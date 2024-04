Cognizant se une à Shopify e ao Google Cloud para transformar o varejo corporativo

A aliança combina a força da plataforma de comércio líder da Shopify com a infraestrutura de IA líder do Google Cloud e a entrega dos especialistas em tecnologia de varejo da Cognizant

TEANECK, Nova Jersey, 9 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- A Cognizant anunciou uma aliança estratégica com a Shopify e o Google Cloud para impulsionar a transformação digital e a modernização da plataforma para varejistas e marcas globais. O foco da aliança é reunir o poder da plataforma de comércio líder da Shopify, a infraestrutura de nuvem principal do Google Cloud e a entrega ao cliente dos especialistas em consultoria e implementação de tecnologia do setor de varejo da Cognizant.

A força motriz por trás dessa aliança é a necessidade dos varejistas de se modernizarem e implementarem novas tecnologias para oferecer aos clientes recomendações em tempo real, assistência nas compras e ofertas personalizadas. Essa oferta combinada tem como objetivo impulsionar a modernização para os varejistas que desbloqueia o valor comercial de tecnologias como a IA generativa.

A oferta conjunta ajudará os varejistas corporativos que enfrentam desafios para personalizar as experiências dos clientes, escalar suas operações globalmente e modernizar suas plataformas de comércio. Ao utilizar o sistema operacional de comércio da Shopify, construído no Google Cloud, juntamente com o amplo conjunto de ofertas do Google Cloud, as marcas terão a tecnologia fundamental necessária para que a Cognizant execute uma transformação digital impactante e ofereça benefícios em uma variedade de cenários de varejo.

"Estamos entusiasmados em nos alinhar com a Shopify e o Google Cloud para transformar a experiência de comércio para empresas de varejo, oferecendo um caminho para a modernização generativa da plataforma, tecnologia e nuvem alimentada por IA em um só lugar", disse Sushant Warikoo, vice-presidente sênior e chefe da unidade de negócios de varejo da Cognizant. "Nosso objetivo é desbloquear um conjunto de recursos comerciais para empresas de varejo de todos os tamanhos e abordar tendências futuras importantes para varejistas e clientes, incluindo jornadas de clientes perfeitas e hiper-personalizadas, assistentes pessoais de compras com IA, mitigação de fraudes, sustentabilidade e muito mais."

"A Shopify e o Google Cloud têm um relacionamento longo e estabelecido. Juntos, nos especializamos em trazer para o mercado soluções de comércio líderes que ajudam as empresas a se modernizar, escalar e inovar em velocidade", disse Ritu Khanna, vice-presidente, Parcerias, Shopify. "Agora, com a Cognizant como parceira de entrega, podemos desbloquear a transformação que as empresas precisam para impulsionar o crescimento".

"As expectativas dos consumidores estão mudando mais rapidamente à medida que a IA generativa evolui a natureza das experiências digitais", disse Carrie Tharp, vice-presidente de setores estratégicos do Google Cloud. "Essa nova oferta pode ajudar os varejistas a modernizar de forma mais rápida e fácil sua experiência de comércio eletrônico na principal plataforma de comércio varejista do mundo com as mais recentes inovações digitais e de IA".

