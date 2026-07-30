Cómo Dubai convirtió con éxito las vacaciones de verano en una plataforma para la prevención y el desarrollo positivo de los jóvenes

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En lugar de ver las vacaciones de verano como un tiempo lejos del aprendizaje, Dubái las ha convertido en una oportunidad para fortalecer la prevención, la disciplina, la conciencia de seguridad y los valores positivos entre los jóvenes a través del Centro Internacional Hemaya de la Policía de Dubái.

Este año, el Programa de Estudiantes de Verano del centro graduó a 1.402 estudiantes de 31 nacionalidades, lo que eleva el número total de graduados desde 2018 a 10.792 estudiantes de 175 nacionalidades.

Dubai Invests in Safer and More Resilient Generations

La iniciativa forma parte de la visión más amplia de Dubái de crear una sociedad segura, resiliente y preparada para el futuro invirtiendo en los jóvenes a través de la educación preventiva, las habilidades prácticas y las asociaciones comunitarias.

Poner la visión en acción

El teniente general Abdulla Khalifa Al Marri, comandante en jefe de la policía de Dubai, dijo que el programa refleja el compromiso de Dubai de salvaguardar la sociedad al capacitar a los jóvenes con los conocimientos, valores y habilidades para la vida necesarios para convertirse en miembros responsables de la comunidad. Señaló que bajo la guía del liderazgo del emirato, la Policía de Dubai continúa expandiendo iniciativas sostenibles a través del Centro Internacional Hemaya que refuerzan la conciencia de la comunidad, fortalecen los valores nacionales y alientan a los jóvenes a hacer un uso productivo de sus vacaciones de verano mientras los preparan para los desafíos futuros.

Nine Years of Growing Impact

El impacto se extiende mucho más allá del programa de verano. Entre 2018 y 2026, el Centro Internacional Hemaya llegó a 905,976 estudiantes, 629,396 padres y 8,650 maestros en 271 escuelas públicas y privadas. Sus iniciativas de sensibilización digital también llegaron a más de 102,16 millones de beneficiarios.

Durante el mismo período, el centro impartió 1.981 conferencias de sensibilización, organizó 788 actividades para estudiantes, 103 exposiciones de sensibilización, 76 concursos interactivos y 135 campañas de sensibilización, visitas educativas y programas de formación.

El enfoque preventivo del centro ha producido resultados medibles. Las encuestas mostraron una mejora del 96,9 % en el comportamiento de los estudiantes, según los padres, mientras que la satisfacción de los participantes con el Programa de Estudiantes de Verano alcanzó el 95,3 %.

Aprendizaje inmersivo

Con una duración de 29 días y 174 horas de entrenamiento, el programa combinó entrenamiento militar y deportivo con primeros auxilios, seguridad vial, seguridad escolar, actividades de liderazgo, talleres educativos y visitas de campo, equipando a los estudiantes con habilidades prácticas que promueven la confianza, la responsabilidad y el compromiso con la comunidad.

Esfuerzos de colaboración

El éxito del programa se vio respaldado por una amplia red de asociaciones estratégicas, que reunieron al Ministerio de Educación de los Emiratos Árabes Unidos, (KHDA), (IACAD), (RTA), la Corporación de Servicios de Ambulancia de Dubai, el Centro Erada, el Servicio Al Ameen, Ferjan Dubai, junto con múltiples departamentos generales y estaciones de policía de la Policía de Dubai.

FUENTE Dubai Police Security Media