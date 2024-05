CoinEx célèbre la Journée de la pizza Bitcoin avec la campagne « One Bite of Bitcoin »

HONG KONG, 15 mai 2024 /PRNewswire/ -- CoinEx lance la campagne « One Bite of Bitcoin » à l'occasion de la Journée de la pizza Bitcoin, invitant la communauté mondiale des cryptomonnaies à célébrer et à découvrir l'ambiance festive.

La Journée de la pizza Bitcoin est une célébration le 22 mai de chaque année, commémorant l'événement historique où Laszlo Hanyecz a échangé 10 000 BTC contre deux pizzas le 22 mai 2010, symbolisant un tournant important dans l'application pratique du Bitcoin.

À titre de célébration, « One Bite of Bitcoin » se tiendra en ligne et hors ligne, avec les événements suivants :

One Line to Bitcoin : Les participants sont invités à créer des slogans qui résument leur point de vue sur les perspectives du Bitcoin sur la publication désignée sur le compte Twitter/X officiel de CoinEx. Le slogan le plus innovant et le plus captivant sera récompensé par 10 000 $ CET, gracieuseté de CoinEx.

Share Your Slice : Les participants sont invités à partager une photo d'eux avec leur pizza, ou une image de pizza générée par l'IA ou tout autre outil, dans le commentaire de la publication désignée sur le compte Twitter/X officiel de CoinEx. Un prix de 10 000 $ CET sera attribué au meilleur travail.

Offline Meetup : Des rencontres hors ligne se tiendront dans certains endroits, notamment au Brésil, au Cameroun, en Inde, en Indonésie, en Malaisie, au Nigeria, aux Philippines, en Espagne et au Vietnam. Ces rencontres auront lieu sous diverses formes pour se fondre dans la culture locale, comme à des pizzérias, près de food trucks, avec des pizzas servies. Vous trouverez plus de détails sur le compte Twitter/X régional de CoinEx.

Pour en savoir plus sur la campagne, rendez-vous sur le site officiel de CoinEx ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

À propos de CoinEx

CoinEx est une plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies établie en 2017 dont l'objectif est de faciliter la négociation. La plateforme offre des transactions au comptant et des achats sur marge, des contrats à terme standardisés, des échanges financiers, des teneurs de marchés automatisés (AMM) et des services de gestion financière à plus de 5 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions.

Grâce à ses stratégies de cotation « de qualité, rapides et complètes », CoinEx a répertorié plus de 1 000 jetons et plus de 1 400 paires de trading. Cette vaste sélection permet aux utilisateurs d'accéder aux cryptomonnaies les plus récentes à la pointe de l'innovation. Depuis sa création, CoinEx adhère fermement au principe de service « centré sur l'utilisateur ». Avec l'intention sincère de créer un environnement équitable, respectueux et sécurisé pour le trading de cryptomonnaies, CoinEx permet à des personnes de différents niveaux d'expérience d'accéder sans effort au monde des cryptomonnaies en proposant des produits faciles à utiliser.