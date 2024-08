Conheça a nova campanha de Abu Dhabi 20 Summers, One Abu Dhabi: One Summer Isn 't Enough to Experience It All

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 8 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- As férias de verão mais exclusivas aconteceram recentemente, com a Experience Abu Dhabi convidando 20 pessoas chamadas "Summer" de todo o mundo para a viagem de uma vida na capital dos Emirados Árabes Unidos.

Visitando o destino pela primeira vez, os 20 Summers descobriram que "One Summer Isn 't Enough" em Abu Dhabi – com algo para todos verem, fazerem e desfrutarem.

Os 20 Summers e seus convidados especiais desfrutaram de uma jornada divertida de três dias, combinando imersão cultural, atividades emocionantes e relaxamento, guiados pelos 101 Abu Dhabi Do's - uma seleção selecionada de momentos enriquecedores que destacam oportunidades de aventura e descoberta a cada passo.

Desde a conquista da câmara de voo coberta mais alta do mundo no CLYMB Abu Dhabi até o café da manhã com girafas no Emirates Park Zoo, todos os Summers tiveram uma aventura épica. Os Summers passearam de caiaque por manguezais sinuosos ao nascer do sol, descansaram à beira-mar no Café del Mar e desfrutaram de um tradicional café da manhã dos Emirados na casa de Abdulrahman Al Zaabi.

Aventuras e explorações culturais repletas de adrenalina

Com tantas maneiras de conhecer Abu Dhabi, os itinerários de verão dos Verões estavam repletos de momentos memoráveis – com lutas de bolas de neve em Snow Abu Dhabi e encontro com as capivaras no Aquário Nacional.

Os Summers despertaram seu lado criativo com uma visita ao icônico Louvre Abu Dhabi antes de participar de uma oficina de artesanato em Manarat Al Saadiyat, usando técnicas árabes tradicionais para criar uma lembrança sob medida. Enquanto isso, os caçadores de adrenalina visitaram o Warner Bros. World Abu Dhabi para se relacionar com atrações emocionantes e conhecer seus super-heróis favoritos.

Cada verão também visitava alguns dos marcos icônicos e arquitetonicamente renomados de Abu Dhabi, incluindo a majestosa Grande Mesquita Sheikh Zayed, Qasr Al Hosn e a Casa dos Artesãos.

Uma cidade, muitos sabores

Os Summers foram brindados com uma deliciosa experiência culinária durante seu tempo em Abu Dhabi. No Bab Al Qasr, eles jantavam na escuridão, confiando em seu paladar e olfato. Eles saborearam delícias locais dos Emirados – deliciosas bolas de massa com xarope de tâmaras e panquecas dos Emirados – em Luqaimat e Chebab. Para provar a região, eles jantaram no Li Beirut, uma joia culinária libanesa conhecida em Abu Dhabi por sua fusão inovadora de sabores tradicionais e contemporâneos.

Os Summers também exploraram sabores internacionais com cozinha mediterrânea no Mika, iguarias argentinas no Mate, pratos peruanos no COYA e deliciosas receitas italianas no Antonia.

Para explorar a lista completa de 101 Abu Dhabi Do's, visite: www.visitabudhabi.ae

Sobre o Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi:

O Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) impulsiona o crescimento sustentável dos setores de cultura e turismo de Abu Dhabi e suas indústrias criativas, alimentando o progresso econômico e ajudando a alcançar as ambições globais mais amplas de Abu Dhabi.

Ao trabalhar em parceria com as organizações que definem a posição do emirado como um destino internacional líder, o DCT Abu Dhabi se esforça para unir o ecossistema em torno de uma visão compartilhada do potencial do emirado, coordenar esforços e investimentos, oferecer soluções inovadoras e usar as melhores ferramentas, políticas e sistemas para apoiar as indústrias da cultura e do turismo.

A visão do DCT Abu Dhabi é definida pelo povo, patrimônio e paisagem do emirado. Trabalhamos para melhorar o status de Abu Dhabi como um lugar de autenticidade, inovação e experiências incomparáveis, representadas por suas tradições vivas de hospitalidade, iniciativas pioneiras e pensamento criativo.

Para obter mais informações sobre o Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi e o destino, visite: dct.gov.ae e visitabudhabi.ae

