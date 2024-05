Cooperação estratégica do SANY catalisa a estratégia nacional de hidrogênio da Austrália

XANGAI, 8 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- O SANY Group (SANY) estabeleceu recentemente uma parceria com um cliente da Austrália para equipamentos de produção de hidrogênio por eletrolisador e equipamentos de reabastecimento de hidrogênio, catalisando a estratégia nacional de hidrogênio da Austrália, que estabelece uma visão para uma indústria de hidrogênio limpa, inovadora, segura e competitiva que beneficia todos os australianos.

Complexo de produção e reabastecimento de hidrogênio verde autodesenvolvido do SANY (PRNewsfoto/SANY Group)

A cooperação inclui um conjunto completo de equipamentos de sistema PEM e BOP montados em plataforma, equipamentos de reabastecimento de hidrogênio montados em plataforma de 35/70 MPa e um conjunto completo de sistemas de controle de potência de IGBT. Adotando a tecnologia flexível de produção de hidrogênio por eletrolisador, o equipamento de reabastecimento de hidrogênio atende principalmente veículos industriais com células de hidrogênio de 35/70 MPa. Essa parceria estratégica representa a primeira incursão do SANY no mercado internacional com a sua tecnologia de hidrogênio, após o desenvolvimento e a operação piloto da maior estação integrada de processamento de hidrogênio da China.

Em março deste ano, o complexo de produção e reabastecimento de hidrogênio verde autodesenvolvido do SANY entrou em fase de testes em Changsha, China. A estação, que é também a maior estação de reabastecimento de hidrogênio verde na China, contém três zonas de produção, reabastecimento e armazenamento, com uma capacidade diária de produção e reabastecimento não inferior a 2 toneladas e uma capacidade de armazenamento superior a 1.000 quilogramas, que pode servir quatro veículos a hidrogênio simultaneamente. Além disso, a eletricidade que alimenta a produção de hidrogênio na estação vem principalmente do equipamento de geração de energia fotovoltaica em massa no Parque Industrial Inteligente de Caminhões Pesados do SANY, nas proximidades.

A energia do hidrogênio, como parte do novo layout da indústria de energia do SANY, alcançou um avanço no ano passado. No final de maio do ano passado, o equipamento de produção de hidrogênio AWE de 2.000 Nm³/h da série E saiu da linha de montagem e, em dezembro, o SANY lançou o maior eletrolisador de hidrogênio único do mundo, o eletrolisador quadrado de 3.000 Nm³/h da série S. A cooperação com o cliente australiano abre um novo capítulo para o desenvolvimento da energia de hidrogênio do SANY, uma vez que o equipamento é firmemente escolhido por clientes fora da China.

"Após uma avaliação minuciosa, decidimos optar pelo SANY. Vemos isso como um projeto de referência que podemos replicar e promover em outros mercados", afirmou o cliente. Com a sua tecnologia de hidrogênio de ponta e em constante evolução, o SANY pretende ajudar a Austrália a aproveitar o seu potencial de hidrogênio limpo e a alcançar a sua ambição para 2030 de se tornar um líder global em energia de hidrogênio.

À medida que a comunidade global olha para um futuro alimentado por fontes de energia limpas e renováveis, o SANY ampliará o seu investimento em energia de hidrogênio, energia eólica, energia fotovoltaica e desenvolvimento de armazenamento de energia, fornecendo uma solução sistemática para a construção de uma sociedade sustentável.

