CNBC nomeia PayJoy como uma das Principais Empresas de Fintech do Mundo de 2026

O reconhecimento destaca a liderança da PayJoy no setor de financiamento ao consumidor em mercados emergentes.

SAN FRANCISCO, 24 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A CNBC e a Statista nomearam a PayJoy para a lista das "Principais Empresas de Fintech do Mundo de 2026", que homenageia empresas que fornecem financiamento digital e soluções de empréstimo independentes de bancos para pessoas físicas e empresas. A PayJoy é líder em prover serviços financeiros para consumidores não atendidos em mercados emergentes.

Principais Empresas de Fintech do Mundo, segundo a CNBC

Em sua quarta edição, o ranking identifica 500 empresas líderes em oito segmentos do mercado de fintech em todo o mundo, incluindo Pagamentos, Neobancos, Tecnologia de Gestão de Patrimônio, Ativos Digitais, Fintech Empresarial, Insurtech, Regtech e Financiamento Alternativo. As empresas foram avaliadas utilizando um modelo de pontuação agregado, baseado em KPIs gerais e específicos de cada segmento, que utilizou pesquisa documental em fontes públicas e também relatórios enviados pelas próprias empresas por meio de um processo de inscrição aberto.

A inclusão da PayJoy reflete seu trabalho em levar acesso ao crédito à classe média emergente no México, Colômbia, Brasil, Panamá, Peru, Equador, África do Sul, Filipinas e Indonésia, nove países onde a infraestrutura financeira tradicional excluiu por muito tempo os tomadores de empréstimo iniciantes.

"Este reconhecimento da CNBC e da Statista é uma validação significativa do trabalho que nossa equipe realiza todos os dias", disse Doug Ricket, Diretor Executivo e Cofundador da PayJoy. "Milhões de pessoas nos mercados em que atuamos estão formando crédito pela primeira vez através do PayJoy. Ser reconhecida entre as principais empresas de fintech do mundo reflete a dimensão e o impacto desse trabalho."

Para mais informações sobre o ranking completo, acesse https://www.cnbc.com/worlds-top-fintech-companies-2026/

Sobre a PayJoy

A PayJoy expande o acesso ao crédito em mercados emergentes mediante financiamento no ponto de venda e ofertas de cartões. Sua tecnologia proprietária de crédito garantido permite que tomadores de empréstimo iniciantes gerem estabilidade financeira de modo responsável e participem plenamente da economia moderna. Através de aprendizagem automática de ponta, ciência de dados e IA antifraude, a PayJoy financiou mais de US$ 3,5 bilhões em empréstimos a mais de 20 milhões de pessoas e emprega mais de 1.000 pessoas ao redor do mundo. Para mais informações, acesse https://www.payjoy.com/

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FONTE PayJoy