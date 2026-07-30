Dubái: plataforma para la prevención y el desarrollo positivo de la juventud en vacaciones

- Cómo Dubái convirtió con éxito las vacaciones de verano en una plataforma para la prevención y el desarrollo positivo de la juventud

DUBAI, EAU, 30 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- En lugar de ver las vacaciones de verano como un tiempo alejado del aprendizaje, Dubái las ha convertido en una oportunidad para reforzar la prevención, la disciplina, la concienciación sobre la seguridad y los valores positivos entre los jóvenes a través del Centro Internacional Hemaya de la Policía de Dubái.

Este año, el Programa de Verano para Estudiantes del centro graduó a 1.402 estudiantes de 31 nacionalidades, elevando el número total de graduados desde 2018 a 10.792 estudiantes que representan a 175 nacionalidades.

Dubai Invests in Safer and More Resilient Generations

Esta iniciativa forma parte de la visión más amplia de Dubái de crear una sociedad segura, resiliente y preparada para el futuro mediante la inversión en los jóvenes a través de la educación preventiva, el desarrollo de habilidades prácticas y las alianzas comunitarias.

Convirtiendo la visión en acción

El teniente general Abdulla Khalifa Al Marri, comandante en jefe de la Policía de Dubái, afirmó que el programa refleja el compromiso de Dubái con la protección de la sociedad, empoderando a los jóvenes con los conocimientos, valores y habilidades para la vida necesarios para convertirse en miembros responsables de la comunidad. Destacó que, bajo la dirección del liderazgo del emirato, la Policía de Dubái continúa expandiendo iniciativas sostenibles a través del Centro Internacional Hemaya, que refuerzan la conciencia comunitaria, fortalecen los valores nacionales y animan a los jóvenes a aprovechar productivamente sus vacaciones de verano, preparándolos al mismo tiempo para los retos del futuro.

Nueve años de creciente impacto

El impacto se extiende mucho más allá del programa de verano. Entre 2018 y 2026, el Centro Internacional Hemaya llegó a 905.976 estudiantes, 629.396 padres y 8.650 docentes en 271 escuelas públicas y privadas. Sus iniciativas de sensibilización digital también beneficiaron a más de 102,16 millones de personas.

Durante el mismo período, el centro impartió 1.981 charlas de sensibilización, organizó 788 actividades estudiantiles, 103 exposiciones de sensibilización, 76 concursos interactivos y 135 campañas de sensibilización, visitas educativas y programas de formación.

El enfoque preventivo del centro ha dado resultados tangibles. Las encuestas mostraron una mejora del 96,9 % en el comportamiento estudiantil, según los padres, mientras que la satisfacción de los participantes con el Programa de Verano para Estudiantes alcanzó el 95,3 %.

Aprendizaje inmersivo

Con una duración de 29 días y un total de 174 horas de formación, el programa combinó entrenamiento militar y deportivo con primeros auxilios, seguridad vial, seguridad escolar, actividades de liderazgo, talleres educativos y visitas de campo, dotando a los estudiantes de habilidades prácticas que fomentan la confianza, la responsabilidad y la participación comunitaria.

Esfuerzos de colaboración

El éxito del programa se basó en una amplia red de alianzas estratégicas que reunió a representantes de EAU, como MoE, (KHDA), (IACAD), (RTA), Dubai Corporation for Ambulance Services, Erada Centre , Al Ameen Service, Ferjan Dubai, junto con varios departamentos generales y comisarías de policía de la Policiía de Dubái.