Cognex lance un outil de comptage optimisé par l'IA pour les capteurs de vision In-Sight SnAPP

Le nouvel outil basé sur l'IA simplifie les inspections de comptage pour les fabricants de toutes les industries

NATICK, Massachusetts, 6 août 2024 /PRNewswire/ -- Cognex Corporation (NASDAQ : CGNX), leader de la vision industrielle, a étendu les capacités de son capteur de vision In-Sight SnAPP™ avec le lancement d'un outil de comptage basé sur l'IA. Cet outil logiciel innovant transforme la manière dont les fabricants gèrent les tâches de comptage, en leur permettant d'automatiser facilement la vérification de l'assemblage et les contrôles de quantité, des tâches jusque-là chronophages et génératrices d'erreurs. Cette technologie d'IA avancée offre également une facilité d'utilisation qui permet à un plus grand nombre de fabricants de compter avec précision des types de pièces difficiles, notamment des objets de taille similaire, des pièces réfléchissantes et déformées, ainsi que des objets dont les contrastes et les formes varient.

La caméra de vision industrielle In-Sight SnAPP, qui a désormais accès à un outil de comptage piloté par l'IA. L'outil de comptage In-Sight SnAPP peut vérifier le nombre correct de comprimés dans une plaquette thermoformée, même à travers des surfaces réfléchissantes.

« Grâce à la technologie de pointe de l'IA et à nos capteurs de vision faciles à utiliser, nous offrons désormais à nos clients une solution de comptage qui non seulement améliore la précision et l'efficacité, mais simplifie également l'expérience de l'utilisateur », déclare Lavanya Manohar, vice-présidente principale des produits. « Nous nous réjouissons à la perspective de voir comment cette innovation profitera aux fabricants du monde entier et continuera à rendre l'automatisation plus accessible. »

Optimisé par l'IA, le nouvel outil identifie et compte les objets de manière fiable afin de garantir un contrôle de qualité cohérent, sans programmation complexe. La formation basée sur l'image, la configuration guidée et l'IA intégrée permettent aux opérateurs de tous niveaux de compétences de résoudre rapidement et efficacement les tâches de comptage, éliminant ainsi le besoin de configurations complexes ou de formations approfondies.

Adapté à un large éventail d'industries, l'outil de comptage peut être installé en quelques minutes pour effectuer toute une série de tâches.

Les producteurs d'aliments et de boissons peuvent facilement compter le nombre de produits alimentaires dans l'emballage final pour s'assurer qu'il est complet.

Les entreprises pharmaceutiques peuvent vérifier le nombre exact de flacons de vaccins ou de pilules dans une plaquette thermoformée.

Les constructeurs automobiles peuvent rapidement compter les modules dans un plateau de batterie de VE afin de confirmer l'assemblage correct et d'éviter les rappels.

Le capteur de vision In-Sight SnAPP a été commercialisé pour la première fois en septembre 2023 et est conçu pour résoudre les tâches courantes de contrôle de la qualité, notamment la détection de présence/absence, les inspections de base, la classification et, à présent, les applications de comptage. Pour plus d'informations sur In-Sight SnAPP, rendez-vous sur cognex.com/in-sight-snapp ou appelez le 1-855-4-COGNEX.

À propos de Cognex Corporation

Cognex Corporation invente et commercialise des technologies qui répondent à certains des défis les plus critiques en matière de fabrication et de distribution. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs mondiaux de produits et de solutions de vision industrielle qui améliorent l'efficacité et la qualité des activités à fort potentiel de croissance sur des marchés finaux industriels attrayants. Nos solutions associent des produits physiques et des logiciels pour capturer et analyser des informations visuelles, ce qui permet d'automatiser les tâches de fabrication et de distribution pour des clients du monde entier. Les produits de vision industrielle sont utilisés pour automatiser la fabrication ou la distribution et le suivi d'articles, tels que les téléphones mobiles, les batteries de véhicules électriques et les emballages de commerce électronique, en les localisant, les identifiant, les inspectant et les mesurant. La vision industrielle est importante pour les applications dans lesquelles la vision humaine n'est pas suffisante pour répondre aux exigences de taille, de précision ou de vitesse, ou dans les cas où des économies substantielles ou des améliorations de la qualité sont maintenues.

Cognex est le leader mondial de l'industrie de la vision industrielle, ayant livré plus de 4,5 millions de produits basés sur l'image, représentant plus de 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires cumulé, depuis la création de l'entreprise en 1981. Basé à Natick, dans le Massachusetts, aux États-Unis, Cognex possède des bureaux et des distributeurs aux Amériques, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cognex.com.

Relations avec les investisseurs

Nathan McCurren

Responsable des relations avec les investisseurs

Cognex Corporation

[email protected]

Relations avec les médias

Jeremy Sacco

Responsable principal, marketing du contenu global

Cognex Corporation

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2475682/DM280_standard_right_angle_angle_right.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2475683/SP_Pill_Blister_Pack_Counting_with_CU_Boxes.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310647/4844863/Cognex_Logo.jpg