriental desarrollado por Rönesans atrae más de 3.000 millones de $ en inversiones

La inversión total en el Clúster Petroquímico del Mediterráneo Oriental (DAPEK) ahora supera los $ 3 mil millones, anclada en la Instalación de Producción de Polipropileno y la Terminal de Graneles Líquidos de $ 2 mil millones

Las nuevas inversiones portuarias, energéticas y logísticas posicionan a DAPEK como uno de los centros industriales integrados más completos del Mediterráneo Oriental

La asociación con Surbana Jurong Group está impulsando el interés de los inversores internacionales en DAPEK, basándose en modelos como el de Rotterdam y el de la isla Jurong de Singapur

ESTAMBUL, 23 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El Eastern Mediterranean Petrochemical Cluster (DAPEK), desarrollado por Rönesans Holding en Ceyhan, Adana, ha entrado en una nueva fase de crecimiento con adiciones recientes que incluyen instalaciones de producción de polipropileno, terminal de graneles líquidos e inversiones portuarias. DAPEK ha atraído un creciente interés de inversores internacionales, con una inversión total en todo el clúster que ahora supera los 3.000 millones de $.

Ceyhan Polypropylene Production Facility and Liquid Bulk Terminal Erman Ilicak, President Emeritus of Rönesans Holding

DAPEK es reconocido como uno de los proyectos industriales, energéticos y logísticos más completos del Mediterráneo Oriental. Con una extensión de aproximadamente 1.300 hectáreas, reúne la producción petroquímica, las operaciones portuarias, la infraestructura energética y los servicios logísticos en una sola plataforma. Una inversión estratégica que contribuirá a la transformación industrial de Türkiye. En el centro del proyecto se encuentra la instalación de producción de polipropileno y la terminal de graneles líquidos de $ 1.800 millones de dólares estadounidenses, desarrollada conjuntamente por Rönesans Holding y socios internacionales. Combinado con las inversiones continuas en puertos de contenedores e infraestructura, la inversión total en el clúster ha superado los 3.000 millones de $.

Erman Ilıcak, presidente emérito de Rönesans Holding, declaró que DAPEK es mucho más que una inversión industrial:

"Con nuestro programa de inversión, que ahora ha alcanzado los 3.000 millones de $, estamos creando un ecosistema industrial de próxima generación, no solo instalaciones de construcción. Nuestro objetivo es establecer el centro industrial más competitivo de Türkiye mediante la ubicación conjunta de la producción y la logística en la infraestructura energética y portuaria, todo lo que los inversores necesitan dentro de una sola ubicación. Consideramos que DAPEK es fundamental para la infraestructura industrial de Türkiye durante los próximos 50 años ".

Coordinado por el Ministerio de Industria y Tecnología de la República de Türkiye, DAPEK tiene como objetivo convertirse en uno de los centros industriales más competitivos del país a nivel mundial a través de su estructura integrada.

"La Instalación de Producción de Polipropileno será una de las inversiones fundamentales de este ecosistema. Junto con la terminal de graneles líquidos, el puerto de contenedores, la terminal de graneles secos, la infraestructura energética, las conexiones ferroviarias y las instalaciones de uso compartido, estas inversiones representan un ecosistema integral que se extiende mucho más allá de la propia instalación de producción ".

La importancia estratégica de Ceyhan continúa fortaleciéndose

Al abordar los recientes acontecimientos geopolíticos y las discusiones sobre seguridad energética, Ilıcak destacó la creciente importancia de la energía alternativa y los corredores comerciales:

"A medida que las rutas energéticas y comerciales se remodelan a nivel mundial, la importancia estratégica de Ceyhan aumenta a diario. Las empresas están recalibrando sus estrategias de producción, cadena de suministro e inversión. Situada estratégicamente en la encrucijada de los mercados de Europa, Oriente Medio y África del Norte, DAPEK ofrece infraestructura portuaria, energética, logística e industrial dentro de un único ecosistema integrado, una propuesta cada vez más rara y atractiva ".

La asociación Surbana Jurong coloca a DAPEK en el radar de los inversores internacionales

"Las empresas ahora evalúan más allá de la ubicación; también evalúan las capacidades logísticas , la infraestructura energética y el acceso a los mercados".

"Inspirados en los exitosos modelos de agrupación industrial como Rotterdam y la isla Jurong de Singapur, nos hemos asociado con Surbana Jurong Group, uno de los principales desarrolladores de zonas industriales del mundo. Desde 2026, hemos colaborado en el desarrollo de inversores, marketing internacional, sostenibilidad y estrategias de crecimiento a largo plazo.Esta asociación ha elevado significativamente el perfil de DAPEK entre los inversores globales ".

DAPEK se prepara para nuevos inversores

A medida que avanzan las obras de infraestructura y se alcanzan los hitos clave de la construcción, los esfuerzos para atraer nuevos inversores a DAPEK están ganando impulso.

DAPEK está apuntando a inversiones industriales de media y alta tecnología en los próximos años, con discusiones activas ya en curso con empresas de diversos sectores, incluidos petroquímicos, químicos, equipos de energía, materiales compuestos, biocombustibles y otras industrias manufactureras de valor agregado.

DAPEK, que ofrece parcelas de desarrollo a gran escala y una infraestructura logística multimodal que conecta a la perfección la carretera, el ferrocarril y el mar, se presenta como una plataforma industrial verdaderamente distintiva. Su marco de zona industrial proporciona a los inversores un modelo de uso de la tierra a largo plazo que ofrece ventajas significativas tanto en términos de costo como de financiamiento.

La visión general es convertir a DAPEK en algo más que una colección de inversiones independientes: crear, en cambio, un próspero ecosistema industrial en el que la producción, la energía y la logística se refuercen y se alimenten mutuamente.

Con enlaces por carretera, ferrocarril y marítimos que convergen en un solo lugar, junto con un vasto terreno de desarrollo y la mejor infraestructura de su clase, DAPEK se está estableciendo como una plataforma estratégica en apoyo de la ambición de Türkiye de convertirse en un centro líder para la producción y el comercio en el Mediterráneo oriental.

Apoyo a la reducción de la dependencia de las importaciones petroquímicas de Türkiye

En un momento en que Türkiye sigue dependiendo significativamente de los productos petroquímicos importados, el proyecto está bien posicionado para impulsar la producción industrial nacional y hacer una contribución tangible a la balanza comercial del país.

Ilıcak concluyó:

"Una vez completada, la instalación de producción de polipropileno en el corazón de DAPEK tendrá una capacidad de producción anual de 472.500 toneladas y satisfará aproximadamente el 17 por ciento de la demanda anual de polipropileno de Türkiye. Se espera que esto contribuya con alrededor de 300 millones de $ anuales al saldo de la cuenta corriente de Türkiye, al tiempo que reduce la dependencia del país de los productos petroquímicos importados ".

Más allá del fortalecimiento de la infraestructura industrial y logística, la inversión continua en DAPEK también está generando un importante empleo local. El proyecto actualmente respalda 4.000 empleos en el sitio, el 70 por ciento de los cuales están en manos de trabajadores de la región circundante. A medida que continúa el desarrollo, se espera que ese número supere los 4.500 a finales de año.

Contacto de prensa:

Bensu Celik, [email protected]

FUENTE Rönesans Holding