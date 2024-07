Experience Abu Dhabi und Manchester City veranstalten gemeinsam eine „Penalty Itinerary" -Challenge in New York

Die Manchester City-Stars Haaland, Grealish und Bobb begeisterten die Fans bei einer interaktiven Aktivierung während der US-Sommertour

NEW YORK, 26. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Experience Abu Dhabi bringt die Essenz von Abu Dhabi in die Straßen von New York City durch eine Fußballshow im Rahmen der Sommertour von Manchester City. In Zusammenarbeit mit Etihad Airways und PUMA wurde die 49th Street erobert, um ein einzigartiges und beeindruckendes Erlebnis, die „Penalty Itinerary", zu präsentieren. Die Fans hatten die Chance, eine unvergessliche Reise nach Abu Dhabi zu gewinnen, vollgepackt mit aufregenden Aktivitäten, kulturellen Entdeckungen und erholsamen Erlebnissen.

Die Aktivierung lud die Fans dazu ein, ihre Fähigkeiten im Elfmeterschießen zu testen, wobei jeder erfolgreiche Schuss ein neues Abenteuer in den berühmtesten Reisezielen von Abu Dhabi freischaltete. Vom rasanten Nervenkitzel in der Ferrari World Yas Island, Abu Dhabi, bis hin zu beeindruckenden kulturellen Besichtigungen in der Sheikh Zayed Grand Mosque - jedes Ziel hat eine einzigartige Reiseroute. Die Teilnehmer hatten auch die Chance, den Hauptpreis zu gewinnen: eine unvergessliche Reise nach Abu Dhabi, einschließlich des exklusiven Reiseplans mit Erlebnissen, die während des Wettbewerbs freigeschaltet werden.

Die Stars von Manchester City, Erling Haaland, Jack Grealish und Oscar Bobb, hatten einen Überraschungsauftritt, bei dem sie mit den Fans interagierten und ihnen dabei halfen, ihre ultimative Abu Dhabi-Reise Tor für Tor zu planen. Auch wenn die Fans nicht den Hauptpreis gewonnen haben, standen sie nicht mit leeren Händen da! Es gab eine Reihe von exklusiven Preisen von PUMA, Manchester City und Etihad Airways zu gewinnen, darunter signierte Fanartikel, Geschenkkarten, limitierte Ausrüstung und sogar Etihad Guest Miles.

Die Aktivierung fängt die Lebendigkeit von Abu Dhabi ein und erweckt die unglaublichen und vielfältigen Erlebnisse der Stadt auf eine unterhaltsame und ansprechende Weise zum Leben, die die Fans begeistert.

Für die Mannschaft in New York ist die Aufregung noch lange nicht vorbei! Experience Abu Dhabi wird die erste Mannschaft der Männer auch während der restlichen US-Tournee anfeuern, wenn sie sich auf das Spiel gegen Barcelona am 30. Juli im Camping World Stadium von Orlando vorbereitet. Zum Abschluss der Tournee findet am 3. August im Ohio-Stadion von Columbus ein letztes Spiel gegen Chelsea statt.



Um sich für Ihr eigenes Abu Dhabi-Abenteuer inspirieren zu lassen, besuchen Sie die vollständige Liste der 101 Abu Dhabi Do's: www.visitabudhabi.ae

Über das Ministerium für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi:



Das Ministerium für Kultur und Tourismus in Abu Dhabi (Department of Culture and Tourism, DCT) fördert das nachhaltige Wachstum des Kultur- und Tourismussektors und der Kreativwirtschaft in Abu Dhabi, treibt den wirtschaftlichen Fortschritt voran und trägt zur Umsetzung der globalen Ziele von Abu Dhabi bei.

Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Organisationen, die die Position des Emirats als führendes internationales Reiseziel bestimmen, ist DCT Abu Dhabi bestrebt, das Ökosystem um eine gemeinsame Vision des Potenzials des Emirats zu vereinen, Anstrengungen und Investitionen zu koordinieren, innovative Lösungen zu liefern und die besten Instrumente, Strategien und Systeme zur Unterstützung der Kultur- und Tourismusbranche einzusetzen.

Die Vision von DCT Abu Dhabi wird durch die Menschen, das Erbe und die Landschaft des Emirats bestimmt. Wir arbeiten daran, Abu Dhabis Status als Ort der Authentizität, der Innovation und der unvergleichlichen Erlebnisse zu stärken, der durch seine lebendige Tradition der Gastfreundschaft, seine bahnbrechenden Initiativen und sein kreatives Denken repräsentiert wird.

Weitere Informationen über das Ministerium für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi und das Reiseziel finden Sie unter: dct.gov.ae und visitabudhabi.ae

