Bagaimana Dubai Berjaya Mengubah Cuti Musim Panas menjadi Platform untuk Pencegahan dan Pembangunan Belia yang Positif

DUBAI, UAE, 30 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Daripada melihat cuti musim panas sebagai masa yang jauh daripada pembelajaran, Dubai telah mengubahnya menjadi peluang untuk mengukuhkan pencegahan, disiplin, kesedaran keselamatan dan nilai positif di kalangan golongan muda melalui Pusat Antarabangsa Hemaya Polis Dubai.

Pada tahun ini, Program Pelajar Musim Panas pusat ini telah meluluskan 1,402 pelajar dari 31 kewarganegaraan, menjadikan jumlah keseluruhan graduan sejak 2018 kepada 10,792 pelajar yang mewakili 175 kewarganegaraan.

Dubai Invests in Safer and More Resilient Generations

Inisiatif ini adalah sebahagian daripada visi Dubai yang lebih luas untuk mewujudkan masyarakat yang selamat, berdaya tahan dan bersedia untuk masa depan dengan melabur dalam golongan muda melalui pendidikan pencegahan, kemahiran praktikal dan perkongsian komuniti.

Meletakkan Wawasan ke dalam Tindakan

Leftenan Jeneral Abdulla Khalifa Al Marri, Panglima Polis Dubai, berkata program itu mencerminkan komitmen Dubai untuk melindungi masyarakat dengan memperkasakan golongan muda dengan pengetahuan, nilai dan kemahiran hidup yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab. Beliau berkata di bawah bimbingan kepimpinan emiriah itu, Polis Dubai terus memperluaskan inisiatif lestari melalui Pusat Antarabangsa Hemaya yang memperkukuhkan kesedaran masyarakat, mengukuhkan nilai-nilai kebangsaan dan menggalakkan golongan muda untuk menggunakan cuti musim panas mereka secara produktif sambil mempersiapkan mereka untuk menghadapi cabaran masa depan.

Sembilan Tahun Impak Berkembang

Impaknya melangkaui program musim panas. Antara 2018 dan 2026, Pusat Antarabangsa Hemaya mencapai 905,976 pelajar, 629,396 ibu bapa dan 8,650 guru di 271 sekolah awam dan swasta. Inisiatif kesedaran digitalnya juga mencapai lebih daripada 102.16 juta benefisiari.

Dalam tempoh yang sama, pusat ini menyampaikan 1,981 ceramah kesedaran, menganjurkan 788 aktiviti pelajar, 103 pameran kesedaran, 76 pertandingan interaktif, dan 135 kempen kesedaran, lawatan pendidikan dan program latihan.

Pendekatan pencegahan pusat ini telah menghasilkan keputusan yang boleh diukur. Kaji selidik menunjukkan peningkatan 96.9% dalam tingkah laku pelajar, menurut ibu bapa, manakala kepuasan peserta dengan Program Pelajar Musim Panas mencapai 95.3%.

Pembelajaran Imersif

Berlangsung selama 29 hari dan terdiri daripada 174 jam latihan, program ini menggabungkan latihan ketenteraan dan sukan dengan pertolongan cemas, keselamatan lalu lintas, keselamatan sekolah, aktiviti kepimpinan, bengkel pendidikan dan lawatan lapangan, melengkapkan pelajar dengan kemahiran praktikal yang menggalakkan keyakinan, tanggungjawab dan penglibatan masyarakat.

Usaha Kerjasama

Kejayaan program ini disokong oleh rangkaian perkongsian strategik yang luas, menyatukan MOE UAE, (KHDA), (IACAD), (rta), Perbadanan Dubai untuk Perkhidmatan Ambulans, Pusat Erada, Perkhidmatan Al Ameen, Ferjan Dubai, bersama dengan beberapa jabatan am Polis Dubai dan balai polis.