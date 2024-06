Společnost CoinEx zvýšila transparentnost a bezpečnost aktiv uživatelů aktualizací poměru rezerv aktiv

HONGKONG, 25. června 2024 /PRNewswire/ -- Společnost CoinEx, přední burza s kryptoměnami, oznámila k termínu 24. června 2024 15:00 (UTC+8) aktualizaci poměru rezerv aktiv. Tento aktuální vývoj zdůrazňuje úsilí společnosti CoinEx o zvyšování transparentnosti, bezpečnosti a důvěry v komunitě obchodu s kryptoměnami.

image

Díky uplatnění struktury tzv. Merklova stromu tento postup umožňuje každému uživateli ověřit, zda je jeho majetek do tohoto stromu začleněn, a ověřit tak validitu dat pro bezpečné ověření zásob majetku. Podle posledních údajů, které společnost CoinEx zveřejnila, je poměr rezerv 1:1. CoinEx token (CET) dosáhl úrovně 113,31 %, zatímco rezervní poměry pro hlavní aktiva jako USDT, USDC, BTC nebo ETH, překročily úrovně 100 %. To znamená, že na každý 1 USD aktiv vložených uživateli si společnost CoinEx rezervuje minimálně další 1 USD, aby bylo zajištěno, že tato platforma bude mít dostatek prostředků na uspokojení výběrových požadavků uživatelů. V současné době společnost CoinEx prokazuje své rezervy CET, USDT, USDC, BTC, ETH a DOGE. CoinEx vždy upřednostňuje bezpečnost uživatelských aktiv a od roku 2017 udržuje již po sedm let 100% rezervní poměr. Tato aktualizace představuje zásadní metriku, která odráží odhodlání společnosti CoinEx zajistit bezpečnost prostředků uživatelů a udržovat zdravé investiční prostředí.

Další informace o aktualizovaném poměru rezerv aktiv a struktuře Merklova stromu naleznete zde.

Všestranná bezpečnostní opatření zajišťují bezpečnější zážitky

Kromě aktualizace poměru rezervních aktiv společnost CoinEx aktivně buduje svůj bezpečnostní systém a dodržuje zásady „User First", tedy „uživatel na prvním místě". Bezpečnostní tým společnosti CoinEx využívá celé řady pokročilých mechanismů, které zajišťují rovnováhu mezi pohodlím a bezpečností v hot i cold peněženkách, včetně protokolů s více podpisy, fyzického oddělení systémů, monitorování v reálném čase a automatických výstrah. Společnost CoinEx také založila fond Shield Fund, který vyhrazuje 10 % obchodních poplatků na další zabezpečení integrity uživatelských aktiv proti extrémním rizikům. Kromě toho CoinEx spolupracuje se špičkovými bezpečnostními institucemi v oblasti blockchainu na vytvoření strategického bezpečnostního partnerství s cílem sestavit špičkový bezpečnostní tým a vybudovat odolnou datovou pevnost, která platformu vybaví komplexním zabezpečením.

O společnosti CoinEx

Společnost CoinEx byla založena v roce 2017 a jejím posláním je využívat transformační sílu blockchainových technologií. Řídí se heslem „uživatel na prvním místě". Burza CoinEx se může pochlubit celou řadou obchodních možností pro BTC, stablecoiny a více než tisícovku kryptoměn. Platforma zajišťuje rychlý a stabilní provoz ve více než 200 zemích a bezproblémové procesy vkladů a výběrů. Snaží se poskytovat vstupní bránu do světa kryptoměn s podporou více jazyků pro globální uživatele.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2446132/image.jpg