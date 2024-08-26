創新 35 週年慶：Microland 以突破性的解決方案和未來的願景締造里程碑

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Microland

26 8月, 2024, 12:00 CST

印度邦加羅爾2024年8月26日 /美通社/ -- 印度網絡產業的先驅及全印最大的專業 IT 基礎設施服務及諮詢公司 Microland 迎來為全球商業領袖提供技術創新的 35 週年慶典。

成立於 1989 年的 Microland 是印度首家為印度引進全球網絡巨頭及其他技術領導者（例如 Novell NetWare、Cisco、Compaq 及 Netscape）的公司。如今，Microland 憑藉其業界領先的成長，並專注於 AI、自動化作業和平台驅動解決方案等新一代技術，不斷推動全球企業實現營運卓越，提升敏捷性、彈性和生產力。Microland 的 4,600 多名專家遍佈全球 100 多個國家，為亞洲、澳洲、歐洲、中東和北美地區的客戶提供涵蓋網絡、雲端、資料中心、網絡安全、服務管理、應用及自動化等多個領域的頂尖解決方案。

Microland 在過去的 35 年中，不斷推動技術創新，持續成長，並在全球市場樹立了領先地位。在慶祝成立 35 週年之際，Microland 回歸其作為網絡先驅的本源，將發展重心從「推動數碼化」轉向「連結頂尖人才」。Microland 深知，企業已成功踏上數碼轉型之路。Microland 明白，網絡是現代數碼系統的核心動力，為生產力及創新提供最堅實的基礎。

Microland 透過引入 AI 技術，助力客戶在充滿挑戰的商業環境中實現創新。其最新 AI 驅動的 Intelligeni 平台代表了 IT 服務營運的突破性轉變。Intelligeni 完美體現了 Microland 對於創新、效率和客戶至上的不懈追求，為客戶組織提供前所未有的洞察力，主動解決問題的能力，並賦予其獨特的經驗和自主決策能力，助力業務發展。Intelligeni 擁有七個模組，提供 10 倍的彈性和高效率的數碼基礎架構。Intelligeni 平台已在 2023-24 年度榮獲 Avasant 的 RadarView ™ ITOps Service 中的 Innovator 認證。經過十年的不斷打磨，該平台運用 AI，引領成為同類首個 IT 服務管理員。

Microland 已成為多個領先行業機構及分析師的關註焦點。Microland 連續四年（2020、2021、2022、2023）榮獲 Gartner Magic Quadrant for Managed Network Services 的 Leader 嘉獎。基於嚴謹的數據分析，Gartner 的 Magic Quadrant 為技術用戶提供了客觀、可靠的市場評估，幫助他們深入了解各技術供應商的差異化優勢，從而做出更明智的採購決策。

2024 年 8 月初，Microland 榮獲 Service Desk Institute (SDI) 頒發的 World Class 5 星級評級，充分肯定了其 IT 服務和營運支援的卓越品質。Microland 是全球第三間亦是印度首間獲得此榮譽的公司。

Microland 也獲得 EcoVadis 的金級評級，強調其在環境和可持續採購方面的卓越表現，反映了其對高環境、社會和管治 (ESG) 標準的承諾。Microland 將尖端的 AI 技術整合到營運及客戶解決方案的各個層面。公司專注於在從創新到實施的所有實踐中，嵌入可持續發展原則。EcoVadis 的金級評級使 Microland 位列全球超過 125,000 家受評估公司中的前 5%。

Microland 與 Microland Foundation 加強了自身的 ESG 方法。這個專門的社會發展部門建立有意義的合作夥伴關係，以可衡量、可擴展和可持續的方式，共同構思並實施解決教育、環境、就業和健康等社會最迫切問題的項目。Foundation 利用 Microland 的技術能力來提供、監控和擴展其計劃。

Everest Group 創始人 Peter Bendor-Samuel 在致 Microland 成立 35 週年的訊息中表示：「Microland 在將技術與服務整合方面表現出色。與傳統依賴大量人力不同，Microland 利用自主研發的平台來提供服務。結果：他們能夠以更低的成本提供強大、高質素的服務。這將鞏固他們在技術服務領域的領先地位，使其能夠與更大的競爭對手同台競技。」

創始人、董事長兼董事總經理 Pradeep Kar 在 Microland 成立 35 週年的演說中提到，「Microland 在過去的 35 年中不斷成長和成熟。今天，我們再次承諾，我們將致力於讓客戶始終走在網絡技術的最前沿。」

關於 Microland

Microland 是一家總部位於印度班加羅爾的領先 IT 基礎設施服務及諮詢公司，35 年來為企業帶來切實的業務佳績。今天，隨著企業愈來愈重視網絡是現代化數碼系統的功能及效能基礎，有助於推動創新，我們提供 AI、自動化和平台驅動的解決方案，協助全球企業提升營運效率、敏捷性和創新能力。我們超過 4,600 位專家團隊在亞洲、澳洲、歐洲、中東和北美洲的 100 多個國家提供服務，提供網路、雲端、資料中心、網路安全、服務管理、應用程式和自動化領域的高科技解決方案。Microland 因創新策略而獲得領先業界分析師的肯定，致力於強化治理、環境永續發展，以及培養包容的工作環境，讓多元人才茁壯成長。與 Microland 攜手合作，企業將能充分利用頂尖人才、先進技術和最佳解決方案，創造非凡的價值。 

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聯絡方式：[email protected]

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