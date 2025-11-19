Creative Tech Textile / Hans Global lanza la nueva mezcla Seawool® para el mercado estadounidense

TAINAN, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Creative Tech Textile / Hans Global, empresa líder en innovación en fibras sostenibles, anunció hoy el lanzamiento de una nueva mezcla de fibras especialmente diseñada para el mercado estadounidense. La mezcla utiliza un 40 % de su exclusiva fibra ecológica fabricada a partir de conchas de ostras recicladas y plásticos oceánicos, Seawool®, combinada con un 60 % de algodón, y está especialmente diseñada para equilibrar la rentabilidad con la sostenibilidad.

Eddie Wang, fundador y director ejecutivo de Creative Tech Textile / Hans Global, comentó: "Seawool® es nuestra 'esmeralda del océano', un material sostenible nacido del reciclaje de conchas de ostra y diseñado para proporcionar comodidad en el día a día. Con nuestra nueva mezcla 60/40 de algodón y Seawool®, demostramos que la innovación textil circular puede expandirse a nivel mundial para empoderar a nuestros clientes de EE. UU. y, al mismo tiempo, crear nuevas posibilidades para los consumidores actuales".

Rentabilidad, sostenibilidad y resistencia a los olores

Con la creciente demanda en EE. UU. de tejidos rentables y ecológicos, la nueva mezcla de algodón y Seawool® de Creative Tech Textile / Hans Global ofrece la comodidad y familiaridad del algodón, a la vez que incorpora la resistencia a los olores y los beneficios de rendimiento de Seawool®. Las principales marcas minoristas de EE. UU. ya han incorporado Seawool® en sus prendas, lo que demuestra el valor que esta mezcla de materiales puede aportar a los fabricantes de ropa deportiva, de aire libre y de estilo de vida que buscan materiales innovadores y sostenibles.

Seawool®: Innovación circular, de los residuos al rendimiento

Seawool® es un material patentado por Creative Tech Textile / Hans Global que se fabrica recogiendo conchas de ostras desechadas y recuperando botellas de plástico recicladas, para luego transformarlas en una fibra textil de alto rendimiento funcional y respetuosa con el medio ambiente.

Seawool® se distingue por varias ventajas:

Resistente a los olores: mayor resistencia a los olores en comparación con las prendas de algodón puro

Regulación térmica: utiliza polvo de concha de ostra como material de baja conductividad térmica para mantener la estabilidad de la temperatura

Producción sostenible a gran escala: en este momento, la empresa produce 2.500 toneladas de Seawool® al año, reutilizando aproximadamente 500 toneladas de conchas de ostras

Ventaja en cuanto al costo: una décima parte del costo del plumón y una vigésima parte del costo de la lana de alta calidad

Al integrar Seawool® en una mezcla de algodón, Creative Tech Textile / Hans Global está posicionando esta innovación para su adopción en el estilo de vida y las prendas de abrigo convencionales, más allá de las prendas premium y alto rendimiento.

Crear un sector de la moda más sostenible

En coincidencia con la agenda mundial de sostenibilidad de la COP30 de este mes, Creative Tech Textile / Hans Global también destaca cómo los sectores de la moda y textil pueden reducir su impacto medioambiental sin dejar de crear cada vez más valor, al prestar servicio a los consumidores con conciencia ecológica que buscan opciones sostenibles. La mezcla de algodón y Seawool® de la empresa y sus principios básicos de circularidad son ejemplos clave de cómo el sector puede aprovechar la innovación para progresar.

Con el lanzamiento de la nueva mezcla Seawool®, Creative Tech Textile / Hans Global reafirma su compromiso con el avance de la innovación sostenible en el sector textil y con el apoyo a las marcas mundiales en el desarrollo de tejidos de última generación que combinan rendimiento, comodidad y responsabilidad medioambiental.

Para más información, visite: https://hansglobaltextile.net/.

Acerca de Creative Tech Textile / Hans Global

Fundada en 2010 y con sede en Tainan, Taiwán, Creative Tech Textile / Hans Global es una empresa líder en innovación en textiles sostenibles. Conocida principalmente por su material patentado Seawool®, fabricado a partir de conchas de ostras desechadas y botellas de PET recicladas, la empresa ofrece tejidos de alto rendimiento con una suavidad natural, regulación térmica y resistencia a los olores. Como fabricante con certificación Bluesign®, Creative Tech Textile / Hans Global ayuda a las marcas de ropa internacionales a adoptar tejidos circulares y ecológicos.

