CoinEx تعزز الشفافية وتحمي أمن أصول المستخدم مع تحديث معدل احتياطي الأصول

هونغ كونغ ، 25 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت "كوين إكس" ( CoinEx ) الشركة الرائدة في بورصة العملات الرقمية، عن تحديث نسبة احتياطي الأصول في 24 يونيو 2024 الساعة 15:00 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC+8). يؤكد هذا التقدم التزام "كوين إكس" بتعزيز الشفافية والأمن والثقة داخل مجتمع العملات الرقمية.

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من خلال نشر هيكل شجرة ميركل ، يتيح هذا الإجراء لكل مستخدم التحقق من أصوله سواء كانت مدرجة في شجرة ميركل ، للتحقق من صحة البيانات للتحقق الآمن من احتياطيات الأصول. أحدث البيانات التي نشرتها "كوين إكس"، تُظهر أنها تحتفظ بنسبة احتياطي 1: 1. وصل قيمة عملة كوين إكس الرمزية "سي إي تي" (CET) إلى 113.31٪ ، في حين تجاوزت نسب الاحتياطي للأصول السائدة مثل "يو إس دي تي" (USDT) و "يو إس دي سي" (USDC) و "بي تي سي [بتكوين]" (BTC) و "إي تي إتش" (ETH) جميعها 100٪. وهذا يعني أنه مقابل كل دولار من الأصول التي يودعها المستخدمون ، تحتفظ "كوين إكس" بمبلغ "1 دولار" إضافي على الأقل لضمان امتلاك المنصة لأموال كافية لتلبية طلبات سحب المستخدمين. في الوقت الحالي ، تثبت "كوين إكس" احتياطها من "سي إي تي" (CET) و "يو إس دي تي" (USDT) و "يو إس دي سي" (USDC) و "بي تي سي [بتكوين]" (BTC) و "إي تي إتش" (ETH) و "دوج" (DOGE). تعطي "كوين إكس" دائمًا الأولوية لأمن أصول المستخدمين وقد حافظت على نسبة احتياطي بلغت 100٪ على مدى السنوات السبع الماضية منذ عام 2017. يعتبر التحديث مقياسًا أساسيًا يعكس تفاني "كوين إكس" لضمان سلامة أموال المستخدمين والحفاظ على بيئة استثمارية صحية.

لمزيد من المعلومات حول نسبة احتياطي الأصول المحدثة وهيكل شجرة ميركل ، يرجى زيارة موقع الويب هنا .

تدابير أمنية شاملة لتجربة أكثر أمانًا

وبصرف النظر عن تحديث نسبة احتياطي الأصول ، تقوم "كوين إكس" ببناء نظامها الأمني بنشاط ، وتدعم مبدأ "المستخدم أولاً". يستخدم فريق أمن "كوين إكس" مجموعة متنوعة من الآليات المتقدمة لموازنة الراحة والأمن في المحافظ الساخنة والباردة ، بما في ذلك بروتوكولات التوقيع المتعدد ، والفصل المادي للأنظمة ، والمراقبة في الوقت الفعلي ، والتنبيهات الآلية. أنشأت "كوين إكس" أيضًا "صندوق حماية" يخصص نسبة 10٪ من رسوم التداول لتعزيز تأمين سلامة أصول المستخدمين ضد المخاطر الشديدة. تعاونت "كوين إكس" مع كبار مؤسسات أمن بلوكتشين لتشكيل شراكة أمن استراتيجية من أجل تجميع فريق أمن من الدرجة الأولى وبناء حصن متين ، وتجهيز المنصة بأمن شامل.

نبذة عن CoinEx

تأسست "كوين إكس" في عام 2017 ، وتدعم مهمة الاستفادة من القوة التحويلية لتكنولوجيا البلوكشين ، وتسترشد بأخلاق العلامة التجارية "المستخدم أولاً". تفخر "كوين إكس" بباقة من خيارات التداول لعملة "بي تي سي [بتكوين]" (BTC) والعملات المستقرة وأكثر من 1000 عملة مشفرة. تضمن المنصة أداءً سريعًا ومستقرًا في أكثر من 200 دولة ، إلى جانب عمليات الإيداع والسحب السلسة. تتفانى "كوين إكس" في توفير بوابة لعالم العملات الرقمية بدعم متعدد اللغات للمستخدمين العالميين.