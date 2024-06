CoinEx aumenta a transparência e protege a segurança dos ativos dos usuários com a atualização do índice de reserva de ativos

HONG KONG, 25 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A CoinEx, uma importante bolsa de criptomoedas, anunciou a atualização de sua taxa de reserva de ativos em 24 de junho de 2024 às 15:00 (UTC+8). Esse avanço destaca o compromisso da CoinEx em aumentar a transparência, a segurança e a confiança dentro da comunidade de criptomoedas.

image

Por meio da implantação da estrutura da árvore Merkle, esse procedimento permite que cada usuário verifique se seus ativos estão incluídos na árvore Merkle, para autenticar a validade dos dados para a verificação segura das reservas de ativos. Os dados mais recentes publicados pela CoinEx mostram que ela possui uma proporção de reserva de 1:1. O CET atingiu 113,31%, enquanto os índices de reserva para ativos convencionais, como USDT, USDC, BTC e ETH, excederam 100%. Isso significa que, para cada US $ 1 de ativos depositados pelos usuários, a CoinEx reserva pelo menos US $ 1 adicional para garantir que a plataforma tenha fundos suficientes para atender às demandas de retirada dos usuários. Atualmente, a CoinEx comprova sua reserva de CET, USDT, USDC, BTC, ETH e DOGE. A CoinEx sempre prioriza a segurança dos ativos do usuário e manteve uma taxa de reserva de 100% nos últimos sete anos desde 2017. A atualização é uma métrica essencial que reflete a dedicação da CoinEx em garantir a segurança dos fundos dos usuários e manter um ambiente de investimento saudável.

Para obter mais informações sobre o Índice de Reserva de Ativos atualizado e a estrutura da árvore Merkle, visite aqui.

Medidas de segurança completas para uma experiência mais segura

Além de atualizar o índice de reserva de ativos, a CoinEx está construindo ativamente seu sistema de segurança e mantém o princípio "Usuário em Primeiro Lugar". A equipe de segurança da CoinEx usa uma variedade de mecanismos avançados para equilibrar conveniência e segurança em carteiras quentes e frias, incluindo protocolos de múltiplas assinaturas, separação física de sistemas, monitoramento em tempo real e alertas automatizados. A CoinEx também estabeleceu um Shield Fund que dedica 10% das taxas de negociação para proteger ainda mais a integridade dos ativos dos usuários contra riscos extremos. A CoinEx colaborou com as principais instituições de segurança de blockchain para formar uma parceria estratégica de segurança, a fim de montar uma equipe de segurança de primeira linha e construir uma fortaleza sólida, equipando a plataforma com segurança abrangente.

Sobre a CoinEx

A CoinEx foi fundada em 2017 e mantém a missão de alavancar o poder transformador da tecnologia blockchain, orientada pelo ethos da marca "o usuário em primeiro lugar". A CoinEx possui uma seleção de opções de negociação para BTC, stablecoins e mais de 1.000 criptomoedas. A plataforma garante um desempenho rápido e estável em mais de 200 países, juntamente com processos contínuos de depósito e retirada. A CoinEx se dedica a fornecer uma porta de entrada para o mundo das criptomoedas com suporte multilíngue para usuários globais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2446132/image.jpg

FONTE CoinEx Global Limited