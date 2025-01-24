Coway發佈正式聲明回應Align Partners股東提案

這份股東提案要求股息率應約為公司合併淨收入的90%。

這一數字大大超過了1月6日Coway公佈的股東回報政策中規定的40%目標股東回報率。該政策綜合考慮了公司的財務穩定性和長期增長。

Coway在回復中稱，已向董事會報告收到了Align Partners提出的90%股息率提案及其細節，並計劃按正當程序將其提交給股東大會。該公司還表示，將在綜合考慮最終審定的財務報表、外部審計的進展情況及其最近通過公平披露公佈的40%股東回報率的建議後，將另行確定並提交自己的股東回報率議程。

Coway首席執行官Jangwon Seo表示：「我們將盡一切努力，通過不斷創造業績來實現股東價值最大化，也請大家繼續信任並支持公司的持續發展。」

關於Coway Co., Ltd.

Coway（最佳生活解決方案公司）於1989年在韓國成立，是一家領先的環保家電公司，致力於通過淨水器、空氣淨化器、坐便器和床墊等創新家電產品為人們打造健康舒適的生活。公司最新推出的BEREX品牌，旨在通過先進的床墊和按摩椅改善睡眠和健康。自成立以來，Coway深耕研究、工程設計、開發和客戶服務，已成為環保家電行業的領導者。公司憑借屢獲殊榮的產品、家庭保健專業知識、龐大的市場份額、客戶滿意度和品牌知名度，彰顯了其對創新的不懈追求。Coway將繼續推陳出新，豐富產品線，並在韓國本土成功的基礎上，加快馬來西亞、美國、泰國、中國、印尼、越南、日本和歐洲等海外市場的拓展。欲瞭解更多信息，請訪問http://www.coway.com/或http://newsroom.coway.com。

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