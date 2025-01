Coway emite declaração oficial respondendo à proposta de acionistas da Align Partners

A Align Partners apresentou sua proposta de acionistas por meio do escritório de advocacia Hannuri Law LLC, sediado em Seul, em 7 de janeiro de 2025

SEUL, Coreia do Sul, 27 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Coway Co., Ltd., a "Best Life Solution Company," emitiu uma resposta oficial à proposta de acionistas da Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners").

A Align Partners apresentou sua proposta à Coway por meio do escritório de advocacia Hannuri Law LLC, sediado em Seul, em 7 de janeiro, antes de emitir sua carta pública aos acionistas em 16 de janeiro de 2025. A empresa então emitiu uma resposta à proposta dos acionistas por meio do escritório de advocacia da Align Partners, Hannuri, em 21 de janeiro e simultaneamente publicou a resposta no site de relações com investidores (RI) da empresa.

A proposta de acionistas inclui uma demanda para que a taxa de dividendos corresponda a 90% do lucro líquido consolidado.

Esse valor excede significativamente a taxa de retorno aos acionistas de 40%, conforme delineado na política de retorno aos acionistas da Coway, anunciada em 6 de janeiro, que leva em consideração a estabilidade financeira da empresa e o crescimento a longo prazo.

Em sua resposta, a Coway informou o recebimento da proposta de taxa de dividendos de 90% da Align Partners e os seus detalhes ao seu conselho administrativo e planeja submetê-la à assembleia geral de acionistas conforme o devido processo. A empresa também declarou que sua própria agenda sobre a taxa de retorno aos acionistas será determinada e submetida separadamente, após uma consideração abrangente das demonstrações financeiras finalizadas, o progresso de uma auditoria externa e a taxa de retorno aos acionistas proposta pela empresa de 40%, conforme recentemente anunciado por meio de sua divulgação justa.

Jangwon Seo, CEO da Coway, disse: "Faremos todos os esforços para maximizar o valor para os acionistas por meio da geração contínua de desempenho e pedimos a sua confiança e apoio contínuos para o crescimento sustentável da empresa."

Sobre a Coway Co., Ltd.

Fundada na Coreia em 1989 e conhecida como a "Best Life Solution Company", a Coway é uma empresa líder em eletrodomésticos ambientais que torna a vida das pessoas saudável e confortável com eletrodomésticos inovadores, como purificadores de água, purificadores de ar, bidês e colchões. A mais recente empreitada da empresa, a marca BEREX, visa melhorar o sono e o bem-estar por meio de colchões e cadeiras de massagem de última geração. Desde sua fundação, a Coway se tornou uma líder no setor de eletrodomésticos ambientais, com intensa pesquisa, engenharia, desenvolvimento e atendimento ao cliente. A empresa demonstrou dedicação à inovação com produtos premiados, especialização em saúde doméstica, participação de mercado incomparável, satisfação do cliente e reconhecimento da marca. A Coway continua a inovar diversificando linhas de produtos e acelerando os negócios no exterior na Malásia, EUA, Tailândia, China, Indonésia, Vietnã, Japão e Europa, com base no sucesso dos negócios na Coreia. Para mais informações, acesse http://www.coway.com/ ou http://newsroom.coway.com.

