UNICEF e Rönesans unem forças para transformar a educação profissional juvenil na Turquia

ISTAMBUL, 2 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Rönesans Holding anunciou seu papel como um importante parceiro do setor privado no programa "From Learning to Earning for Youth" (Do aprendizado ao trabalho para a juventude) do UNICEF. Em colaboração com o Ministério da Educação Nacional, essa iniciativa ousada pretende reinventar a educação profissional para jovens em toda a Turquia, equipando a próxima geração com as habilidades necessárias para prosperar.

Unindo ambição e oportunidade

İpek Ilicak Kayaalp, presidente do Conselho da Rönesans Holding A partir da esquerda, Elisabetta Falcetti (diretora administrativa do EBRD para a Turquia e o Cáucaso), İpek Ilicak Kayaalp (presidente do Conselho da Rönesans Holding), Paolo Marchi (representante da UNICEF na Turquia)

Como parceiro pioneiro da iniciativa, a Rönesans Holding abrirá as portas do Hospital Municipal de Gaziantep – uma das unidades de saúde mais avançadas da Turquia – a 120 estudantes do ensino médio profissional de saúde. Aqui, os estudantes irão sair da sala de aula e entrar em funções do mundo real, adquirindo experiência prática em desenvolvimento de software, serviços de alimentação e bebidas, manutenção e reparação industrial, canalização e sistemas energéticos, e tecnologias de automação industrial. Ao ligar diretamente a educação às exigências do local de trabalho moderno, o programa capacita a juventude turca a transformar as suas ambições em carreiras gratificantes.

O representante do UNICEF na Turquia, Paolo Marchi, disse: "Como UNICEF, queremos apoiar todos os jovens a atingir seu potencial máximo, adquirindo o conhecimento, as habilidades e as competências necessárias. Competências que também correspondem às necessidades do mercado de trabalho. Esta parceria faz as duas coisas – apoiar o Ministério da Educação Nacional a fornecer educação profissional e técnica de qualidade e inclusiva; e alavancar a experiência de parceiros do setor privado como a Rönesans Holding para trazer inovação e oportunidades aos jovens.

É importante ressaltar que a colaboração também fortalece o sistema além dos alunos diretamente visados. As atualizações do currículo de TVET, os padrões aprimorados de segurança e aprendizado no local de trabalho e a ampliação da capacidade dos professores beneficiarão um número muito maior de alunos de TVET em toda a Turquia — ajudando a garantir que as habilidades de qualidade, relevantes e preparadas para o futuro se tornem a norma, não a exceção."

A diretora administrativa do EBRD para a Turquia e o Cáucaso, Elisabetta Falcetti, disse que "estamos orgulhosos de contribuir para esta iniciativa intersetorial, que defende a diversidade da força de trabalho, aumenta a competitividade por meio do desenvolvimento de habilidades e ajuda as indústrias a construir bases mais sólidas. O acesso desigual às oportunidades econômicas limita o crescimento, e é por isso que o EBRD está comprometido em promover a igualdade de oportunidades em todas as suas regiões. Guiados por nossas estratégias de igualdade e inclusão de gênero, nos esforçamos, com nossos parceiros do setor privado, para liberar o potencial de diversas forças de trabalho. Estou confiante de que esta iniciativa irá abordar um desafio crítico em termos de capital humano na área da saúde, e esperamos replicar o seu sucesso noutros setores."

O compromisso da Rönesans Holding com o crescimento sustentável

As iniciativas educacionais da Rönesans já incluem escolas secundárias técnicas e científicas, apoio a mais de 14.000 estudantes bolsistas e um programa de "Sustentabilidade desde a concepção" ("Sustainability by Design") com uma década de existência, que promove a conscientização sobre a sustentabilidade a nível universitário. A parceria de longo prazo da empresa com o UNICEF começou em 2023, incluindo colaborações vitais em regiões afetadas pelo terremoto para garantir o acesso à educação de qualidade e apoio psicossocial para quase 13.000 mulheres e crianças.

İpek Ilıcak Kayaalp, presidente do conselho da Rönesans Holding, disse: "Como Rönesans, estamos possibilitando que 120 alunos se preparem para suas profissões sob a orientação de instrutores mestres no Hospital Municipal de Gaziantep, que está equipado com os dispositivos mais modernos e novos de hoje. Esses alunos receberão treinamento em nosso hospital quatro dias por semana, dentro da estrutura do programa. Este projeto "não é apenas uma iniciativa educacional, mas um modelo pioneiro de colaboração entre o setor privado, organizações internacionais e o setor público na Turquia - e que poderia servir de exemplo para o mundo inteiro."

Ilıcak Kayaalp continuou: "O setor privado contribui com produção e experiência, o setor público assume o papel regulatório e o UNICEF fornece a perspectiva do benefício social. A combinação dessas três forças cria impactos que não poderiam ser alcançados individualmente. Afinal, nosso maior objetivo é oferecer um futuro repleto de esperança, oportunidades e confiança aos jovens. Continuaremos a dedicar todos os nossos esforços para garantir que os jovens a quem confiamos nosso futuro se tornem indivíduos curiosos e produtivos que se adaptem às demandas da época."

Moldando o amanhã

A Turquia enfrenta um desafio crítico: quase um em cada quatro jovens entre 15 e 24 anos não está estudando, trabalhando ou fazendo algum tipo de treinamento. O programa "From Learning to Earning for Youth" aborda isso de frente, preparando os jovens para o mundo do trabalho em rápida mudança, criando ambientes seguros e de apoio e suprindo a lacuna de habilidades. O treinamento será ministrado por funcionários do hospital que receberam instruções especializadas, garantindo que os alunos aprendam com os melhores e, ao mesmo tempo, apoiem a igualdade de gênero e a diversidade no local de trabalho.

Rönesans Holding está empenhada em expandir o seu apoio à educação de jovens, trabalhando em estreita colaboração com a UNICEF para levar o modelo "From Learning to Earning for Youth" a novos setores de negócios e comunidades. A empresa continua firme em seu investimento na juventude da Turquia, aprofundando parcerias com universidades e a sociedade civil para abrir ainda mais oportunidades para a próxima geração.

