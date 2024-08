Découvrez la nouvelle campagne d'Abu Dhabi "20 Summers, One Abu Dhabi" : Un été ne suffit pas pour tout connaître

ABU DHABI, UAE, 8 août 2024 /PRNewswire/ -- Les vacances d'été les plus uniques ont récemment eu lieu, Experience Abu Dhabi invitant 20 personnes nommées " Summer " du monde entier à faire le voyage de leur vie dans la capitale des Émirats arabes unis.

20 Summers, One Abu Dhabi

Visitant la destination pour la première fois, les 20 Summers ont découvert que "One Summer Isn't Enough" à Abu Dhabi - avec quelque chose à voir, à faire et à apprécier pour tout le monde.

Inspirez votre prochaine aventure estivale et regardez leur parcours se dérouler : 20 étés, un seul Abu Dhabi

Les 20 Summers et leurs invités spéciaux ont profité d'un voyage de trois jours très amusant, mêlant immersion culturelle, activités exaltantes et détente, guidés par les 101 "Do's" d'Abu Dhabi - une sélection de moments enrichissants qui mettent en évidence les possibilités d'aventure et de découverte à chaque tournant.

De la conquête du plus grand caisson de vol intérieur du monde à CLYMB Abu Dhabi à un petit-déjeuner avec des girafes à Emirates Park Zoo, tous les Summers ont vécu une aventure épique. Les Summers ont fait du kayak dans les méandres de la mangrove au lever du soleil, se sont prélassés sur la plage au Café del Mar et ont dégusté un petit-déjeuner émirati traditionnel chez Abdulrahman Al Zaabi.

Aventures et explorations culturelles dopées à l'adrénaline

Les itinéraires estivaux des Summers, qui offrent de nombreuses possibilités de découvrir Abu Dhabi, sont remplis de moments mémorables - avec des batailles de boules de neige à Snow Abu Dhabi et la rencontre avec les capybaras à l'Aquarium national.

Les Summers ont éveillé leur côté créatif en visitant le célèbre Louvre Abu Dhabi avant de participer à un atelier d'artisanat à Manarat Al Saadiyat, en utilisant des techniques arabes traditionnelles pour créer un souvenir sur mesure. Pendant ce temps, les amateurs d'adrénaline ont visité Warner Bros. World Abu Dhabi pour s'amuser dans des manèges à sensations et rencontrer leurs super-héros préférés.

Chaque été a également été l'occasion de visiter certains des sites emblématiques et architecturalement réputés d'Abu Dhabi, notamment la majestueuse Grande Mosquée Sheikh Zayed, Qasr Al Hosn et la Maison des Artisans.

Une ville, plusieurs saveurs

Les Summers ont eu droit à une délicieuse expérience culinaire pendant leur séjour à Abu Dhabi. Sur le site Bab Al Qasr, ils ont dîné dans l'obscurité, se fiant à leurs sens du goût et de l'odorat. Ils ont savouré les délices locaux des Émirats - de délicieuses boules de pâte au sirop de dattes et des crêpes émiriennes - sur les sites Luqaimat et Chebab. Pour goûter aux saveurs de la région, ils ont dîné à Li Beirut, un joyau de la gastronomie libanaise réputé à Abu Dhabi pour sa fusion innovante de saveurs traditionnelles et contemporaines.

Les estivants ont également exploré les saveurs internationales avec la cuisine méditerranéenneà à Mika, les délices argentins à Mate, les plats péruviens à COYA, et les délicieuses recettes italiennes à Antonia.

Le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) stimule la croissance durable des secteurs de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi et de ses industries créatives, en alimentant le progrès économique et en contribuant à la réalisation des ambitions mondiales plus larges d'Abu Dhabi.

En travaillant en partenariat avec les organisations qui définissent la position de l'émirat en tant que destination internationale de premier plan, DCT Abu Dhabi s'efforce d'unir l'écosystème autour d'une vision commune du potentiel de l'émirat, de coordonner les efforts et les investissements, de fournir des solutions innovantes et d'utiliser les meilleurs outils, politiques et systèmes pour soutenir les industries de la culture et du tourisme.

La vision de DCT Abu Dhabi est définie par la population, le patrimoine et le paysage de l'émirat. Nous nous efforçons de renforcer le statut d'Abu Dhabi en tant que lieu d'authenticité, d'innovation et d'expériences inégalées, représenté par ses traditions vivantes d'hospitalité, ses initiatives pionnières et sa pensée créative.

