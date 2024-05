Strategische Zusammenarbeit mit SANY treibt nationale Wasserstoffstrategie Australiens voran

SHANGHAI, 9. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Die SANY Group (SANY) hat vor kurzem eine Partnerschaft mit einem australischen Kunden für Elektrolyseur-Wasserstoffproduktionsanlagen und Wasserstoffbetankungsanlagen geschlossen und damit einen Beitrag zur nationalen Wasserstoffstrategie Australiens geleistet, die eine Vision für eine saubere, innovative, sichere und wettbewerbsfähige Wasserstoffindustrie zum Nutzen aller Australier vorsieht.

SANY’s self-developed green hydrogen production and refueling complex

Die Zusammenarbeit umfasst einen kompletten Satz von PEM- und BOP-Systemen auf Gleitschienen, Wasserstoffbetankungsanlagen mit 35/70 MPa auf Gleitschienen und einen kompletten Satz von IGBT-Leistungssteuerungssystemen. Die Wasserstoffbetankungsanlage, die auf der Technologie der flexiblen Elektrolyseure zur Wasserstofferzeugung basiert, wird hauptsächlich für Industriefahrzeuge mit Wasserstoffzellen von 35/70 MPa eingesetzt. Diese strategische Partnerschaft ist der erste Vorstoß von SANY in den internationalen Markt mit seiner Wasserstofftechnologie, nachdem die größte integrierte Wasserstoffaufbereitungsanlage Chinas entwickelt und in Betrieb genommen wurde.

Im März dieses Jahres ging der von SANY selbst entwickelte Komplex zur Herstellung und Betankung von grünem Wasserstoff in Changsha, China, in die Testphase. Die Station stellt die größte grüne Wasserstofftankstelle in China dar und umfasst drei Zonen für die Produktion, Betankung und Speicherung mit einer täglichen Produktions- und Betankungskapazität von 2 Tonnen und einer Speicherkapazität von über 1.000 Kilogramm, die vier Wasserstofffahrzeuge gleichzeitig versorgen kann. Darüber hinaus stammt der Strom für die Wasserstoffproduktion in der Station hauptsächlich aus der Photovoltaik-Massenstromerzeugungsanlage im nahe gelegenen SANY Intelligent Heavy Truck Industrial Park.

Die Wasserenergie als Teil des neuen Energiekonzepts von SANY hat im vergangenen Jahr einen Durchbruch erzielt. Ende Mai letzten Jahres lief die AWE-Wasserstoffproduktionsanlage der E-Serie mit einer Kapazität von 2.000 Nm³/h vom Band und im Dezember brachte SANY den weltweit größten einzelnen Wasserstoff-Elektrolyseur auf den Markt – den quadratischen Elektrolyseur der S-Serie mit einer Kapazität von 3.000 Nm³/h. Die Zusammenarbeit mit dem australischen Kunden eröffnet für SANY ein neues Kapitel für die Entwicklung der Wasserstoffenergie, da die Anlagen auch von Kunden außerhalb Chinas ausgewählt werden.

„Nach einer gründlichen Bewertung haben wir uns für SANY entschieden. Wir sehen dies als ein Benchmark-Projekt, das wir auf anderen Märkten replizieren und fördern können", erklärte der Kunde. Mit seiner hochmodernen und sich ständig weiterentwickelnden Wasserstofftechnologie will SANY Australien dabei helfen, sein Potenzial an sauberem Wasserstoff zu nutzen und sein Ziel für 2030 zu erreichen, eine weltweit führende Position im Bereich der Wasserstoffenergie einzunehmen.

Da die Weltgemeinschaft nach einer Zukunft mit sauberen, erneuerbaren Energiequellen strebt, wird SANY seine Investitionen in die Entwicklung von Wasserstoff, Windkraft, Photovoltaik und Energiespeicherung ausweiten und so eine systematische Lösung für den Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft bieten.

