Creative Tech Textile / Hans Global lanza una nueva mezcla de Seawool® para el mercado estadounidense

TAINAN, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Creative Tech Textile / Hans Global, una empresa líder en innovación de fibras sostenibles anunció hoy una nueva mezcla de fibras desarrollada especialmente para el mercado estadounidense. La mezcla utiliza un 40% de su fibra ecológica insignia, Seawool® , elaborada a partir de conchas de ostras recicladas y plásticos oceánicos, combinada con un 60% de algodón, y está especialmente diseñada para equilibrar la rentabilidad con la sostenibilidad.

Eddie Wang, fundador y consejero delegado de Creative Tech Textile / Hans Global, comentó: "Seawool® es nuestra "esmeralda del océano": un material sostenible creado a partir de conchas de ostras recicladas y diseñado para brindar comodidad diaria. Con nuestra nueva mezcla de 60% algodón y 40% Seawool®, demostramos que la innovación textil circular puede expandirse globalmente para empoderar a nuestros clientes en Estados Unidos y, al mismo tiempo, crear nuevas posibilidades para los consumidores actuales".

Rentabilidad, sostenibilidad y resistencia a los olores

Ante la creciente demanda en Estados Unidos de telas rentables y ecológicas, la nueva mezcla de algodón y Seawool® de Creative Tech Textile / Hans Global ofrece la comodidad y la familiaridad del algodón, a la vez que incorpora la resistencia a los olores y las ventajas de rendimiento de Seawool®. Importantes marcas minoristas estadounidenses ya han incorporado Seawool® en sus prendas, lo que demuestra el valor que esta mezcla de materiales puede aportar a los fabricantes de ropa para actividades al aire libre, deportivas y de estilo de vida que buscan materiales innovadores y sostenibles.

Seawool®: Innovación circular: de residuo a producto de alto rendimiento

Seawool® es un material patentado de Creative Tech Textile / Hans Global, elaborado a partir de conchas de ostras desechadas y botellas de plástico recicladas, transformándolas en una fibra textil de alto rendimiento y respetuosa con el medio ambiente.

Seawool® destaca por sus numerosas ventajas:

Resistente a los olores: Mayor resistencia a los olores que las prendas de algodón puro.

Regulación térmica: Utiliza polvo de concha de ostra como material de baja conductividad térmica para mantener la estabilidad de la temperatura.

Producción sostenible a gran escala: La empresa produce actualmente 2.500 toneladas de Seawool® al año, reciclando aproximadamente 500 toneladas de conchas de ostra.

Ventaja en costes: Una décima parte del coste del plumón y una vigésima parte del coste de la lana de alta calidad.

Al integrar Seawool® en una mezcla de algodón, Creative Tech Textile / Hans Global posiciona esta innovación para su adopción generalizada en el estilo de vida y la ropa de abrigo, más allá de las prendas premium de alto rendimiento.

Creando una industria de la moda más sostenible

En consonancia con la agenda global de sostenibilidad de la COP30 de este mes, Creative Tech Textile / Hans Global también destaca cómo las industrias de la moda y el textil pueden reducir su impacto ambiental y, al mismo tiempo, seguir creando cada vez más valor, atendiendo a los consumidores ecoconscientes que buscan opciones sostenibles. La mezcla de algodón y Seawool® de la compañía, junto con sus principios fundamentales de circularidad, son ejemplos clave de cómo la industria puede aprovechar la innovación para el progreso.

Con el lanzamiento de la nueva mezcla de Seawool®, Creative Tech Textile / Hans Global reafirma su compromiso con el avance de la innovación sostenible en la industria textil y con el apoyo a las marcas globales en el desarrollo de tejidos de última generación que combinan rendimiento, comodidad y responsabilidad ambiental.

Si desea más información visite: https://hansglobaltextile.net/ .

Acerca de Creative Tech Textile / Hans Global

Fundada en 2010 y con sede en Tainan, Taiwán, Creative Tech Textile / Hans Global es una empresa líder en innovación textil sostenible. Reconocida por su material patentado Seawool®, elaborado a partir de conchas de ostras desechadas y botellas de PET recicladas, la compañía ofrece tejidos de alto rendimiento con suavidad natural, regulación térmica y resistencia a los olores. Como fabricante certificado por Bluesign®, Creative Tech Textile / Hans Global ayuda a marcas de ropa internacionales a adoptar textiles circulares y ecológicos.