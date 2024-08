Trente-cinq ans d'innovation : Microland marque une étape importante avec des solutions révolutionnaires et une vision d'avenir

BANGALORE, Inde, 26 août 2024 /PRNewswire/ -- Microland, le pionnier indien de la mise en réseau et la plus grande société de services et de conseils TI en Inde, fête ses 35 ans d'innovation technologique au service des chefs de file du monde entier.

Fondé en 1989, Microland a été la première entreprise indienne à introduire dans le pays des géants mondiaux des réseaux et d'autres chefs de file technologiques, tels que Novell NetWare, Cisco, Compaq et Netscape. Aujourd'hui, grâce à sa croissance inégalée et à sa spécialisation dans les technologies de nouvelle génération telles que l'IA, les opérations automatisées et les solutions axées sur les plateformes, Microland promeut l'excellence opérationnelle, l'agilité, la résilience et la productivité pour les entreprises du monde entier. Plus de 4 600 Microlanders fournissent des services dans plus de 100 pays en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, offrant des solutions de pointe dans les domaines des réseaux, du cloud, des centres de données, de la cybersécurité, de la gestion des services, des applications et de l'automatisation.

Microland n'a cessé d'évoluer au cours des 35 dernières années, restant à l'avant-garde des développements technologiques pour se remodeler et tirer parti de sa reconnaissance mondiale. Aujourd'hui, à l'occasion de son 35e anniversaire, l'entreprise revient à ses racines de pionnier de la mise en réseau, en passant de « Make digital happen » à « Connect with the best ». Microland est conscient que les entreprises ont considérablement avancé dans leur adoption du numérique. Elles savent que les réseaux sont à la base de la fonctionnalité et de l'efficacité des systèmes numériques modernes, soutenant la productivité et l'innovation au niveau le plus fondamental.

Pour faciliter le parcours de ses clients dans un écosystème commercial qui exige une innovation permanente, Microland a adopté l'IA. Intelligeni, sa dernière plateforme optimisée par l'IA, représente un changement révolutionnaire dans les opérations de services TI. Intelligeni incarne l'engagement de Microland en faveur de l'innovation, de l'efficacité et de l'orientation client. Elle permet aux organisations clientes de bénéficier d'une connaissance sans précédent, d'une résolution proactive des problèmes, d'une expérience unique et de capacités de prise de décision autonomes. Avec ses sept modules, Intelligeni offre une infrastructure numérique dix fois plus résiliente et efficace. La plateforme Intelligeni a été reconnue en tant qu'Innovator dans le RadarView™ ITOps Services d'Avasant pour 2023-2024. Conçue et perfectionnée au cours de la dernière décennie, la plateforme exploite l'IA, ouvrant la voie à un administrateur de services informatiques unique en son genre.

Microland a su s'imposer auprès de plusieurs organismes et analystes industriels de premier plan. La société a été reconnue mondialement comme un Leader dans le Magic Quadrant de Gartner pour les services de réseau gérés durant quatre années consécutives (2020, 2021, 2022 et 2023). Basé sur une analyse rigoureuse et factuelle, le Magic Quadrant de Gartner permet aux utilisateurs de technologies d'évaluer le marché et ses fournisseurs, de comprendre ce qui les différencie et d'affiner leurs choix d'achat.

Au début du mois d'août 2024, Microland s'est vu décerner la prestigieuse note World Class 5 étoiles par le Service Desk Institute (SDI) pour la qualité de ses services informatiques et de ses opérations d'assistance. Microland est la troisième entreprise au monde et la première en Inde à obtenir cette distinction.

Microland a également obtenu la notation Or d'EcoVadis, soulignant ses performances exceptionnelles en matière d'environnement et d'approvisionnement durable, ce qui reflète son engagement à respecter des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) élevées. Chez Microland, la technologie de pointe en matière d'IA est intégrée dans toutes les facettes de ses opérations et de ses solutions clients. Elle est complétée par la volonté d'intégrer les principes de durabilité dans toutes les pratiques, de l'innovation à la mise en œuvre. La note Or attribuée par EcoVadis place Microland dans les 5 % les plus élevés des 125 000 entreprises évaluées dans le monde.

Microland a optimisé son approche ESG avec la Microland Foundation. Cette branche dédiée au développement social établit des partenariats significatifs pour conceptualiser et mettre en œuvre des projets qui résolvent les problèmes les plus urgents de la société en matière d'éducation, d'environnement, d'employabilité et de santé d'une manière mesurable, évolutive et durable. La Fondation utilise les capacités technologiques de Microland pour mettre en œuvre, contrôler et développer ses programmes.

Dans un message adressé à Microland à l'occasion de son 35e anniversaire, Peter Bendor-Samuel, fondateur d'Everest Group, déclare : « Microland excelle dans l'intégration de la technologie et des services. Là où d'autres feraient appel à la main-d'œuvre, il utilise les plateformes dans lesquelles il a investi et qu'il a développées en interne pour fournir ces services. Résultat : Microland sont en mesure de fournir des services robustes et de haute qualité à des coûts moindres. Cela leur permet de se positionner en tant que chef de file dans le domaine des services technologiques et de rivaliser avec des entreprises beaucoup plus grandes. »

S'exprimant à l'occasion du 35e anniversaire de Microland, Pradeep Kar, fondateur, président du conseil et directeur général, déclare : « Microland a évolué et mûri au cours des 35 dernières années. Aujourd'hui, nous renouvelons notre engagement envers nos clients, en veillant à ce qu'ils se connectent dès aujourd'hui aux meilleures innovations en matière de mise en réseau. »

À propos de Microland

Microland est une société pionnière de services et de conseils TI dont le siège se trouve à Bangalore, en Inde, et qui présente des résultats commerciaux tangibles depuis 35 ans. Aujourd'hui, alors que les entreprises reconnaissent que les réseaux sous-tendent la fonctionnalité et l'efficacité des systèmes numériques modernes et soutiennent l'innovation, nous fournissons des technologies de nouvelle génération telles que l'IA, les opérations automatisées et les solutions axées sur les plateformes, qui promeuvent l'excellence opérationnelle, l'agilité et la productivité pour les entreprises du monde entier. Notre équipe de plus de 4 600 experts fournit des services dans plus de 100 pays en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, offrant des solutions de pointe en matière de réseaux, de cloud, de centres de données, de cybersécurité, de gestion des services, d'applications et d'automatisation. Reconnue par les principaux analystes du secteur pour ses stratégies innovantes, Microland s'engage en faveur d'une gouvernance éprouvée, de la durabilité environnementale et de la promotion d'un lieu de travail inclusif et diversifié. Lorsque les entreprises travaillent avec Microland, elles bénéficient des meilleurs talents, technologies et solutions pour créer une valeur inégalée.

Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.microland.com

