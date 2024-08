Cognex bringt KI-gestütztes Zählwerkzeug für In-Sight SnAPP Vision-Sensoren auf den Markt

Neues KI-Tool vereinfacht Zählkontrollen für Hersteller in allen Branchen

NATICK, Massachusetts, 6. Aug. 2024 /PRNewswire/ – Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX), das führende Unternehmen im Bereich der industriellen Bildverarbeitung, hat die Fähigkeiten seines In-Sight SnAPP™ Vision-Sensors mit der Einführung eines KI-gestützten Zählwerkzeugs erweitert. Dieses innovative Software-Tool verändert die Art und Weise, wie Hersteller Zählaufgaben automatisieren, z. B. bei Montageüberprüfungen und Mengenkontrollen, die zuvor zeitaufwändig oder fehleranfällig waren. Die KI-Technologie ist fortschrittlich wie benutzerfreundlich und ermöglicht mehr Herstellern, schwierige Teiletypen genau zu zählen, darunter Objekte ähnlicher Größe, reflektierende und verzerrte Teile sowie Objekte mit unterschiedlichen Kontrasten und Formen.

„Durch den Einsatz modernster KI-Technologie und unserer benutzerfreundlichen Bildverarbeitungssensoren bieten wir unseren Kunden jetzt eine Zähllösung, die nicht nur die Genauigkeit und Effizienz erhöht, sondern auch einfacher zu bedienen ist", so Lavanya Manohar, Senior Vice President of Products. „Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie diese Innovation den Herstellern weltweit zugute kommt und den Zugang zur Automatisierung weiter erleichtert."

Das neue Tool, das auf KI basiert, identifiziert und zählt zuverlässig Objekte, um eine konsistente Qualitätskontrolle zu gewährleisten, und zwar ohne komplexe Programmierung. Bildgestütztes Training, geführte Einrichtung und eingebettete KI ermöglichen es Bedienern aller Qualifikationsstufen, Zählaufgaben schnell und effektiv zu lösen, ohne dass komplexe Einrichtungen oder umfangreiche Schulungen erforderlich sind.

Das Zählgerät eignet sich für eine Vielzahl von Branchen und lässt sich in wenigen Minuten für eine Reihe von Aufgaben einrichten.

Lebensmittel- und Getränkehersteller können die Anzahl der Lebensmittelprodukte in der Endverpackung leicht zählen, um die Vollständigkeit zu gewährleisten.

Pharmazeutische Unternehmen können die korrekte Anzahl von Impfstofffläschchen oder Tabletten in einer Blisterpackung überprüfen.

Automobilhersteller können die Module in einem EV-Batterieträger schnell zählen, um die korrekte Montage zu bestätigen und Rückrufe zu vermeiden.

Der In-Sight SnAPP Bildverarbeitungssensor wurde erstmals im September 2023 auf den Markt gebracht und ist für gängige Qualitätskontrollaufgaben wie An- und Abwesenheitserkennung, grundlegende Inspektionen, Klassifizierung und jetzt auch Zählanwendungen konzipiert. Weitere Informationen über In-Sight SnAPP erhalten Sie unter cognex.com/de-de/in-sight-snapp oder telefonisch unter +49-721-958-8052.

Informationen über die Cognex Corporation

Die Cognex Corporation erfindet und vermarktet Technologien, die einige der wichtigsten Herausforderungen in den Bereichen Fertigung und Vertrieb lösen. Wir sind ein weltweit führender Anbieter von Bildverarbeitungsprodukten und -lösungen, die die Effizienz und Qualität in wachstumsstarken Unternehmen in attraktiven industriellen Endmärkten verbessern. Unsere Lösungen kombinieren physische Produkte und Software zur Erfassung und Analyse visueller Informationen und ermöglichen so die Automatisierung von Fertigungs- und Vertriebsaufgaben für Kunden auf der ganzen Welt. Bildverarbeitungsprodukte werden zur Automatisierung der Herstellung oder des Vertriebs und der Verfolgung diskreter Gegenstände wie Mobiltelefone, Batterien für Elektrofahrzeuge und Pakete für den elektronischen Handel eingesetzt, indem sie lokalisiert, identifiziert, inspiziert und gemessen werden. Maschinelles Sehen ist wichtig für Anwendungen, bei denen das menschliche Sehen nicht ausreicht, um die Anforderungen an Größe, Genauigkeit oder Geschwindigkeit zu erfüllen, oder in Fällen, in denen erhebliche Kosteneinsparungen oder Qualitätsverbesserungen erzielt werden sollen.

Cognex ist weltweit führend in der Bildverarbeitungsindustrie und hat seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1981 mehr als 4,5 Mio. bildbasierte Produkte ausgeliefert, die einen kumulierten Umsatz von über 11 Mrd. US-Dollar darstellen. Cognex hat seinen Hauptsitz in Natick, Massachusetts, USA, und verfügt über Niederlassungen und Vertriebspartner in ganz Amerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie unter cognex.com.

