Creative Tech Textile / Hans Global lance un nouveau mélange Seawool® pour le marché américain

TAINAN, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Creative Tech Textile / Hans Global, un innovateur de premier plan dans le domaine des fibres durables, a annoncé aujourd'hui un nouveau mélange de fibres spécialement conçu pour le marché américain. Le mélange utilise 40 % de son éco-fibre emblématique fabriquée à partir de coquilles d'huîtres et de plastiques océaniques recyclés, Seawool®, associée à 60 % de coton, et est spécialement conçue pour concilier rentabilité et durabilité.

Eddie Wang, fondateur et PDG de Creative Tech Textile / Hans Global, a déclaré : "Seawool® est notre "émeraude de l'océan" : Seawool® est notre "émeraude de l'océan" - un matériau durable né de coquilles d'huîtres recyclées et conçu pour un confort quotidien. Avec notre nouveau mélange coton-Seawool® 60/40, nous montrons que l'innovation textile circulaire peut s'étendre à l'échelle mondiale pour renforcer nos clients américains tout en créant de nouvelles possibilités pour les consommateurs d'aujourd'hui."

Rentabilité, durabilité et résistance aux odeurs

Face à la demande croissante de tissus économiques et écologiques aux États-Unis, le nouveau mélange coton-Seawool® de Creative Tech Textile / Hans Global offre le confort et la familiarité du coton tout en incorporant la résistance aux odeurs et les avantages de Seawool® en termes de performances. De grandes marques américaines de vente au détail ont déjà intégré Seawool® dans leurs vêtements, démontrant ainsi la valeur que ce mélange de matériaux peut apporter aux fabricants de vêtements de plein air, de sport et de style de vie à la recherche de matériaux innovants et durables.

Seawool® : L'innovation circulaire, des déchets à la performance

Seawool® est le matériau exclusif de Creative Tech Textile / Hans Global, fabriqué à partir de la collecte de coquilles d'huîtres et de bouteilles en plastique recyclées, puis transformé en une fibre textile très performante sur le plan fonctionnel et respectueuse de l'environnement.

Seawool® se distingue par plusieurs avantages :

Résistant aux odeurs : Meilleure résistance aux odeurs par rapport aux vêtements en coton pur

Régulation thermique : Utilise la poudre de coquille d'huître comme matériau à faible conductivité thermique pour maintenir la stabilité de la température.

Production durable à grande échelle : L'entreprise produit actuellement 2 500 tonnes de Seawool® par an, en réutilisant environ 500 tonnes de coquilles d'huîtres.

Avantage en termes de coûts : Un dixième du coût du duvet et un vingtième du coût de la laine de haute qualité

En intégrant Seawool® dans un mélange de coton, Creative Tech Textile / Hans Global positionne cette innovation en vue d'une adoption par le grand public de vêtements de style de vie et de vêtements d'extérieur - au-delà des vêtements haute performance haut de gamme.

Créer une industrie de la mode plus durable

Coïncidant avec le programme mondial de développement durable de la COP30 ce mois-ci, Creative Tech Textile / Hans Global souligne également comment les industries de la mode et du textile peuvent réduire l'impact environnemental tout en continuant à créer de plus en plus de valeur - en répondant aux besoins des consommateurs soucieux de l'environnement et à la recherche d'options durables. Le mélange coton-Seawool® de l'entreprise et ses principes fondamentaux de circularité sont des exemples clés de la manière dont l'industrie peut tirer parti de l'innovation pour progresser.

Avec le lancement du nouveau mélange Seawool®, Creative Tech Textile / Hans Global réaffirme son engagement à promouvoir l'innovation durable dans l'industrie textile et à soutenir les marques mondiales dans le développement de tissus de nouvelle génération qui allient performance, confort et responsabilité environnementale.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://hansglobaltextile.net/.

À propos de Creative Tech Textile / Hans Global

Fondée en 2010 et basée à Tainan, Taïwan, Creative Tech Textile / Hans Global est un innovateur de premier plan dans le domaine des textiles durables. Connue pour son matériau breveté Seawool® - fabriqué à partir de coquilles d'huîtres et de bouteilles PET recyclées - l'entreprise fournit des tissus haute performance qui offrent une douceur naturelle, une régulation thermique et une résistance aux odeurs. En tant que fabricant certifié Bluesign®, Creative Tech Textile / Hans Global aide les marques mondiales de vêtements à adopter des textiles circulaires et respectueux de l'environnement.

