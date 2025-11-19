Creative Tech Textile/Hans Global lança nova mistura Seawool® para o mercado dos EUA

TAINAN, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Creative Tech Textile/Hans Global, líder inovador em fibras sustentáveis, anunciou hoje uma nova mistura de fibras recém-desenvolvida especialmente para o mercado dos EUA. A mistura usa 40% de sua ecofibra característica feita de conchas de ostra recicladas e plásticos do oceano, Seawool®, combinada com 60% de algodão, e é especialmente feita para equilibrar custo-benefício com sustentabilidade.

Eddie Wang, fundador e CEO da Creative Tech Textile/Hans Global, comentou: "A Seawool ® é a nossa "esmeralda do oceano" — um material sustentável nascido de conchas de ostra recicladas e projetado para o conforto do dia a dia. Com nossa nova mistura 60/40 de algodão-Seawool®, estamos mostrando que a inovação têxtil circular pode escalar globalmente para capacitar nossos clientes americanos enquanto cria possibilidades para os consumidores de hoje."

Custo-benefício, sustentabilidade e resistência a odores

Com a crescente demanda nos EUA por tecidos econômicos e ecológicos, a recém-formulada mistura de algodão-Seawool® da Creative Tech Textile/Hans Global oferece o conforto e a familiaridade do algodão, incorporando a resistência a odores e os benefícios de desempenho do Seawool®. As principais marcas de varejo dos EUA já incorporaram a Seawool® em roupas, demonstrando o valor que esse mix de materiais pode trazer para os fabricantes de roupas ao ar livre, esportivas e de estilo de vida que buscam materiais inovadores e sustentáveis.

Seawool®: inovação circular do desperdício ao desempenho

O Seawool® é um material patenteado da Creative Tech Textile/Hans Global feito através da coleta de conchas de ostra descartadas e da recuperação de garrafas plásticas recicladas, transformando-as em uma fibra têxtil funcionalmente de alto desempenho e ambientalmente consciente.

O Seawool® se destaca por várias vantagens:

Resistente a odores: melhor resistência a odores em comparação com roupas de algodão puro

Regulação térmica: usa pó de concha de ostra como um material de baixa condutividade térmica para manter a estabilidade da temperatura

Produção sustentável em escala: a empresa produz atualmente 2.500 toneladas de Seawool® anualmente, reaproveitando aproximadamente 500 toneladas de conchas de ostra

Vantagem de custo: um décimo do preço da pena e um vigésimo do preço da lã de alta qualidade

Ao integrar o Seawool® em uma mistura com algodão, a Creative Tech Textile/Hans Global está posicionando essa inovação para adoção no mercado de moda casual e roupas externas — indo além das peças premium de alto desempenho.

Criando um setor da moda mais sustentável

Coincidindo com a agenda global de sustentabilidade da COP30 deste mês, a Creative Tech Textile/Hans Global também está destacando como os setores de moda e têxtil podem reduzir o impacto ambiental enquanto continuam a criar cada vez mais valor — atendendo a consumidores ecologicamente conscientes que buscam opções sustentáveis. A mistura de algodão-Seawool® da empresa e os princípios fundamentais de circularidade são exemplos importantes de como o setor pode alavancar a inovação para o progresso.

Com o lançamento do novo blend Seawool®, a Creative Tech Textile/Hans Global reafirma seu compromisso em promover a inovação sustentável na indústria têxtil e apoiar as marcas globais no desenvolvimento de tecidos de última geração que combinem desempenho, conforto e responsabilidade ambiental.

Para mais informações, acesse: https://hansglobaltextile.net/.

Sobre a Creative Tech Textile/Hans Global

Fundada em 2010 e sediada em Tainan, Taiwan, a Creative Tech Textile/Hans Global é uma empresa inovadora líder em têxteis sustentáveis. Mais conhecida por seu material patenteado Seawool® — feito de conchas de ostra descartadas e garrafas PET recicladas — a empresa oferece tecidos de alto desempenho com suavidade natural, regulação térmica e resistência a odores. Como fabricante certificado pela Bluesign®, a Creative Tech Textile/Hans Global ajuda marcas globais de vestuário a adotarem têxteis circulares e ecológicos.

