Coway veröffentlicht offizielle Stellungnahme zum Aktionärsantrag von Align Partners

Align Partners reichte den Aktionärsantrag am 7. Januar 2025 über die in Seoul ansässige Anwaltskanzlei Hannuri Law LLC ein

ansässige Anwaltskanzlei Hannuri Law LLC ein Der Aktionärsantrag enthält die Forderung nach einer Dividendenhöhe, die 90 % des Konzerngewinns entsprechen soll

Coway plant, eine eigene Agenda für die Aktionärsrendite vorzuschlagen, die sich unabhängig vom Aktionärsantrag auf die Fertigstellung des Jahresabschlusses des Unternehmens, den Fortschritt der externen Prüfung und die vom Unternehmen vorgeschlagene Aktionärsrendite von 40 % stützt

SEOUL, Südkorea, 24. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Coway Co, Ltd, die „Best Life Solution Company", hat eine offizielle Antwort auf den Aktionärsantrag von Align Partners Capital Management Inc. („Align Partners") veröffentlicht.

Align Partners reichte seinen Antrag am 7. Januar über die in Seoul ansässige Anwaltskanzlei Hannuri Law LLC bei Coway ein, bevor es am 16. Januar 2025 seinen offenen Aktionärsbrief herausgab. Am 21. Januar übermittelte das Unternehmen daraufhin an die Anwaltskanzlei Hannuri von Align Partners seine Antwort auf den Aktionärsantrag und veröffentlichte diese gleichzeitig auf der Investor-Relations-Website (IR) des Unternehmens.

Der Aktionärsantrag sieht eine Dividendenhöhe vor, die etwa 90 % des konsolidierten Nettoertrags des Unternehmens entspricht.

Diese Zahl übersteigt die Zielrendite für Aktionäre von 40 %, die in der am 6. Januar bekannt gegebenen Aktionärsrenditerichtlinie von Coway festgelegt wurde und die finanzielle Stabilität und das langfristige Wachstum des Unternehmens berücksichtigt.

In seiner Antwort teilte Coway mit, dass es den Antrag von Align Partners für einen Dividendensatz von 90 % und die entsprechenden Einzelheiten an sein Board of Directors weitergeleitet hat und beabsichtigt, die Unterlagen der Aktionärshauptversammlung im Rahmen des üblichen Verfahrens vorzulegen. Außerdem teilte das Unternehmen mit, dass es seine eigene Agenda für die Aktionärsrendite nach einer umfassenden Prüfung der endgültigen Jahresabschlüsse, des Fortschritts einer externen Prüfung und der von ihm vorgeschlagenen Aktionärsrendite von 40 %, die es kürzlich im Rahmen seiner fairen Offenlegung bekannt gegeben hat, festlegen und separat vorlegen wird.

Jangwon Seo, CEO bei Coway, erklärt: „Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um den Shareholder Value durch kontinuierliche Performance-Steigerung zu maximieren, und wir bitten um Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung für das nachhaltige Wachstum des Unternehmens."

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Das jüngste Projekt des Unternehmens, die Marke BEREX, zielt darauf ab, den Schlaf und das Wohlbefinden durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel zu verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

PDF – https://mma.prnewswire.com/media/2604740/Response_to_Shareholder_Proposal_2025_01_22.pdf

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1395396/5131318/Logo_Logo.jpg