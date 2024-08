Wir feiern 35 Jahre Innovation: Microland setzt Meilenstein mit bahnbrechenden Lösungen und Visionen für die Zukunft

BENGALURU, Indien, 26. August 2024 /PRNewswire/ -- Microland, Indiens Netzwerkpionier und Indiens größtes spezialisiertes IT-Infrastrukturdienstleistungs- und Beratungsunternehmen, feiert sein 35-jähriges Bestehen als Anbieter technologischer Innovationen für weltweit führende Unternehmen.

Microland wurde 1989 gegründet und war das erste Unternehmen in Indien, das globale Netzwerkriesen und andere Technologieführer – wie Novell NetWare, Cisco, Compaq und Netscape – in das Land brachte. Mit seinem branchenführenden Wachstum und seiner Spezialisierung auf Technologien der nächsten Generation wie KI, automatisierte Abläufe und plattformbasierte Lösungen treibt Microland heute operative Exzellenz, Agilität, Widerstandsfähigkeit und Produktivität für Unternehmen weltweit voran. Über 4.600 Microlander bieten Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika an und entwickeln innovative Lösungen in den Bereichen Netzwerke, Cloud, Rechenzentren, Cybersicherheit, Servicemanagement, Anwendungen und Automatisierung.

Microland hat sich in den letzten 35 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und ist dabei den technologischen Entwicklungen immer einen Schritt voraus, um sich neu zu erfinden und seine weltweite Reputation auszubauen. Heute, zum 35-jährigen Firmenjubiläum, kehrt das Unternehmen zu seinen Wurzeln als Pionier im Bereich Networking zurück und verlagert seinen Fokus von „Make digital happen" (Digitales möglich machen) zu „Connect with the best" (Mit den Besten verbinden). Microland ist sich bewusst, dass Unternehmen auf dem besten Weg sind, die Digitalisierung in die Tat umzusetzen. Sie wissen, dass Netzwerke die Funktionalität und Effizienz moderner digitaler Systeme untermauern und Produktivität und Innovation auf grundlegendster Ebene unterstützen.

Um seine Kunden auf ihrem Weg durch eine Geschäftslandschaft zu unterstützen, die kontinuierliche Innovation erfordert, hat Microland KI eingeführt. Seine neueste KI-gestützte Intelligeni-Plattform stellt eine bahnbrechende Veränderung im IT-Servicebetrieb dar. Intelligeni verkörpert in seinem Kern das Engagement von Microland für Innovation, Effizienz und Kundenorientierung. Die Plattform bietet Kundenunternehmen beispiellose Einblicke, proaktive Problemlösungen, einzigartige Erfahrungen und autonome Entscheidungsmöglichkeiten. Mit sieben Modulen bietet Intelligeni eine 10-mal widerstandsfähigere und effizientere digitale Infrastruktur. Die Intelligeni-Plattform wurde als Innovatorin in Avasants RadarView™ ITOps Services für 2023-24 gewürdigt. Die in den letzten zehn Jahren entwickelte und perfektionierte Plattform macht sich KI zunutze und ebnet den Weg für einen einzigartigen IT-Service-Administrator.

Microland hat sich fest auf dem Radar mehrerer führender Branchenverbände und Analysten etabliert. Das Unternehmen wurde vier Jahre in Folge (2020, 2021, 2022, 2023) weltweit als Leader im Gartner Magic Quadrant für Managed Network Services anerkannt. Auf der Grundlage einer strengen, faktenbasierten Analyse ermöglicht der Magic Quadrant von Gartner den Technologieanwendern, den Markt und seine Technologieanbieter zu bewerten, ihre Unterscheidungsmerkmale zu verstehen und ihre Kaufentscheidungen einzugrenzen.

Anfang August 2024 wurde Microland vom Service Desk Institute (SDI) mit dem renommierten World Class 5-Sterne-Rating für die Qualität des IT-Service- und Supportbetriebs ausgezeichnet. Microland ist das dritte Unternehmen weltweit und das erste Unternehmen in Indien, dem diese Auszeichnung verliehen wurde.

Microland hat außerdem ein Gold-Rating von EcoVadis erhalten, das seine außergewöhnliche Leistung in den Bereichen Umwelt und nachhaltige Beschaffung unterstreicht und sein Engagement für hohe Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (ESG) widerspiegelt. Bei Microland ist modernste KI-Technologie in jede Facette des Betriebs und der Kundenlösungen integriert. Ergänzend dazu liegt der Schwerpunkt auf der Verankerung von Nachhaltigkeitsprinzipien in allen Verfahren, von der Innovation bis zur Umsetzung. Mit dem Gold-Rating von EcoVadis gehört Microland zu den besten fünf Prozent von über 125.000 bewerteten Unternehmen weltweit.

Microland hat seinen ESG-Ansatz mit der Microland Foundation verschärft. Diese spezielle Abteilung für soziale Entwicklung schmiedet sinnvolle Partnerschaften, um Projekte zu konzipieren und umzusetzen, die die dringendsten Probleme der Gesellschaft in den Bereichen Bildung, Umwelt, Beschäftigungsfähigkeit und Gesundheit auf messbare, skalierbare und nachhaltige Weise lösen. Die Stiftung nutzt die technologischen Möglichkeiten von Microland für die Bereitstellung, Überwachung und Skalierung ihrer Programme.

Peter Bendor-Samuel, Gründer der Everest Group, sagte in einer Grußbotschaft an Microland zu dessen 35-jährigem Bestehen: „Microland zeichnet sich durch die Integration von Technologie und Dienstleistungen aus. Wo andere auf Arbeitskräfte zurückgreifen würden, nutzt das Unternehmen die Plattformen, in die es investiert und die es selbst entwickelt hat, um die Dienstleistungen zu erbringen. Das Ergebnis: Sie sind in der Lage, robuste, hochwertige Dienste zu geringeren Kosten zu erbringen. Dies bringt sie als führendes Unternehmen im Bereich der Technologiedienstleistungen voran und stellt sicher, dass sie mit viel größeren Firmen konkurrieren können."

Anlässlich des 35-jährigen Bestehens von Microland sagte Pradeep Kar, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer: „Microland hat sich in den letzten 35 Jahren weiterentwickelt und ist gereift. Heute erneuern wir unser Engagement für unsere Kunden und stellen sicher, dass sie schon heute die besten Netzwerkinnovationen von morgen nutzen können."

Microland ist ein wegweisendes IT-Infrastruktur- und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Bengaluru, Indien, das seit 35 Jahren nachweislich greifbare Geschäftsergebnisse liefert.

