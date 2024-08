Cognex lança ferramenta de contagem com tecnologia de IA para sensores de visão In-Sight SnAPP

Nova ferramenta de IA simplifica as inspeções de contagem para fabricantes de todos os setores

NATICK, Massachusetts, 8 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), líder em sistemas de visão industrial, expandiu os recursos de seu sensor de visão In-Sight SnAPP™ com o lançamento de uma ferramenta de contagem baseada em IA. Essa ferramenta de software inovadora transforma a maneira como os fabricantes lidam com as tarefas de contagem, permitindo que eles automatizem facilmente a verificação de montagem e as verificações de quantidade que antes eram demoradas ou propensas a erros. Essa tecnologia avançada de IA também oferece uma facilidade de uso que permite que mais fabricantes contem com precisão tipos de peças desafiadoras, incluindo objetos de tamanho semelhante, peças reflexivas e distorcidas e objetos com contrastes e formatos variados.

A câmera de visão mecânica In-Sight SnAPP, que agora tem acesso a uma ferramenta de contagem com tecnologia de IA. A ferramenta de contagem In-Sight SnAPP pode verificar o número correto de comprimidos em uma embalagem blister - mesmo através de superfícies reflexivas.

"Usando a tecnologia de IA de ponta e nossos sensores de visão fáceis de usar, agora oferecemos aos nossos clientes uma solução de contagem que não apenas aumenta a precisão e a eficiência, mas também simplifica a experiência do usuário", disse Lavanya Manohar, vice-presidente sênior de produtos. "Estamos animados para ver como essa inovação beneficiará os fabricantes em todo o mundo e continuará tornando a automação mais acessível."

Com tecnologia de IA, a nova ferramenta identifica e conta objetos de forma confiável para garantir um controle de qualidade consistente, sem programação complexa. O treinamento baseado em imagens, a configuração guiada e a IA incorporada permitem que operadores de todos os níveis de habilidade resolvam tarefas de contagem de forma rápida e eficaz, eliminando a necessidade de configurações complexas ou treinamento extensivo.

Adequada para uma ampla variedade de setores, a ferramenta de contagem pode ser configurada em minutos para executar uma série de tarefas, como por exemplo:

Indústrias de alimentos e bebidas podem contar facilmente o número de produtos na embalagem final para garantir a integridade.

Indústrias farmacêuticas podem verificar a contagem correta de frascos de vacina ou de comprimidos em uma embalagem blister.

Indústrias automotivas podem contar rapidamente os módulos em uma bandeja de bateria de EV para confirmar a montagem adequada e evitar recalls.

O sensor de visão In-Sight SnAPP foi lançado pela primeira vez em setembro de 2023 e foi projetado para resolver tarefas comuns de controle de qualidade, incluindo detecção de presença/ausência, inspeções básicas, classificação e, agora, aplicações de contagem. Para obter mais informações sobre o In-Sight SnAPP, acesse cognex.com/in-sight-snapp ou ligue para 1-855-4-COGNEX.

Sobre a Cognex Corporation

A Cognex Corporation inventa e comercializa tecnologias que abordam alguns dos desafios mais importantes de fabricação e distribuição. Somos um dos principais fornecedores globais de produtos e soluções de sistemas de visão que melhoram a eficiência e a qualidade em negócios com alto potencial de crescimento em mercados finais industriais atraentes. Nossas soluções combinam produtos físicos e software para capturar e analisar informações visuais, permitindo a automação de tarefas de fabricação e distribuição para clientes em todo o mundo. Os equipamentos de sistemas de visão são usados para automatizar a fabricação ou a distribuição e o rastreamento de itens, como telefones celulares, baterias de veículos elétricos e pacotes de comércio eletrônico, localizando, identificando, inspecionando e medindo-os. Um sistema de visão é importante para aplicações em que a visão humana é inadequada para atender aos requisitos de tamanho, precisão ou velocidade, ou em situações em que são necessárias economias substanciais de custo ou melhorias de qualidade.

A Cognex é líder mundial no setor de sistemas de visão, tendo fornecido mais de 4,5 milhões de produtos baseados em imagem, representando mais de US$ 11 bilhões em receita acumulada, desde a fundação da empresa em 1981. Com sede em Natick, Massachusetts, EUA, a Cognex tem escritórios e distribuidores localizados nas Américas, Europa e Ásia. Para obter detalhes, acesse cognex.com.

Contato de RI

Nathan McCurren

Diretor de relações com investidores

Cognex Corporation

[email protected]

Contato com a mídia

Jeremy Sacco

Gerente sênior, marketing de conteúdo global,

Cognex Corporation

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2473987/DM280_standard_right_angle_angle_right.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2473988/SP_Pill_Blister_Pack_Counting_with_CU_Boxes.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310647/Cognex_Logo.jpg

FONTE Cognex Corporation