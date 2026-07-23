Le pôle pétrochimique de la Méditerranée orientale, développé par Rönesans, attire plus de 3 milliards de dollars américains d'investissements

L'investissement total dans le pôle pétrochimique de la Méditerranée orientale (DAPEK) dépasse désormais les 3 milliards de dollars américains, grâce notamment à l'usine de production de polypropylène et au terminal de vrac liquide, d'une valeur de 2 milliards de dollars américains.

De nouveaux investissements dans les secteurs portuaire, énergétique et logistique font de DAPEK l'un des pôles industriels intégrés les plus complets de la Méditerranée orientale

Partenariat avec Surbana Jurong Group est à l'origine de l'initiative internationale des investisseurs dans le projet DAPEK, en s'inspirant de modèles tels que Rotterdam et l'île de Jurong à Singapour

ISTANBUL, 23 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le pôle pétrochimique de la Méditerranée orientale (DAPEK), développé par Rönesans Holding à Ceyhan et à Adana, est entré dans une nouvelle phase de croissance grâce à de récents ajouts, notamment une usine de production de polypropylène, un terminal de vrac liquide et des investissements portuaires. DAPEK suscite un intérêt croissant de la part des investisseurs internationaux, le montant total des investissements dans l'ensemble du pôle dépassant désormais les 3 milliards de dollars américains.

Ceyhan Polypropylene Production Facility and Liquid Bulk Terminal Erman Ilicak, President Emeritus of Rönesans Holding

DAPEK est reconnu comme l'un des projets les plus complets de la Méditerranée orientale dans les domaines de l'industrie, de l'énergie et de la logistique. Couvrant une superficie d'environ 1 300 hectares, ce site regroupe sous un même toit la production pétrochimique, les activités portuaires, les infrastructures énergétiques et les services logistiques. Un investissement stratégique qui contribuera à la transformation industrielle de la Turquie. Au cœur du projet se trouve le complexe de production de polypropylène et le terminal de vrac liquide, d'une valeur de 1,8 milliard de dollars américains, développé conjointement par Rönesans Holding et des partenaires internationaux. Si l'on ajoute à cela les investissements en cours dans les ports à conteneurs et les infrastructures, le montant total des investissements dans ce pôle a dépassé les 3 milliards de dollars américains.

Erman Ilıcak, président émérite de Rönesans Holding, a déclaré que DAPEK représentait bien plus qu'un simple investissement industriel :

« Grâce à notre programme d'investissement qui a désormais atteint 3 milliards de dollars américains , nous sommes en train de créer un écosystème industriel de nouvelle génération, et pas seulement des installations de construction. Notre objectif est de faire d' le pôle industriel le plus compétitif de Turquie en regroupant les sites de production et les infrastructures logistiques à proximité des infrastructures énergétiques et portuaires, afin d'offrir aux investisseurs tout ce dont ils ont besoin au sein d'un même site d' . Nous considérons DAPEK comme un élément fondamental de l'infrastructure industrielle de la Turquie pour les 50 prochaines années.»

Coordonnée par l' , le ministère de l' , l' et l' de la République de la de Turquie, la DAPEK a pour objectif de devenir l'un des pôles industriels compétitifs à l'échelle mondiale du pays grâce à sa structure intégrée.

« L'usine de production de polypropylène constituera l'un des investissements phares de cet écosystème. Outre le terminal de vrac liquide, le port à conteneurs, le terminal de vrac sec, l' 'infrastructures énergétiques, les liaisons ferroviaires et les installations à usage partagé, ces investissements constituent un écosystème complet qui s'étend bien au-delà du site de production lui-même. »

De Ceyhan : l'importance stratégique de se poursuit pour renforcer

Évoquant les récents développements géopolitiques et les débats sur la sécurité énergétique, M. Ilıcak a souligné l'importance croissante des énergies alternatives et des corridors commerciaux :

« Alors que les et les voies de transport de l'énergie se redéfinissent à l'échelle mondiale, l'importance stratégique de Ceyhan ne cesse de croître de jour en jour. Les entreprises réorientent leurs stratégies en matière de production, de chaîne d'approvisionnement et d'investissement. Stratégiquement positionnée au carrefour des marchés européens, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, DAPEK propose des services d' s portuaires, énergétiques, logistiques et d'infrastructures industriellesau sein d' d'un écosystème unique intégré – et de plus en plus rare et attractif . »

Surbana Jurong Partenariat Lieux DAPEK sur le Radar de International Investisseurs

« Les entreprises évaluent désormais au-delà de de leur implantation ; elles évaluent également leurs capacités logistiques , leurs infrastructures énergétiques ainsi que leur accès aux marchés. »

« En nous inspirant de modèles de pôles industriels couronnés de succès, tels que ceux de Rotterdam et de l'île de Jurong à Singapour, nous avons conclu un partenariat avec Surbana Jurong Group, l'un des principaux promoteurs de zones industrielles au monde. Depuis 2026, nous collaborons dans les domaines suivants : développement de la base d'investisseurs, expansion internationale , marketing, , développement durable ,et, ainsi que les stratégies de croissance à long terme . Ce partenariat entre eta considérablement renforcé la visibilité de DAPEK auprès des investisseurs internationaux ».

DAPEK Préparation de pour Nouveaux Investisseurs

À mesure que infrastructure les travaux avancent et les étapes clés de construction sont franchies, les efforts visant à attirer de nouveaux investisseurs vers DAPEK s'intensifient.

DAPEK est une société qui cible des investissements de moyenne et de haute technologie dans le secteur industriel au cours des prochaines années, des discussions actives étant déjà en cours avec des entreprises issues de divers secteurs, notamment la pétrochimie, la chimie, l'énergie les équipements, les matériaux composites , les biocarburants et d'autres industries manufacturières à forte valeur ajoutée.

Avec ses parcelles destinées à des projets de développement à grande échelle et une infrastructure logistique multimodale qui relie de manière fluide les réseaux routier, ferroviaire et maritime, DAPEK se présente comme une plateforme industrielle véritablement unique . Son cadre (zone d' s industrielles) , , offre aux investisseurs un modèle d'aménagement du territoire à long terme qui présente des avantages significatifs tant en termes de coûts que de financement.

L'objectif global est de faire de DAPEK bien plus qu'un simple ensemble d'investissements autonomes – à – pour créer, au contraire, un écosystème industriel florissant au sein duquel la production, l'énergie et la logistique se renforcent et s'alimentent mutuellement.

Grâce à la convergence, en un seul et même lieu, des réseaux routiers, ferroviaires et maritimes, ainsi qu'à de vastes terrains à aménager et à des infrastructures de premier ordre, DAPEK s'impose comme une plateforme stratégique au service de l'ambition de la Turquie de devenir un pôle de premier plan pour la production et le commerce en Méditerranée orientale.

Soutien, à la réduction des émissions de CO₂, à la Turquie à la pétrochimie aux importations et à la dépendance

À l'heure où la Turquie reste fortement dépendante des produits pétrochimiques importés, le projet est bien placé pour renforcer la production industrielle nationale et apporter une contribution tangible à la balance commerciale du pays.

De Ilıcak, a conclu :

« Une fois achevée, l'usine de production de polypropylène située au cœur du site DAPEK aura une capacité de production annuelle de 472 500 tonnes et couvrira environ 17 % de la demande annuelle de polypropylène de la Turquie. Cela devrait apporter environ 300 millions de dollars américains par an à la balance courante de la Turquie, tout en réduisant la dépendance du pays vis-à-vis des produits pétrochimiques importés. »

Au-delà du renforcement des infrastructures industrielles et logistiques, les investissements en cours chez DAPEK génèrent également un nombre important d'emplois au niveau local. Le projet soutient actuellement 4 000 emplois sur le site , soit 70 par cent de , lesquels sont occupés par des travailleurs issus de la région environnante. Au fur et à mesure que le projet avance, ce chiffre devrait dépasser les 4 500 d'ici la fin de l'année.

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Bensu Celik, [email protected]