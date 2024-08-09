Cognex推出由人工智能（AI）驅動的In-Sight SnAPP視覺感測器計數工具

全新人工智能（AI）工具能簡化各行業製造商的計數檢查

馬薩諸塞州內蒂克2024年8月9日 /美通社/ -- 工業機器視覺領域的領導者Cognex Corporation（納斯達克股票代碼：CGNX）透過推出由人工智能（AI）驅動的計數工具，擴大其In-Sight SnAPP™視覺感測器的功能。這款創新的軟件工具徹底改變了製造商處理計數任務的方式，使他們能夠輕鬆地使組裝驗證和數量檢查流程自動化，這些過程以前往往耗時且容易出錯。這項先進的 AI 技術還提供了易於使用的功能，使更多製造商能夠準確計數挑戰性較大的部件類型，包括尺寸相似的物件、反射性和扭曲的部件，以及具有不同對比度和形狀的物體。

產品部門資深副總裁Lavanya Manohar表示：「利用尖端的人工智力（AI）技術和我們易於使用的視覺感測器，我們現在為客戶提供一種計數解決方案，這不僅能提高準確性和效率，還能簡化用戶體驗。我們很高興看到這項創新如何惠及全球製造商，並持續使自動化變得更為普及。」

這款新工具由人工智能（AI）驅動，能可靠地識別和計算物件，以確保一致的質量控制，無需複雜的程式設計。以影像為基礎的培訓、引導設置和嵌入式人工智能（AI）使所有技術水平的操作員能夠迅速而有效地完成計數任務，免去複雜的設置或大量的培訓需求。

計數工具適用於各種行業，可以在幾分鐘內設置，以執行一系列任務。

食品和飲品生產商可以輕鬆計算最終包裝中的食品數量，以確保完整性。

製藥公司可以驗證疫苗瓶的正確數量或計算藥板中的藥丸數量。

汽車製造商可以快速計算電動汽車（EV）電池盒中的模組，以確認正確組裝並避免召回。

In-Sight SnAPP視覺感測器於2023年9月首次推出，旨在解決常見的質量控制任務，包括存在/缺失檢測、基本檢查、分類以及現在推出的計數應用。如需更多關於In-Sight SnAPP的資訊，請造訪網站cognex.com/in-sight-snapp或致電1-855-4-COGNEX。

關於Cognex Corporation

Cognex Corporation發明技術並將其商業化，以解決一些最關鍵的製造和分銷挑戰。我們是全球領先的機器視覺產品及解決方案供應商，可在具有吸引力的工業終端市場提升高增長潛力企業的效率和質量。我們的解決方案融合實體產品和軟件來截取和分析視覺信息，從而為全球客戶實現製造和分銷任務的自動化。機器視覺產品可透過定位、識別、檢查和測量離散物品（例如手提電話、電動車電池和電子商務包裹），將製造或分發自動化，並追蹤離散物品。機器視覺在人類視覺無法滿足尺寸、準確性或速度要求的應用之情況，或是在能夠實現大幅節省成本或提高質量的情況下至關重要。

Cognex是機器視覺行業的全球領導者，自1981年成立以來，已經寄出超過450萬個以圖像為基礎的產品，累計收入超過110億美元。Cognex的總部設於美國馬薩諸塞州內蒂克（Natick），且在美洲、歐洲和亞洲均設有辦事處和分銷商。詳情請到訪cognex.com。

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SOURCE Cognex Corporation