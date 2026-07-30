Comment Dubaï a réussi à transformer les vacances d'été en une plateforme dédiée à la prévention et au développement positif des jeunes

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 30 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Plutôt que de considérer les vacances d'été comme une période d'éloignement de l'apprentissage, l' -Dubai en a fait une occasion de renforcer la prévention, la discipline, la sensibilisation à la sécurité et les valeurs positives chez les jeunes, par l'intermédiaire du Centre international Hemaya de la police de Dubaï.

Dubai Invests in Safer and More Resilient Generations

Cette année, le programme d'été pour étudiants du centre a permis à 1 402 étudiants de 31 nationalités différentes d'obtenir leur diplôme, portant ainsi à 10 792 le nombre total de diplômés depuis 2018, représentant 175 nationalités.

Cette initiative s'inscrit dans la vision plus large de Dubaï, qui vise à créer une société sûre, résiliente et prête pour l'avenir en investissant dans la jeunesse par le biais de l'éducation préventive, de l'acquisition de compétences pratiques et de partenariats communautaires.

Concrétiser notre vision

Le général de corps d'armée Abdulla Khalifa Al Marri, commandant en chef de l', de la police de Dubaï, a déclaré que ce programme reflétait l'engagement de Dubaï à protéger la société en dotant les jeunes des connaissances, des valeurs et des compétences nécessaires pour devenir des membres responsables de la communauté. Il a souligné que, sous la houlette des dirigeants de l'émirat, la police de Dubaï continue de développer, par l'intermédiaire du Centre international Hemaya, des initiatives durables qui sensibilisent la population, renforcent les valeurs nationales et encouragent les jeunes à mettre à profit leurs vacances d'été de manière productive, tout en les préparant aux défis à venir.

Neuf années d'impact croissant

Son impact va bien au-delà du programme estival. Entre 2018 et 2026, le Centre international Hemaya a touché 905 976 élèves, 629 396 parents et 8 650 enseignants dans 271 établissements scolaires publics et privés. Ses actions de sensibilisation au numérique ont également touché plus de 102,16 millions de bénéficiaires.

Au cours de la même période, le centre a animé 1 981 conférences de sensibilisation, organisé 788 activités destinées aux élèves, 103 expositions de sensibilisation, 76 concours interactifs, ainsi que 135 campagnes de sensibilisation, visites pédagogiques et programmes de formation.

L'approche préventive adoptée par le centre a donné des résultats tangibles. Selon les parents, les enquêtes ont révélé une amélioration de 96,9 % du comportement des élèves, tandis que le taux de satisfaction des participants au programme estival pour les élèves a atteint 95,3 %.

Apprentissage immersif

D'une durée de 29 jours et comprenant 174 heures de formation, ce programme associait un entraînement militaire et sportif à des modules sur les premiers secours, la sécurité routière, la sécurité dans les établissements scolaires, ainsi qu'à des activités de leadership, des ateliers pédagogiques et des visites sur le terrain, permettant ainsi aux élèves d'acquérir des compétences pratiques qui favorisent la confiance en soi, le sens des responsabilités et l'engagement communautaire.

Efforts collaboratifs

Le succès du programme s'est appuyé sur un vaste réseau de partenariats stratégiques, réunissant les organismes suivants des Émirats arabes unis : l', le ministère de l'Éducation (MoE), l'Autorité de Dubaï pour l'éducation et la formation (KHDA), l'Institut d'accréditation et de développement académique (IACAD), l'Autorité des routes et des transports (RTA), l'Autorité des transports de Dubaï, la Société de Dubaï pour les services d'ambulance (Dubai Corporation for Ambulance Services), le Centre Erada, Al Ameen Service, Ferjan Dubaï, ainsi que plusieurs départements généraux et commissariats de la police de Dubaï.