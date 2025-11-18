Creative Tech Textile / Hans Global bringt neue Seawool®-Mischung für den US-Markt auf den Markt

TAINAN, 18.November 2025 /PRNewswire/ -- Creative Tech Textile / Hans Global, ein führender Innovator im Bereich nachhaltiger Fasern, gab heute eine neu entwickelte Fasermischung speziell für den US-Markt bekannt. Die Mischung besteht zu 40 % aus der charakteristischen Ökofaser Seawool®, die aus recycelten Austernschalen und Kunststoffen aus dem Meer hergestellt wird, und zu 60 % aus Baumwolle, die speziell für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit entwickelt wurde.

Eddie Wang, Gründer und CEO von Creative Tech Textile / Hans Global, kommentierte: "Seawool® ist unser 'Smaragd aus dem Meer' - ein nachhaltiges Material, das aus recycelten Austernschalen gewonnen und für den täglichen Komfort entwickelt wurde. Mit unserer neuen 60/40-Baumwoll-Seawool®-Mischung zeigen wir, dass kreislauffähige Textilinnovationen global skaliert werden können, um unsere US-Kunden zu unterstützen und gleichzeitig neue Möglichkeiten für die Verbraucher von heute zu schaffen."

Kosteneffizienz, Nachhaltigkeit und Geruchsresistenz

Angesichts der wachsenden Nachfrage in den USA nach kostengünstigen und umweltfreundlichen Stoffen bietet die neu entwickelte Baumwoll-Seawool®-Mischung von Creative Tech Textile / Hans Global den Komfort und die Vertrautheit von Baumwolle und gleichzeitig die Geruchsresistenz und die Leistungsvorteile von Seawool®. Große US-Einzelhandelsmarken haben Seawool® bereits in ihre Kleidungsstücke eingearbeitet und zeigen damit, wie wertvoll dieser Materialmix für Hersteller von Outdoor-, Sport- und Lifestyle-Bekleidung ist, die nach innovativen, nachhaltigen Materialien suchen.

Seawool®: Kreislaufinnovation vom Abfall zur Leistung

Seawool® ist ein von Creative Tech Textile / Hans Global entwickeltes Material, das durch das Sammeln von weggeworfenen Austernschalen und die Wiederverwertung von recycelten Plastikflaschen hergestellt wird. Diese werden dann in eine Textilfaser umgewandelt, die funktionell hochleistungsfähig und umweltbewusst ist.

Seawool® zeichnet sich durch mehrere Vorteile aus:

Geruchsresistent: Verbesserte Geruchsresistenz im Vergleich zu reiner Baumwollkleidung

Thermische Regulierung: Verwendung von Austernschalenpulver als Material mit niedriger Wärmeleitfähigkeit zur Aufrechterhaltung der Temperaturstabilität

Nachhaltige Produktion in großem Maßstab: Das Unternehmen produziert derzeit 2.500 Tonnen Seawool® pro Jahr und verwendet dazu etwa 500 Tonnen Austernschalen.

Kostenvorteil: Ein Zehntel der Kosten für Daunen und ein Zwanzigstel der Kosten für hochwertige Wolle

Durch die Integration von Seawool® in eine Baumwollmischung positioniert Creative Tech Textile / Hans Global diese Innovation für den Mainstream-Lifestyle und die Oberbekleidung - über Premium-Hochleistungsbekleidung hinaus.

Schaffung einer nachhaltigeren Modeindustrie

Zeitgleich mit der globalen Nachhaltigkeitsagenda der COP30 in diesem Monat zeigt Creative Tech Textile / Hans Global auf, wie die Mode- und Textilindustrie die Umweltbelastung reduzieren und gleichzeitig immer mehr Wert schaffen kann - indem sie umweltbewusste Verbraucher anspricht, die nach nachhaltigen Optionen suchen. Die Baumwoll-Seawool®-Mischung des Unternehmens und die Kernprinzipien der Kreislaufwirtschaft sind wichtige Beispiele dafür, wie die Industrie Innovationen für den Fortschritt nutzen kann.

Mit der Einführung der neuen Seawool®-Mischung bekräftigt Creative Tech Textile / Hans Global sein Engagement, nachhaltige Innovationen in der Textilindustrie voranzutreiben und globale Marken bei der Entwicklung von Stoffen der nächsten Generation zu unterstützen, die Leistung, Komfort und Umweltverträglichkeit miteinander verbinden.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://hansglobaltextile.net/.

Über Creative Tech Textile / Hans Global

Das 2010 gegründete Unternehmen Creative Tech Textile / Hans Global mit Sitz in Tainan, Taiwan, ist ein führender Innovator für nachhaltige Textilien. Das Unternehmen ist vor allem für sein patentiertes Seawool® Material bekannt, das aus weggeworfenen Austernschalen und recycelten PET-Flaschen hergestellt wird, und liefert Hochleistungsstoffe mit natürlicher Weichheit, Wärmeregulierung und Geruchsresistenz. Als Bluesign®-zertifizierter Hersteller unterstützt Creative Tech Textile / Hans Global globale Bekleidungsmarken bei der Einführung umweltfreundlicher Kreislauftextilien.

