Experience Abu Dhabi fait équipe avec Manchester City pour le défi «Penalty Itinerary» à New York

Les stars de Manchester City Haaland, Grealish et Bobb ont impressionné les fans lors d'une activation interactive pendant la tournée d'été aux États-Unis.

NEW YORK, 26 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Experience Abu Dhabi apporte l'essence d'Abu Dhabi dans les rues de la ville de New York par le biais d'une démonstration de compétences footballistiques, dans le cadre de la tournée d'été de Manchester City. En partenariat avec Etihad Airways et PUMA, la 49e rue a été investie pour lancer une expérience unique et immersive, le «Penalty Itinerary». Les fans ont eu la chance de gagner un voyage inoubliable à Abu Dhabi, rempli d'activités palpitantes, d'explorations culturelles et d'expériences réparatrices.

L'activation invitait les fans à tester leurs compétences en matière de tirs au but, chaque tir réussi débloquant une nouvelle aventure dans les destinations les plus emblématiques d'Abu Dhabi. Des sensations fortes du Ferrari World Yas Island, à Abu Dhabi, aux visites culturelles immersives de la grande mosquée Sheikh Zayed, chaque but marqué a donné lieu à un itinéraire unique. Les participants ont également gagné des entrées pour avoir une chance de gagner le grand prix : un voyage mémorable à Abu Dhabi, y compris l'itinéraire exclusif des expériences débloquées pendant le défi.

Les stars de Manchester City, Erling Haaland, Jack Grealish et Oscar Bobb, ont fait une apparition surprise, interagissant avec les fans et les aidant à créer leurs itinéraires ultimes à Abu Dhabi, un but à la fois. Même si les fans n'ont pas remporté le grand prix, ils ne sont pas restés les mains vides ! Une série de prix exclusifs offerts par PUMA, Manchester City et Etihad Airways était à gagner, notamment des articles dédicacés, des cartes-cadeaux, des équipements en édition limitée et même des miles d'invité Etihad.

L'activation a capturé l'effervescence d'Abu Dhabi, donnant vie à ses expériences incroyables et diverses d'une manière amusante et engageante qui a fait vibrer les fans.

L'excitation ne s'arrête pas là pour l'équipe de New York ! Experience Abu Dhabi continuera d'encourager l'équipe première masculine pendant le reste de sa tournée aux États-Unis, alors qu'elle se prépare à affronter le FC Barcelone au Camping World Stadium d'Orlando le 30 juillet. La tournée s'achèvera par un dernier match contre Chelsea au stade Ohio de Columbus le 3 août.



Pour trouver l'inspiration pour votre propre aventure à Abu Dhabi, consultez la liste complète des 101 choses à faire à Abu Dhabi: www.visitabudhabi.ae

À propos du département de la culture et du tourisme - Abu Dhabi :



Le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) stimule la croissance durable des secteurs de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi et de ses industries créatives, en alimentant le progrès économique et en contribuant à la réalisation des ambitions mondiales plus larges d'Abu Dhabi.

En travaillant en partenariat avec les organisations qui définissent la position de l'émirat en tant que destination internationale de premier plan, DCT Abu Dhabi s'efforce d'unir l'écosystème autour d'une vision commune du potentiel de l'émirat, de coordonner les efforts et les investissements, de fournir des solutions innovantes et d'utiliser les meilleurs outils, politiques et systèmes pour soutenir les industries de la culture et du tourisme.

La vision de DCT Abu Dhabi est définie par la population, le patrimoine et le paysage de l'émirat. Nous nous efforçons de renforcer le statut d'Abu Dhabi en tant que lieu d'authenticité, d'innovation et d'expériences inégalées, représenté par ses traditions vivantes d'hospitalité, ses initiatives pionnières et sa pensée créative.

Pour plus d'informations sur le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi et sur la destination, veuillez consulter le site : dct.gov.ae et visitabudhabi.ae

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2469508/Experience_Abu_Dhabi_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2469506/Experience_Abu_Dhabi_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2469507/Experience_Abu_Dhabi_3.jpg