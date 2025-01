Coway geeft officiële verklaring uit als reactie op het aandeelhoudersvoorstel van Align Partners

Align Partners diende haar aandeelhoudersvoorstel in via het in Seoul gevestigde advocatenkantoor Hannuri Law LLC op 7 januari 2025.

gevestigde advocatenkantoor Hannuri Law LLC op 7 januari 2025. Het aandeelhoudersvoorstel bevat een eis voor het dividendpercentage dat naar verwachting 90% van het geconsolideerde nettoresultaat zal bedragen

Coway is van plan haar eigen agenda voor aandeelhoudersrendement voor te stellen op basis van de afronding van de jaarrekening van het bedrijf, de voortgang van de externe audit en het door het bedrijf voorgestelde aandeelhoudersrendement van 40%, los van het voorstel van de aandeelhouder

SEOUL, Zuid-Korea, 24 januari 2025 /PRNewswire/ -- Coway Co, Ltd., de "Best Life Solution Company", heeft een officiële reactie gegeven op het aandeelhoudersvoorstel van Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners").

Align Partners diende haar voorstel op 7 januari bij Coway in via het in Seoul gevestigde advocatenkantoor Hannuri Law LLC, voordat het haar openbare aandeelhoudersbrief op 16 januari 2025 publiceerde. Het bedrijf gaf vervolgens op 21 januari een antwoord op het voorstel van de aandeelhouder via het advocatenkantoor van Align Partners, Hannuri, en plaatste het antwoord tegelijkertijd op de website van het bedrijf voor investeerdersrelaties (IR).

Het voorstel van de aandeelhouder vroeg om een dividendpercentage dat ongeveer 90% van het geconsolideerde nettoresultaat van het bedrijf vertegenwoordigt.

Dit cijfer ligt aanzienlijk hoger dan het streefpercentage voor aandeelhoudersrendement van 40%, zoals uiteengezet in het op 6 januari aangekondigde beleid van Coway inzake aandeelhoudersrendement, dat rekening houdt met de financiële stabiliteit en de groei van het bedrijf op de lange termijn.

In haar antwoord meldde Coway de ontvangst van het 90% dividendvoorstel van Align Partners en de details daarvan aan haar raad van bestuur. Het is van plan om het volgens de normale procedure voor te leggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Het bedrijf verklaarde ook dat haar eigen agenda voor een aandeelhoudersrendement afzonderlijk zal worden vastgesteld en ingediend. Dit zal gebeuren na een uitgebreide beschouwing van de definitieve jaarrekening, de voortgang van een externe audit en het door het bedrijf voorgestelde aandeelhoudersrendement van 40%, zoals onlangs aangekondigd in haar eerlijke openbaarmaking.

Jangwon Seo, CEO van Coway, zei: "We zullen er alles aan doen om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren door voortdurend prestaties te genereren en we vragen om uw blijvende vertrouwen en steun voor de aanhoudende groei van het bedrijf."

Over Coway Co.

Coway, de "Best Life Solution Company", werd in 1989 opgericht in Korea en is een toonaangevend bedrijf op het gebied van milieuvriendelijke huishoudelijke apparaten die het leven van mensen gezond en comfortabel maken met innovatieve huishoudelijke apparaten zoals waterzuiveraars, luchtzuiveraars, bidets en matrassen. De meest recente activiteit van het bedrijf, het merk BEREX, is gericht op het verbeteren van slaap en welzijn door middel van geavanceerde matrassen en massagestoelen. Sinds de oprichting is Coway uitgegroeid tot een leider in de milieuvriendelijke huishoudelijke apparatensector, met intensief onderzoek, engineering, ontwikkeling en klantenservice. Het bedrijf heeft haar toewijding aan innovatie bewezen met bekroonde producten, expertise op het gebied van thuiszorg, een ongeëvenaard marktaandeel, klanttevredenheid en merkwaardering. Coway blijft innoveren door productlijnen te diversifiëren, waarbij het de overzeese activiteiten in Maleisië, de VS, Thailand, China, Indonesië, Vietnam, Japan en Europa blijft versnellen, dankzij het zakelijke succes in Korea. Ga voor meer informatie naar http://www.coway.com/ of http://newsroom.coway.com.

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2604794/Response_to_Shareholder_Proposal_2025_01_22.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1395396/5131425/Logo_Logo.jpg