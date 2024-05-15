CoinEx отмечает День Биткоин-пиццы кампанией «Один кусочек биткоина»

ГОНКОНГ, 15 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- В День биткоин-пиццы CoinEx запускает кампанию «Один кусочек биткоина» (One Bite of Bitcoin), приглашая мировое криптосообщество отпраздновать этот день и ощутить праздничное настроение.

День Биткоин-пиццы отмечается ежегодно 22 мая в память об историческом событии, когда 22 мая 2010 года Ласло Ханьец (Laszlo Hanyecz) обменял 10.000 BTC на две пиццы, что символизировало важный поворотный момент в практическом применении биткоина.

В рамках праздничной кампании «One Bite of Bitcoin» в режимах онлайн и офлайн пройдут следующие мероприятия:

Одной строкой о биткоине (One Line to Bitcoin). Участникам предлагается придумать слоганы, отражающие их точку зрения на перспективы биткоина, в специально созданном для этого посте на официальном аккаунте CoinEx в Twitter/X. За самый инновационный и изобретательный слоган будет вручен приз в размере 10.000 CET, любезно предоставленный CoinEx.

Поделись своим кусочком (Share Your Slice). Участникам предлагается поделиться своей фотографией с пиццей или изображением пиццы, созданным при помощи искусственного интеллекта или любых других инструментов, в комментарии к указанному посту на официальном аккаунте CoinEx в Twitter/X. Лучшая работа будет награждена призом в размере 10.000 СЕТ.

Офлайн-встречи. В нескольких регионах, включая Бразилию, Камерун, Индию, Индонезию, Малайзию, Нигерию, Филиппины, Испанию и Вьетнам, пройдут офлайн-встречи. Встречи будут проводиться в разных форматах, отвечающих местным традициям, например, в пиццериях или рядом с фуд-траками с пиццей. Более подробную информацию можно узнать на региональных аккаунтах CoinEx в Twitter/X.

Чтобы узнать больше о кампании, посетите официальный веб-сайт CoinEx или следите за нашими новостями в социальных сетях.

О компании CoinEx

Компания CoinEx, основанная в 2017 году, является глобальной криптовалютной биржей и стремится упростить процесс торговли. Платформа предоставляет услуги спотовой и маржинальной торговли, фьючерсов и свопов, автоматизированного маркет-мейкера (AMM) и финансового управления для более чем 5 миллионов пользователей в более чем 200 странах и регионах мира.

Благодаря своей «качественной, быстрой и всеобъемлющей» стратегии листинга CoinEx включила в листинг более 1000 токенов и более 1400 торговых пар. Этот обширный выбор дает пользователям доступ к новейшим криптовалютам, находящимся на переднем крае инноваций. С самого момента своего основания CoinEx при предоставлении услуг неизменно придерживалась принципа «пользователь всегда важнее». С искренними намерениями способствовать развитию равноправной, уважительной и безопасной среды для торговли криптовалютой CoinEx дает возможность людям с различным уровнем опыта без проблем получать доступ в мир криптовалют, предлагая простые в использовании продукты.