Conheça Abu Dhabi e o Manchester City no Desafio "Itinerário de Pênaltis" em Nova York

As estrelas do Manchester City Haaland, Grealish e Bobb impressionaram os fãs em uma ativação interativa durante a turnê de verão nos EUA

NOVA YORK, 26 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Experience Abu Dhabi traz a essência de Abu Dhabi para as ruas da cidade de Nova York por meio de uma vitrine de habilidades de futebol, como parte da turnê de verão do Manchester City. Em parceria com a Etihad Airways e a PUMA, a 49th Street foi adquirida para estrear uma experiência única e imersiva, o 'Itinerário de Penalidades'. Os fãs tiveram a chance de ganhar uma viagem inesquecível a Abu Dhabi, repleta de atividades emocionantes, exploração cultural e experiências restauradoras.

Experience Abu Dhabi Team Up with Manchester City for "Penalty Itinerary" Challenge in New York Experience Abu Dhabi Team Up with Manchester City for "Penalty Itinerary" Challenge in New York Experience Abu Dhabi Team Up with Manchester City for "Penalty Itinerary" Challenge in New York

A ativação convidou os fãs a testar suas habilidades de penalidade, com cada chute bem-sucedido desbloqueando uma nova aventura nos destinos mais emblemáticos de Abu Dhabi. Das emoções de alta velocidade da Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi, aos passeios culturais imersivos na Grande Mesquita Sheikh Zayed, cada gol marcado construiu um itinerário único. Os participantes também ganharam inscrições para uma chance de ganhar o grande prêmio: uma viagem memorável a Abu Dhabi, incluindo o itinerário exclusivo de experiências desbloqueadas durante o desafio.

Para aumentar a emoção, as estrelas do Manchester City Erling Haaland, Jack Grealish e Oscar Bobb fizeram uma aparição surpresa, interagindo com os fãs e ajudando-os a criar seus melhores itinerários de Abu Dhabi, um objetivo de cada vez. Mesmo que os fãs não ganhassem o grande prêmio, eles não ficariam de mãos vazias! Uma lista de prêmios exclusivos da PUMA, Manchester City e Etihad Airways estava em disputa, incluindo mercadorias assinadas, cartões-presente, equipamentos de edição limitada e até milhas Etihad Guest.

A ativação capturou a vibração de Abu Dhabi, trazendo suas experiências incríveis e diversas à vida de uma maneira divertida e envolvente que fez os fãs vibrarem.

A emoção não para por aí para o esquadrão em Nova York! A Experience Abu Dhabi continuará a torcer pela primeira equipe masculina durante o resto de sua turnê nos EUA, enquanto se preparam para enfrentar o Barcelona no Camping World Stadium de Orlando, em 30 de julho. A turnê termina com uma partida final contra o Chelsea no Ohio Stadium, em Columbus, no dia 3 de agosto.



Para descobrir inspiração para sua própria aventura em Abu Dhabi, explore a lista completa de 101 Abu Dhabi Do's, visite:www.visitabudhabi.ae

Sobre o Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi:



O Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) impulsiona o crescimento sustentável dos setores de cultura e turismo de Abu Dhabi e suas indústrias criativas, alimentando o progresso econômico e ajudando a alcançar as ambições globais mais amplas de Abu Dhabi.

Ao trabalhar em parceria com as organizações que definem a posição do emirado como um destino internacional líder, o DCT Abu Dhabi se esforça para unir o ecossistema em torno de uma visão compartilhada do potencial do emirado, coordenar esforços e investimentos, oferecer soluções inovadoras e usar as melhores ferramentas, políticas e sistemas para apoiar as indústrias da cultura e do turismo.

A visão do DCT Abu Dhabi é definida pelo povo, patrimônio e paisagem do emirado. Trabalhamos para melhorar o status de Abu Dhabi como um lugar de autenticidade, inovação e experiências incomparáveis, representadas por suas tradições vivas de hospitalidade, iniciativas pioneiras e pensamento criativo.

Para obter mais informações sobre o Departamento de Cultura e Turismo – Abu Dhabi e o destino, visite: dct.gov.ae e visitabudhabi.ae

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2469508/Experience_Abu_Dhabi_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2469506/Experience_Abu_Dhabi_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2469507/Experience_Abu_Dhabi_3.jpg

FONTE Experience Abu Dhabi