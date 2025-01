Coway emite un comunicado oficial en respuesta a la propuesta de los accionistas de Align Partners

Align Partners presentó su propuesta de accionistas a través del bufete de abogados Hannuri Law LLC, con sede en Seúl, el 7 de enero de 2025

SEUL, Corea del Sur, 24 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., la "Best Life Solution Company," ha emitido una respuesta oficial a la propuesta de los accionistas de Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners").

Align Partners presentó su propuesta a Coway a través del bufete de abogados Hannuri Law LLC, con sede en Seúl, el 7 de enero, antes de emitir su carta pública a los accionistas el 16 de enero de 2025. Luego, la empresa emitió una respuesta a la propuesta de los accionistas a través del bufete de abogados de Align Partners, Hannuri, el 21 de enero y, simultáneamente, publicó la respuesta en el sitio web de relaciones con los inversores (IR) de la empresa.

La propuesta de los accionistas solicitaba una tasa de dividendos que representara aproximadamente el 90 % de los ingresos netos consolidados de la empresa.

Esta cifra supera significativamente la tasa de retorno para los accionistas objetivo del 40 %, como se describe en la política de retorno para los accionistas de Coway anunciada el 6 de enero, que tiene en cuenta la estabilidad financiera y el crecimiento a largo plazo de la empresa.

En su respuesta, Coway informó a su junta directiva de la recepción de la propuesta de una tasa de dividendo del 90 % de Align Partners y de los detalles de la misma, y planea presentarla a la junta general de accionistas según el debido proceso. La empresa también declaró que su propia agenda sobre una tasa de retorno para los accionistas se determinará y presentará por separado, después de una consideración exhaustiva de los estados financieros finales, el progreso de una auditoría externa y la tasa de retorno para los accionistas propuesta por la empresa del 40 %, como se anunció recientemente a través de su divulgación justa.

Jangwon Seo, consejero delegado de Coway, dijo: "Haremos todo lo posible para maximizar el valor para los accionistas a través de la generación continua de rendimiento, y solicitamos su confianza y apoyo continuos para el crecimiento sostenido de la empresa".

