Como Dubai transformou com sucesso as férias de verão em uma plataforma para prevenção e desenvolvimento positivo da juventude

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 30 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Em vez de ver as férias de verão como um período longe do aprendizado, Dubai as transformou em uma oportunidade para fortalecer a prevenção, a disciplina, a conscientização sobre segurança e os valores positivos entre os jovens por meio do Centro Internacional Hemaya da Polícia de Dubai.

Este ano, o Programa de Estudantes de Verão do centro formou 1.402 alunos de 31 nacionalidades, elevando o número total de graduados desde 2018 para 10.792 alunos representando 175 nacionalidades.

Dubai Invests in Safer and More Resilient Generations

A iniciativa faz parte da visão mais ampla de Dubai de criar uma sociedade segura, resiliente e pronta para o futuro, investindo nos jovens por meio de educação preventiva, habilidades práticas e parcerias comunitárias.

Colocando a Visão em Ação

O tenente-general Abdulla Khalifa Al Marri, comandante-em-chefe da polícia de Dubai, disse que o programa reflete o compromisso de Dubai em proteger a sociedade, capacitando os jovens com os conhecimentos, valores e habilidades para a vida necessários para se tornarem membros responsáveis da comunidade. Ele observou que, sob a orientação da liderança do emirado, a Polícia de Dubai continua a expandir iniciativas sustentáveis por meio do Centro Internacional Hemaya que reforçam a conscientização da comunidade, fortalecem os valores nacionais e incentivam os jovens a fazer uso produtivo de suas férias de verão, preparando-os para desafios futuros.

Nine Years of Growing Impact

O impacto se estende muito além do programa de verão. Entre 2018 e 2026, o Centro Internacional Hemaya alcançou 905.976 alunos, 629.396 pais e 8.650 professores em 271 escolas públicas e privadas. Suas iniciativas de conscientização digital também alcançaram mais de 102,16 milhões de beneficiários.

No mesmo período, o centro realizou 1.981 palestras de conscientização, organizou 788 atividades para estudantes, 103 exposições de conscientização, 76 competições interativas e 135 campanhas de conscientização, visitas educacionais e programas de treinamento.

A abordagem preventiva do centro produziu resultados mensuráveis. As pesquisas mostraram uma melhora de 96,9% no comportamento dos alunos, de acordo com os pais, enquanto a satisfação dos participantes com o Programa de Estudantes de Verão atingiu 95,3%.

Aprendizagem imersiva

Com duração de 29 dias e 174 horas de treinamento, o programa combinou treinamento militar e esportivo com primeiros socorros, segurança no trânsito, segurança escolar, atividades de liderança, oficinas educacionais e visitas de campo, equipando os alunos com habilidades práticas que promovem confiança, responsabilidade e envolvimento da comunidade.

Esforços colaborativos

O sucesso do programa foi sustentado por uma ampla rede de parcerias estratégicas, reunindo o Ministério da Educação dos Emirados Árabes Unidos, (KHDA), (IACAD), (RTA), Dubai Corporation for Ambulance Services, Erada Centre, Al Ameen Service, Ferjan Dubai, juntamente com vários departamentos gerais e delegacias de polícia da Polícia de Dubai.

FONTE Dubai Police Security Media