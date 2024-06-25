CoinEx повышает прозрачность и защищает активы, обновив показатель резервирования активов

ГОНКОНГ, 25 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- CoinEx, ведущая криптобиржа, объявила об обновлении показателя резервирования активов 24 июня 2024 года в 15:00 (UTC+8). Эта мера подчеркивает приверженность CoinEx повышению прозрачности, безопасности и доверия в криптовалютном сообществе.

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Благодаря использованию дерева Меркла эта процедура позволяет каждому пользователю проверять включены ли активы в дерево Меркла, подтверждать достоверность данных для безопасной проверки резервов активов. Последние данные, опубликованные CoinEx, показывают, что показатель резервирования составляет 1:1. CET достиг 113,31%, в то время как показатели резервирования для основных активов, таких как USDT, USDC, BTC и ETH, превысили 100%. Это означает, что на каждый 1 доллар активов, депонированных пользователями, CoinEx резервирует как минимум еще 1 доллар, чтобы у платформы было достаточно средств для удовлетворения требований пользователей о снятии средств. В настоящее время CoinEx доказывает свой резерв CET, USDT, USDC, BTC, ETH и DOGE. CoinEx всегда уделяет приоритетное внимание безопасности активов пользователей и поддерживает 100% показатель резервирования в течение последних семи лет с 2017 года. Обновление является важным показателем, отражающим приверженность CoinEx обеспечению безопасности средств пользователей и поддержанию здоровой инвестиционной среды.

Дополнительную информацию об обновленном показателе резервирования активов и структуре дерева Меркла можно получить здесь.

Всесторонние меры безопасности для дополнительной защиты

Помимо обновления показателя резервирования активов, CoinEx активно строит свою систему безопасности и придерживается принципа «Пользователь на первом месте». Команда безопасности CoinEx использует множество передовых механизмов, чтобы сбалансировать удобство и безопасность в горячих и холодных кошельках, включая протоколы с несколькими подписями, физическое разделение систем, мониторинг в реальном времени и автоматические оповещения. Компания CoinEx также создала Shield Fund, который выделяет 10% торговых сборов для дальнейшего обеспечения целостности активов пользователей при экстремальных рисках. CoinEx сотрудничает с ведущими институтами безопасности блокчейна, чтобы сформировать стратегическое партнерство в области безопасности, собрать команду безопасности высшего уровня и построить прочную крепость, оснастив платформу комплексной безопасностью.

О компании CoinEx

Компания CoinEx была основана в 2017 году и поддерживает миссию по использованию преобразующей силы технологии блокчейн, руководствуясь принципом «пользователь на первом месте». CoinEx может похвастаться широким выбором торговых опционов для BTC, стейблкоинов и более 1000 криптовалют. Платформа обеспечивает быструю и стабильную работу в более чем 200 странах, а также бесперебойные процессы ввода и вывода средств. CoinEx стремится предоставлять вход в мир криптовалют с многоязычной поддержкой для глобальных пользователей.

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