Comemorando 35 anos de inovação: A Microland marca esse acontecimento com soluções inovadoras e visão para o futuro

BENGALURU, Índia, 26 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- A Microland, pioneira em redes da Índia e a maior empresa especializada em serviços e consultoria de infraestrutura de TI da Índia, está comemorando 35 anos fornecendo inovação tecnológica para líderes empresariais globais.

Fundada em 1989, a Microland foi a primeira empresa na Índia a introduzir gigantes globais de redes e outros líderes de tecnologia—como Novell NetWare, Cisco, Compaq e Netscape—no país. Hoje, com seu crescimento e especialização líderes do setor em tecnologias de última geração, como IA, operações automatizadas e soluções orientadas por plataformas, a Microland impulsiona a excelência operacional, a agilidade, a resiliência e a produtividade para empresas em todo o mundo. Mais de 4.600 Microlanders prestam serviços em mais de 100 países na Ásia, Austrália, Europa, Oriente Médio e América do Norte, oferecendo soluções de ponta em redes, nuvem, data centers, segurança cibernética, gerenciamento de serviços, aplicativos e automação.

A Microland evoluiu continuamente nos últimos 35 anos, mantendo-se à frente dos desenvolvimentos tecnológicos para se remodelar e construir seu reconhecimento global. Hoje, quando a empresa comemora seu 35º aniversário, ela retorna às suas raízes como pioneira em redes, mudando seu foco de 'Faça o digital acontecer' para 'Conecte-se com os melhores.' A Microland percebe que as organizações estão no caminho certo para realizar a adoção digital. Eles sabem que as redes sustentam a funcionalidade e a eficiência dos sistemas digitais modernos, apoiando a produtividade e a inovação no nível mais fundamental.

Para ajudar na jornada de seus clientes em um cenário de negócios que exige inovação contínua, a Microland adotou a IA. Sua mais recente plataforma Intelligeni alimentada por IA representa uma mudança inovadora nas operações de serviços de TI. Em sua essência, a Intelligeni incorpora o compromisso da Microland com a inovação, eficiência e foco no cliente. Ele capacita as organizações clientes com insights sem precedentes, solução proativa de problemas, experiência única e recursos autônomos de tomada de decisão. Com sete módulos, o Intelligeni oferece uma infraestrutura digital 10 vezes mais resiliente e eficiente. A plataforma Intelligeni foi reconhecida como Inovadora nos Serviços RadarView™ ITOps da Avasant para 2023-24. Projetada e aperfeiçoada na última década, a plataforma aproveita a IA, abrindo caminho para um administrador de serviços de TI inédito.

A Microland se colocou firmemente no radar de vários órgãos e analistas líderes do setor. Foi reconhecida globalmente como Líder na Gartner Magic Quadrant Managed Network Services por quatro anos consecutivos (2020, 2021, 2022, 2023). Com base em análises rigorosas e baseadas em fatos, o Magic Quadrant da Gartner permite que os usuários de tecnologia avaliem o mercado e seus fornecedores de tecnologia, entendam seus diferenciais e reduzam suas escolhas de compra.

No início de agosto de 2024, a Microland recebeu a prestigiosa classificação de 5 estrelas de classe mundial pelo Service Desk Institute (SDI) pela qualidade dos serviços de TI e operações de suporte. A Microland é a terceira empresa global e a primeira empresa na Índia a obter esse prêmio.

A Microland também obteve uma classificação ouro da EcoVadis, ressaltando seu desempenho excepcional em Meio Ambiente e Compras Sustentáveis, refletindo seu compromisso com altos padrões ambientais, sociais e de governança (ESG). Na Microland, a tecnologia de IA de ponta está integrada em todas as facetas de suas operações e soluções para clientes. É complementado por um foco na incorporação de princípios de sustentabilidade em todas as práticas, desde a inovação até a implementação. A classificação Gold da EcoVadis coloca a Microland entre os 5% das mais de 125.000 empresas avaliadas em todo o mundo.

Microland aprimorou sua abordagem ao ESG com a Microland Foundation. Este braço dedicado ao desenvolvimento social forja parcerias significativas para conceituar e implementar projetos que resolvam os problemas mais prementes da sociedade em torno da educação, meio ambiente, empregabilidade e saúde de maneira mensurável, escalável e sustentável. A Fundação usa os recursos tecnológicos da Microland para fornecer, monitorar e dimensionar seus programas.

Em uma mensagem para a Microland em seu 35º aniversário, Peter Bendor-Samuel, fundador do Everest Group, disse: "A Microland se destaca na integração de tecnologia com serviços. Onde outros usariam mão de obra, ela usa as plataformas em que investiu e desenvolveu internamente para fornecer os serviços. Resultado: Eles são capazes de fornecer serviços robustos e de alta qualidade a custos mais baixos. Isso os impulsiona como líderes no espaço de serviços de tecnologia e garante que eles possam competir com empresas muito maiores."

Falando por ocasião do 35º aniversário da Microland, Pradeep Kar, fundador, presidente e diretor administrativo da Microland, disse: "A Microland evoluiu e amadureceu nos últimos 35 anos. Hoje, estamos renovando nosso compromisso com nossos clientes, garantindo que eles se conectem com o melhor das inovações de rede de amanhã hoje."

